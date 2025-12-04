  • Cotizaciones
    jueves 04 de diciembre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    El evangelio según Paul, John, George y Ringo: los Beatles en primera persona

    Disney+ estrenó la serie Anthology, que cuenta la historia del grupo en nueve episodios, uno de ellos inédito; además, se publicó el álbum Anthology 4, un nuevo tesoro de 36 rarezas, la mitad inéditas

    Anthology, la historia de los Beatles en Disney+

    Anthology, la historia de los Beatles en Disney+

    FOTO

    Disney+
    Búsqueda | Javier Alfonso
    Por Javier Alfonso

    Una nueva panzada beatle. Cuatro años después de la descomunal Get Back, de Peter Jackson, Disney+ estrenó la semana pasada la serie Anthology, un gigantesco documental que cuenta la década de historia de los Beatles, desde su prehistoria a fines de los años 50 y su nacimiento, en 1960, hasta su separación, en 1970, el divorcio artístico más polémico de la historia. El grupo que cambió el curso de la historia de la música popular en todo el mundo sigue dando novedades.

    Además de protagonistas, Paul, John, George y Ringo son, en este trabajo, los cuatro evangelistas de su propia historia y dan lugar a esta auténtica biblia de los Beatles, que se suma a la gran enciclopedia del grupo que ofrece la plataforma, con Get Back, Beatles 64, de Martin Scorsese, sobre la beatlemanía en Estados Unidos, y Let It Be, del inglés Michael Lindsay-Hogg, original de 1970. Anthology es un documental de 11 horas, dividido en nueve capítulos, en el que los cuatro músicos cuentan los hechos en primera persona, junto a unos pocos miembros de la mesa chica del grupo, empezando por el productor George Martin, sin dudas el quinto Beatle por su rol creativo decisivo en los arreglos instrumentales y el sonido de las grabaciones.

    Leé además

    un episodio inedito de la vida de the beatles, en ?streaming?
    Video
    Recomendado

    Un episodio inédito de la vida de The Beatles, en ‘streaming’

    Por Redacción Galería
    Casa natal de Artigas en la Ciudad Vieja.
    Museos e historia

    La Intendencia de Montevideo estudia la reapertura al público de la casa natal de Artigas

    Por Sebastián Panzl

    Hace 30 años, en 1995, se lanzó la versión original del megaproyecto Anthology, gestada durante los cuatro años anteriores. En ese entonces se estrenó la serie —que en su momento emitió Canal 10 para Uruguay y que salió en VHS—, se editó un libro de gran porte con diarios de grabación y unas 1.300 fotos, y se publicaron tres CD dobles (Anthology 1, 2 y 3, el tercero en 1996), que totalizaron más de 150 registros, hasta ese momento inéditos, extraídos de las cintas magnéticas originales conservadas bajo siete llaves por Apple Records, la compañía fundada por los cuatro músicos a fines de los 60, tras la muerte de su mánager Brian Epstein. En muchas de estas grabaciones se incluyen los diálogos con los sonidistas y los “errores” que motivaban que se parara la grabación. El escucha se convierte en una mosca en la pared del gran estudio de Abbey Road.

    The-Beatles-Anthology

    En aquella monumental publicación multiformato lució mucho más la música que el documental por una sencilla razón tecnológica: en un mundo en el que Internet recién daba sus primeros pasos, el CD, entonces rey absoluto de los formatos, sonaba mucho mejor que el VHS. En aquellos seis compactos, un inmenso tesoro para la legión beatlera, había de todo: demos, grabaciones de ensayos y tomas alternativas de estudio, pertenecientes a las mismas sesiones de grabación de las que surgieron las versiones inmortalizadas en la discografía oficial.

    Lo más novedoso y hasta disruptivo de los Anthology fueron las dos canciones “nuevas”: Free As a Bird y Real Love, compuestas por Lennon en los años 70, grabadas a piano y voz en casetes y conservadas durante casi 20 años por Yoko Ono. Con esos casetes como base, McCartney, Harrison y Starr compusieron y grabaron los nuevos arreglos instrumentales y vocales, con la producción de Jeff Lynne, de la Electric Light Orchestra, entonces estrella de la consola, muy vinculado a Harrison y McCartney en esos años.

