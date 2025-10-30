  • Cotizaciones
    jueves 30 de octubre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Aluvión de shows internacionales: Primal Scream, Yo La Tengo, Trueno y Chango Spasiuk

    En los últimos días se anunciaron y se pusieron en venta conciertos de Tini, Bryan Adams, Living Colour, Andy Summers, PIL, Laura Pausini, Natalia Lafourcade y Jorge Drexler, todos en los primeros meses de 2026

    Primal Scream
    Búsqueda | Javier Alfonso
    Por Javier Alfonso

    Dos bandas fundamentales dentro de la cultura rock actuarán en Sala del Museo la próxima semana. Los neoyorquinos Yo La Tengo y los británicos Primal Scream.

    Yo La Tengo, una de las bandas precursoras en el mundo del movimiento conocido como indie, basado en un pop-rock contenido y profundamente climático, dará su cuarto recital en Montevideo. El influyente trío de New Jersey formado en 1984 vino por primera vez en 2001, en la Sala Zitarrosa, y luego nos visitó dos veces más, ambas en La Trastienda, en 2010 y 2014. Ahora se presentarán el martes 4 en la sala situada en la rambla portuaria esquina Maciel, en el marco de la gira de presentación de su último disco, This Stupid World. Entradas en RedTickets a $ 2.900.

    Leé además

    Silvio Rodríguez y su banda, el sábado 18 en el Antel Arena.
    Crónica

    De Rod Stewart a Silvio Rodríguez, Montevideo vivió dos conciertos tan distintos como memorables

    Por Javier Alfonso
    Imagen del proyecto Muro, memorial sobre la Declaratoria de la Independencia en Florida.
    Memorial en Florida

    Proyecto arquitectónico para el lugar donde se declaró la independencia generó resistencias en Florida

    Por Sebastián Panzl

    El miércoles 5 tocarán por primera vez en Montevideo los ingleses Primal Scream, protagonistas de la escena rockera mundial en los años 90. Los autores de temas icónicos como Movin’ on Up, Loaded y Country Girl llegarán en el marco de su gira mundial Come Ahead, en la que presentan ese disco, publicado en 2024. Entradas en RedTickets, de $ 1.990 a $ 3.900.

    Después de agotar el Antel Arena en 2024 con su show explosivo que combina géneros urbanos, como el trap y el hip hop, con una potente base de rock, el rapero argentino Trueno, uno de los más convocantes e influyentes del rap latinoamericano actual, vuelve a tocar en Montevideo, el domingo 2. El músico de 23 años viene a presentar la nueva edición extendida de El último baile Deluxe. Entradas en Tickantel de $ 1.600 a $ 3.500.

    Trueno

    Balbis en El Galpón

    El polifacético cantautor Alejandro Balbis (también murguista, arreglador y director coral), dueño de una de los vozarrones más identitarios de la música uruguaya, presentará el concierto Canción con vos, el miércoles 5 a las 21 en El Galpón. El autor de canciones emblemáticas, como El lugar, José sabía y El gran pez, actuará junto a tres compañeros de ruta: Edú Pitufo Lombardo, Pablo Pinocho Routin y Gerardo Dorado, el Alemán. Entradas en RedTickets de $ 820 a $ 1.970.

    Balbis

    Franny Glass en la Balzo

    El sábado 1 Franny Glass, proyecto solista de Gonzalo Deniz, presentará su último disco, Ahora después, el noveno de su discografía, publicado a fines de 2024. Ahora después explora el costado más experimental de la canción popular y será presentado por única vez en este formato, en Montevideo. Será en la sala Balzo, a las 21 horas, y en formato de banda. Será también el fin de una gira de más de 30 presentaciones en Uruguay, Argentina y Brasil. Entradas en Tickantel a $ 900.

    Franny Glass

    Living Colour, Summers, Adams, Tini, Chango y Drexler

    En los últimos días, fue anunciado un aluvión de conciertos internacionales en Montevideo para los próximos meses. Hay para todos los gustos. AM Producciones confirmó que la estrella pop Tini y Bryan Adams actuarán en el Estadio Centenario en 2026. La argentina estará el 21 de febrero (dos días después que el puertorriqueño Chayenne, ya anunciado para el Estadio), y el canadiense el 13 de marzo. Los tres conciertos tienen sus entradas en venta en Red UTS. Los estadounidenses Living Colour, padres virtuosos de la fusión de funk, rock y metal, actuarán el 22 de febrero en Montevideo Music Box. En la misma sala, el 28 de febrero llegará el exguitarrista de The Police, el británico Andy Summers, con su proyecto Call The Police, junto con los brasileños João Barone (bajista de Paralamas) y Rodrigo Santos (exbaterista de Barão Vermelho). Ambos shows se venden en RedTickets.

    Bryan-Adams

    Otros shows internacionales anunciados en los últimos días, todos con entradas en venta, son los del acordeonista argentino Chango Spasiuk, el 13 de noviembre en la Sala Zitarrosa (Tickantel); la banda argentina Las Pelotas, el 29 de noviembre en Sala del Museo (RedTickets); el brasileño Martinho Da Vila, el 26 de febrero en el Auditorio Adela Reta (Tickantel); la banda argentina Los Pericos, el 13 de marzo en Sala del Museo (RedTickets); los británicos PIL (la banda del legendario cantante de los Sex Pistols John Lydon), el 7 de abril en Sala del Museo (RedTickets); la cantante italiana Laura Pausini, el 10 de abril en el Antel Arena (Tickantel); la cantautora mexicana Natalia Lafourcade, el 26 de mayo en el Auditorio Adela Reta (Tickantel), y Jorge Drexler el 6 de junio en el Antel Arena (Tickantel).

    Living Colour

    Selección semanal
    Mónica Ferrero

    Mónica Ferrero sobre el atentado que sufrió: era “un mensaje” para todo el sistema; “si llegan a mí, pueden llegar a cualquiera”

    Por Redacción Búsqueda
    Estafa

    Autoridades advierten sobre broker que opera desde Uruguay sin tener "habilitación alguna"

    Por Guillermo Draper
    Partido Colorado

    Denuncian por acoso laboral a alcalde colorado que ganó las elecciones por sorteo

    Por Leonel García
    Rocha

    Rocha: cruces políticos por una obra de acceso a Punta del Diablo que se deterioró en menos de un año

    Por Lucía Cuberos

    Te Puede Interesar

    Yamandú Orsi y Luis Lacalle Pou.

    El caso Cardama contamina la discusión presupuestal

    Por Redacción Búsqueda
    Torre Ejecutiva, sede de la Presidencia. 

    Cargos de confianza política alcanzaron un máximo en 2024; ganan unos $ 200.000 en promedio

    Por Ismael Grau
    La ministra de Gestión e Innovación en Servicios Públicos de Brasil, Esther Dweck.

    Ministra de Lula reivindica estrategia de desarrollo para el sur; Uruguay puede reducir “tensiones”

    Por Ismael Grau
    Zonamerica presentó sus nuevas medidas de seguridad al Ministerio del Interior.

    Perros adiestrados y 500 cámaras de videovigilancia: Zonamerica refuerza su seguridad contra el narcotráfico

    Por Juan Francisco Pittaluga