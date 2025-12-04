  • Cotizaciones
    jueves 04 de diciembre de 2025

    El Cuarteto de Nos cierra la gira más taquillera de su historia en el Antel Arena

    La banda concluirá el sábado 6 su Tour Puertas 2025, que ofreció casi 40 conciertos en 11 países y fue vista por unas 400.000 personas

    Roberto Musso.

    Roberto Musso.

    FOTO

    Difusión El Cuarteto de Nos

    El sábado 6 a las 21 horas El Cuarteto de Nos cerrará su histórico Tour Puertas 2025 en el Antel Arena. La mayor gira internacional de la banda uruguaya en sus 41 años de historia los llevó a 11 países durante los últimos seis meses, en los que dieron casi 40 conciertos.

    El periplo de presentación del disco Puertas, el álbum número 18 del grupo, publicado en mayo de este año, comenzó en Santiago, Costa Rica y Venezuela y tuvo siete fechas en Colombia, 11 en Argentina y seis en México, donde el 18 de octubre se presentó en el legendario Palacio de los Deportes, el mayor estadio cerrado de Latinoamérica, con capacidad para 20.000 personas. La gira llegó a Europa, con cinco fechas en España (Zaragoza, La Coruña, Valencia, Murcia y Málaga) y una en Alemania (Berlín), y en octubre desembarcó en Estados Unidos (San Diego y Phoenix).

    Los más de 400.000 espectadores que ha congregado el Tour Puertas 2025 sitúan a El Cuarteto de Nos entre las bandas más convocantes de la escena latinoamericana actual. Con Roberto Musso al frente (voz y guitarra) y con el baterista Álvaro Pintos como el otro miembro histórico del grupo que sigue en su puesto, la formación actual se completa con Gustavo Antuña en la guitarra principal y Santiago Marrero en teclados y sintetizadores, además de estar a cargo del bajo tras la reciente partida de Santiago Tavella. Quedan aún entradas en venta en Tickantel de $ 1.400 a $ 2.800.

