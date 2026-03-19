Cinemateca lanzó su 44° festival con 201 películas, sedes inéditas en el interior y optimismo institucional

La conferencia de lanzamiento del 44° Festival Cinematográfico Internacional del Uruguay, organizado por Cinemateca, tuvo un clima levemente distinto al del año pasado. Si en 2025 el tono inicial estuvo atravesado por dificultades institucionales, esta vez la tónica estuvo marcada por el optimismo.

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María José Santacreu, coordinadora general de Cinemateca, abrió la conferencia con un balance positivo. “Cuando miro lo que era 2019, que fue el boom del público, y miro las cifras ahora y veo que la cantidad de espectadores aumentó, digo: Cinemateca sigue mejorando”, afirmó, antes de detallar que, en un año de un “presupuesto restrictivo”, la institución logró un ajuste muy importante que permitirá, entre otras cosas, inaugurar un laboratorio digital para el manejo del patrimonio.

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El festival exhibirá 201 películas seleccionadas entre más de 1.000 postulaciones provenientes de 67 países. Las sedes en Montevideo serán las salas de Cinemateca, la Sala B del Auditorio Nelly Goitiño, el Complejo Cultural Alfabeta, el Centro Cultural de España, la Sala Zitarrosa y el Teatro Solís. Por primera vez, las funciones llegarán también a Rocha, Florida y San José, que se suman a Canelones en el circuito de descentralización. Además, a través de la plataforma +Cinemateca, una selección de las secciones estará disponible para todo el país entre el 8 de abril y el 8 de mayo.

La apertura será el 30 de marzo en el Teatro Solís con Un cabo suelto, el nuevo largometraje del cineasta y actor uruguayo Daniel Hendler. La película, que se estrenó en la pasada edición de la Mostra de Venecia y también participó en el Festival de San Sebastián, es una comedia que sigue a Santiago, un cabo de la policía argentina que cruza la frontera hacia Uruguay huyendo de otros agentes que lo persiguen. La protagonizan el actor argentino Sergio Prina y Pilar Gamboa, con la participación del músico uruguayo Alberto Wolf.

La clausura, en tanto, tendrá lugar el 11 de abril en la Sala Zitarrosa con la proyección de No hay hombres nuevos, de la directora afgana Shahrbanoo Sadat. La película fue la encargada de abrir la última edición del Festival de Berlín, hecho que marcó un hito por tratarse de una obra que aborda la condición de las mujeres en Afganistán días antes de la vuelta al poder de los talibanes en 2021.

Débora Quiring, Carlos Mahía, María José Santacreu y Alejandra Trelles en el lanzamiento del 44º Festival de Cinemateca Débora Quiring, Carlos Mahía, María José Santacreu y Alejandra Trelles en el lanzamiento del 44º Festival de Cinemateca. Cinemateca Uruguaya

La directora artística, Alejandra Trelles, fue la encargada de desglosar una programación que, aseguró, vuelve a apostar por “el descubrimiento, la diversidad de miradas y el encuentro entre el público uruguayo y el cine del mundo”. Entre los datos que compartió, destacó que 125 de las películas tendrán su estreno continental en Uruguay, “lo que convierte al festival en el evento cinematográfico de América Latina con mayor número de primicias”.

La competencia internacional incluye filmes como Duse, de Pietro Marcello; El sonido al caer, de Mascha Schilinski; Hangar rojo, del chileno Juan Pablo Sallato —que reconstruye el día del golpe contra Salvador Allende—; Resurrección, de Bi Gan; y Romería, de la española Carla Simón. En la sección Trayectorias, definida por la organización como una importante selección de filmes realizados en 2025 y 2026 por los grandes maestros del cine contemporáneo, se podrá ver Nuestra tierra, de Lucrecia Martel; Jeunes Mères, de los hermanos Dardenne; Father Mother Sister Brother, de Jim Jarmusch; Drácula, de Radu Jude; El amor que permanece, de Hlynur Pálmason; y El mago del Kremlin, de Olivier Assayas. Trelles también mencionó títulos como La cronología del agua, de Kristen Stewart, y La voz de Hind, de Kaouther Ben Hania, que forman parte de la selección oficial fuera de competencia.

El cine uruguayo tendrá una presencia destacada con nueve largometrajes. Además de Un cabo suelto como apertura, se exhibirán Mamá está acá, de Claudia Abend y Adriana Loeff; Cuatro cuentos cortos, de Adrián Biniez; Martín vuelve, de Rossana Bossio; The Channeling, de Maximiliano Contenti; Un futuro brillante, de Lucía Garibaldi; Frágil como cristal, de Marco Valenti; Mi nueva forma de ver, de Andrés Varela y Lucía Gaviglio; e Instinto, también de Varela.

Débora Quiring, directora de Cultura de la Intendencia de Montevideo, anunció una novedad para esta edición: la emisión de un streaming dedicado al festival en colaboración con TV Ciudad. Serán 19 programas conducidos por Soledad Castro y Eduardo Delgado. El primero se emitirá días antes del festival para hablar sobre la programación, recibir invitados y repasar parte de la historia de las 44 ediciones.

Hacia el final de su intervención, Trelles situó el evento en un contexto más amplio. “Hoy vivimos un momento histórico que nos ha vuelto hiperconscientes del mundo. Hacer un festival internacional de cine hoy, o mejor, mostrar 44 ediciones de un festival internacional de cine, es una fuerte defensa de una idea de internacionalidad y, si me lo permiten, también de internacionalismo. Que sea internacional el cine, pero sobre todo que sea internacional el derecho, hoy día brutalmente avasallado", sentenció.