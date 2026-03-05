Clásicos literarios: 'Persuasión', de Jane Austen

Fue la séptima hija de una familia perteneciente a la burguesía agraria, un ambiente que la inspiró para escribir sus historias. Allí, Jane Austen (Reino Unido, 1775-1817) ubicó Sentido y sensibilidad (1811), su primera novela publicada, y Orgullo y prejuicio (1813), su obra más conocida y exitosa.
Con tintes costumbristas condimentados con toques de ironía, sus novelas denunciaron aspectos de la sociedad de su época e innovaron en el género romántico. Persuasión fue su última novela, considerada la más oscura de su producción. Publicada en 1818, un año después de su muerte, profundizó su visión de Inglaterra y en particular de la mujer.
Al contrario de sus novelas anteriores, la historia de amor ocurrió ocho años atrás. La protagonista es Anne Elliot, quien se dejó persuadir a los 19 años para romper su relación con Frederick Wentworth, un joven sin fortuna ni buena posición social. Pero a los ocho años él regresa con una carrera militar prestigiosa y aún resentido con Anne.
La novela tiene crudas y satíricas observaciones sobre el matrimonio, la educación de las mujeres y su falta de medios para ganarse la vida. También exhibe la nueva mirada de Austen hacia Inglaterra. Varios pasajes ocurren en posadas y no en suntuosas propiedades, y a través del personaje del capitán Wentworth se muestra un sector de la sociedad que ha progresado por sus méritos.
A su vez, el personaje de la señora Croft representa a mujeres fuertes, divertidas y de opiniones más claras que las de sus maridos. Ella contrasta con quienes defienden la prudencia de la mujer y su sumisión a la jerarquía familiar.
“Al mismo tiempo la más cálida y la más fría de las obras de Jane Austen, la más dulce y la más dura”, señaló el escritor Reginald Farrer cuando se publicó Persuasión. Siempre hay que volver a Austen.