David Lynch y el arte de trascender

Estudió pintura y adoraba a Francis Bacon. Los bosques tupidos del noroeste de su país fueron la inspiración para su Twin Peaks, la serie que cambió la televisión para siempre bajo la pregunta: ¿quién mató a Laura Palmer? La respuesta la dio removiendo el telón —rojo, por supuesto— bajo el cual un pueblo idílico escondía su inherente maldad.

En Uruguay, la primera película de Lynch que se estrenó en cines fue El hombre elefante, en 1981, con una historia sobre la compasión y la discriminación que contrastaría con las películas que vendrían después.

Por los cines nacionales pasaron su primera película, Cabeza borradora, un bebé mutante que luego fue clásico de culto. Le siguieron Dune (1984), una ambiciosa adaptación y la obra en la que no tuvo control creativo; Terciopelo azul (1986), con su mundo hipnótico de perversión; Corazón salvaje (1990), la road movie con la que ganó la Palma de Oro en el Festival de Cannes; Lost Highway (1997), un suspenso surrealista y paranoico; Una historia sencilla (1999), su película más modesta y cargada de sensibilidad, y El camino de los sueños (2001), la obra maestra en la que profundizó en los abismos de un Hollywood distorsionado. Finalmente, su última película fue Imperio (2006), un experimento descomunal sobre los peligros de filmar y el aspecto marchito de la industria cinematográfica.

Lynch regresó a su querida Twin Peaks en dos ocasiones. La primera fue con la película Twin Peaks: el fuego camina conmigo (1992), una precuela que, con el tiempo, fue reapreciada. La segunda vez fue con la tercera temporada, Twin Peaks: The Return (2017), producida 25 años después del final de la serie original. Esa serie fue votada en la revista francesa Cahiers du Cinéma como la mejor película de 2017, un hito que la cinefilia consideró transgresor, pero sin poner jamás en duda el reconocimiento a la labor y creatividad del director.

El premio Oscar le llegó en 2019 y fue otorgado de manera honorífica. Con los ojos llorosos y acompañado de tres de sus intérpretes predilectos, Kyle MacLachlan, Laura Dern e Isabella Rossellini, uno de sus grandes amores, Lynch agradeció a todos los que lo ayudaron en su camino y señaló que la estatuilla dorada tenía “una cara muy interesante”.

