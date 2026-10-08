Dos conciertos imperdibles: Homero Francesch en el Sodre y la ‘Quinta’ de Mahler por la Banda Sinfónica
El miércoles 14, el gran pianista uruguayo tocará Mozart, Beethoven y Schumann en el Adela Reta y la decana de las formaciones sinfónicas uruguayas celebrará sus 119 años con la obra cumbre del compositor checo
El pianista uruguayo Homero Francesch, de notable trayectoria y reconocimiento internacional, volverá a dar un recital de piano en el Auditorio Adela Reta del Sodre, el miércoles 14 a las 20. Se trata de un intérprete formado principalmente en Alemania, donde se vinculó con el canon central del repertorio clásico y que durante varias décadas fue aclamado en los principales auditorios del mundo.
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Como solista se presentó junto a grandes orquestas como la Filarmónica de Berlín, la Sinfónica de Londres, la Filarmónica de Viena y la Filarmónica de Nueva York. Tocó bajo la dirección de figuras como Leonard Bernstein, Kurt Masur, Colin Davis y Riccardo Chailly, entre otros. Además, fue declarado Ciudadano Ilustre de Montevideo en 2021.
El programa recorrerá más de dos siglos de escritura pianística, desde Mozart (Sonata en si bemol mayor) y Beethoven (Sonata en re mayor) hasta Hans Werner Henze (Cherubino) y culminará con Schumann (Estudios sinfónicos). Según explica el pianista, “más que una sucesión cronológica de obras, el programa permite observar distintas maneras de pensar el piano: la claridad y concentración del clasicismo mozartiano, la expansión dramática de Beethoven, la reinvención de la tradición en Henze y la imaginación casi orquestal que Schumann lleva al instrumento”. Entradas en Tickantel de $ 170 a $ 850.
La Banda Sinfónica de Montevideo celebrará su 119 aniversario con una gala dirigida por Martín Jorge que será acaparada por la Sinfonía Nº 5 de Gustav Mahler, una de las obras más destacadas del repertorio sinfónico. La decana de las formaciones sinfónicas uruguayas propone “redescubrir una de las composiciones más significativas de la música de comienzos del siglo XX (fue escrita entre 1901 y 1902) a través de su riqueza sonora, el contraste de colores y su fuerza emocional”.
Banda Sinfónica de Montevideo
Difusión
Esta obra, según explica Jorge, “recorre un amplio arco expresivo que va desde la intensidad dramática de su marcha fúnebre inicial hasta el carácter luminoso y afirmativo de su movimiento final”. Entre los movimiento de la obra el director destaca el célebre “Adagietto”, una de las creaciones más reconocidas de Mahler, “de gran lirismo y profundidad expresiva”. Entradas en Tickantel de $ 390 a $ 490.