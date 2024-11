Dos extraños en el sótano del Teatro Stella

Entrevista Ariana Harwicz: “No me interesa en absoluto ni escribir ni leer sobre personajes que solo son víctimas”

Lo de “antisociales” es en realidad una etiqueta de la que parte esta narración para después desmontar ese concepto. Este hombre y esta mujer, de existencias bastante solitarias y erráticas, se encuentran casualmente en un parque, entablan una conversación y tienen serios problemas para expresarse y, en consecuencia, comunicarse. Sus diálogos están construidos con una literalidad extrema y ambos parecen no estar capacitados para comprender las emociones que expresa el otro. Dos personas que aparentemente carecen de empatía dialogan torpemente, con una tosquedad casi patológica. Las palabras y la gestualidad a su alcance resultan insuficientes.

Pero atención: esta obra no es una comedia romántica. No va por ahí, y ahí está la clave de su interés. Con la apariencia de un encuentro casual que puede conducir al terreno de la conquista romántica, Hasta donde se apoye la raíz engancha y atrapa, pero luego lleva al público a otros territorios, vinculados al encuentro humano, más allá de lo amoroso. “Un peculiar interés”, dice Balestrino. El modo en que Delfino y Pereyra desarman las corazas que traen estos personajes para lograr comunicarse en forma profunda es el centro de interés de la obra. En este territorio también aflora el humor, aunque no llega a ser el eje central de la representación, sino un elemento más.