Carlos Musso, artista y grado 5 de la Udelar, fue formalizado por denuncia de Mariana Wainstein

Después de escuchar declaraciones de Wainstein sobre el conflicto en Gaza, Musso había subido una foto de la directora a su cuenta de Instagram con la palabra nazi. Esto provocó la reacción del ministro de Eduación y Cultura, Pablo da Silveira. Enseguida, Musso retiró la foto y formuló sus disculpas y su arrepentimiento público, pero no personalmente a la directora. Fernando Miranda, decano de la Facultad de Artes, donde Musso es docente, se comunicó con Da Silveira y con Wainstein y les manifestó su repudio por la publicación, y convocó al Consejo de la Facultad para que se expidiera.

En el auto de formalización se establece que se inicia la investigación por “presunta comisión del delito de injuria” y un delito de “incitación al odio, desprecio o violencia hacia determinadas personas”. Establece, además, que Musso debe fijar domicilio y no modificarlo sin conocimiento del Tribunal, y la prohibición de acercamiento a Wainstein por un radio de 500 metros.

Consultada por Búsqueda, la directora dijo sentirse muy conforme con la actuación de la Justicia. “Me enorgullece como uruguaya y fortalece mis convicciones. Además del tema personal, sentí una responsabilidad ciudadana de alertar a la sociedad y hoy escuchando a la Fiscalía me quedé tranquila, porque este tipo de cosas no pueden suceder en nuestro país. Siempre valoramos las diferencias de opinión pero no los insultos. Creo y defiendo el derecho a la libre expresión, pero en el entendido legal de que cada quien es responsable por lo que expresa”.