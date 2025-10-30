Aluvión de shows internacionales: Primal Scream, Yo La Tengo, Trueno y Chango Spasiuk

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

Yo La Tengo, una de las bandas precursoras en el mundo del movimiento conocido como indie, basado en un pop-rock contenido y profundamente climático, dará su cuarto recital en Montevideo. El influyente trío de New Jersey formado en 1984 vino por primera vez en 2001, en la Sala Zitarrosa, y luego nos visitó dos veces más, ambas en La Trastienda, en 2010 y 2014. Ahora se presentarán el martes 4 en la sala situada en la rambla portuaria esquina Maciel, en el marco de la gira de presentación de su último disco, This Stupid World. Entradas en RedTickets a $ 2.900.

El miércoles 5 tocarán por primera vez en Montevideo los ingleses Primal Scream, protagonistas de la escena rockera mundial en los años 90. Los autores de temas icónicos como Movin’ on Up, Loaded y Country Girl llegarán en el marco de su gira mundial Come Ahead, en la que presentan ese disco, publicado en 2024. Entradas en RedTickets, de $ 1.990 a $ 3.900.

Después de agotar el Antel Arena en 2024 con su show explosivo que combina géneros urbanos, como el trap y el hip hop, con una potente base de rock, el rapero argentino Trueno, uno de los más convocantes e influyentes del rap latinoamericano actual, vuelve a tocar en Montevideo, el domingo 2. El músico de 23 años viene a presentar la nueva edición extendida de El último baile Deluxe. Entradas en Tickantel de $ 1.600 a $ 3.500.

Trueno

Balbis en El Galpón

El polifacético cantautor Alejandro Balbis (también murguista, arreglador y director coral), dueño de una de los vozarrones más identitarios de la música uruguaya, presentará el concierto Canción con vos, el miércoles 5 a las 21 en El Galpón. El autor de canciones emblemáticas, como El lugar, José sabía y El gran pez, actuará junto a tres compañeros de ruta: Edú Pitufo Lombardo, Pablo Pinocho Routin y Gerardo Dorado, el Alemán. Entradas en RedTickets de $ 820 a $ 1.970.

Balbis

Franny Glass en la Balzo

El sábado 1 Franny Glass, proyecto solista de Gonzalo Deniz, presentará su último disco, Ahora después, el noveno de su discografía, publicado a fines de 2024. Ahora después explora el costado más experimental de la canción popular y será presentado por única vez en este formato, en Montevideo. Será en la sala Balzo, a las 21 horas, y en formato de banda. Será también el fin de una gira de más de 30 presentaciones en Uruguay, Argentina y Brasil. Entradas en Tickantel a $ 900.

Franny Glass

Living Colour, Summers, Adams, Tini, Chango y Drexler

En los últimos días, fue anunciado un aluvión de conciertos internacionales en Montevideo para los próximos meses. Hay para todos los gustos. AM Producciones confirmó que la estrella pop Tini y Bryan Adams actuarán en el Estadio Centenario en 2026. La argentina estará el 21 de febrero (dos días después que el puertorriqueño Chayenne, ya anunciado para el Estadio), y el canadiense el 13 de marzo. Los tres conciertos tienen sus entradas en venta en Red UTS. Los estadounidenses Living Colour, padres virtuosos de la fusión de funk, rock y metal, actuarán el 22 de febrero en Montevideo Music Box. En la misma sala, el 28 de febrero llegará el exguitarrista de The Police, el británico Andy Summers, con su proyecto Call The Police, junto con los brasileños João Barone (bajista de Paralamas) y Rodrigo Santos (exbaterista de Barão Vermelho). Ambos shows se venden en RedTickets.

Bryan-Adams

Otros shows internacionales anunciados en los últimos días, todos con entradas en venta, son los del acordeonista argentino Chango Spasiuk, el 13 de noviembre en la Sala Zitarrosa (Tickantel); la banda argentina Las Pelotas, el 29 de noviembre en Sala del Museo (RedTickets); el brasileño Martinho Da Vila, el 26 de febrero en el Auditorio Adela Reta (Tickantel); la banda argentina Los Pericos, el 13 de marzo en Sala del Museo (RedTickets); los británicos PIL (la banda del legendario cantante de los Sex Pistols John Lydon), el 7 de abril en Sala del Museo (RedTickets); la cantante italiana Laura Pausini, el 10 de abril en el Antel Arena (Tickantel); la cantautora mexicana Natalia Lafourcade, el 26 de mayo en el Auditorio Adela Reta (Tickantel), y Jorge Drexler el 6 de junio en el Antel Arena (Tickantel).