    Embed - The Beatles Anthology | Official Trailer | Disney+

    Pero volvamos a 2025, con el reestreno de esta monumental serie documental, producida en los 90 por Geoff Wonfor y Bob Smeaton, ahora reprocesada y remasterizada digitalmente, por lo que se ve y se oye en forma asombrosamente óptima. En los ocho primeros episodios se cuenta la historia del grupo, incluidos los inicios, la época de Hamburgo, la construcción del cuarteto que grabó todos los discos, la explosión de la beatlemanía, el desembarco en Estados Unidos, la primera etapa beat, la filmografía y la segunda y gloriosa mitad de su obra, desde Rubber Soul a Let It Be (o desde Help, según algunos). Los testimonios principales son los de Paul, George y Ringo, grabados durante los cuatro años de reuniones con Martin para procesar el inmenso material de Anthology. A ellos se suma la palabra de Lennon en reportajes de los 60 y 70. En un pasaje, McCartney dice que al principio se habían propuesto contar “la historia definitiva de los Beatles”, y que de a poco se fueron dando cuenta de que eso era imposible porque cada uno tenía una versión propia de la historia, y era fútil intentar lograr una versión oficial.

    Beatles Anthology_ProductShot_CD_D2C_e14b6121-e942-4caf-8183-83cff47439c8

    También hablan Martin, en el estudio en los 90, y Neil Aspinall, uno de los colaboradores fundamentales del cuarteto durante todo su periplo, y testimonio privilegiado que puede contar la historia en primera persona. Otro de los funcionarios todoterreno de la banda, Mal Evans, fallecido en 1976, es clave para la existencia de Anthology, pues fue quien guardó minuciosamente la inmensa cantidad de cintas fílmicas y fotos que registraron el día a día en las giras, en los autos, en las calles, en las habitaciones de hotel, en los teatros y estadios, en los camarines y en todos lados donde fueran los muchachos. Gritos, histeria colectiva, aglomeraciones humanas intentando abordarlos, policías sacando gente desmayada. Todo en primerísimo primer plano. Los alaridos se vuelven banda sonora permanente. Se entiende con elocuencia por qué dejaron de tocar en vivo en 1965.

    El relanzamiento de Anthology trae más novedades: el disco Anthology 4 (en plataformas, CD y vinilo), un nuevo y emocionante baúl de 36 rarezas, de las cuales la mitad son inéditas. Hay versiones “nuevas” de I Saw Her Standing There, Money, This Boy, Nowhere Man, The Fool On The Hill y I Need You, el primer tema de Harrison grabado por la banda.

    La otra gran novedad es el episodio 9 de la serie, que es una especie de “cómo lo hicimos”. Casi 25 años después de la separación, en las reuniones finales de Anthology, en 1994, Paul, George y Ringo recuerdan su epopeya y reflexionan con la ventaja que el paso del tiempo les ha dado. Harrison revela toda su profundidad y sabiduría y se eleva desde el punto de vista filosófico, con lúcidas interpretaciones sobre las vivencias y el legado cultural del grupo. Lennon está presente en todo momento. En el estudio le dejan una silla vacía y en las evocaciones es omnipresente. “No hay día que no lo recuerde”, dice Paul. Y George deja un concepto central y definitivo: “En 1970 estábamos hartos de nosotros. Después el tiempo puso todo en su lugar. Lo que más lamento es que John no haya tenido la oportunidad de comprobarlo”.

    Selección semanal
    Javier Milei

    ¿Existe una estética oficial de la era Milei o de la derecha global?

    Por Damián Tabarovsky
    Mundial 2030

    “Un solo partido de fútbol no puede financiar” la reforma del Estadio Centenario para el 2030, dice el canciller

    Por  Ismael Grau  y Santiago Sánchez
    Desayunos Búsqueda

    Orsi defiende el “rumbo” de su gobierno de “filo progresista” y reivindica su liderazgo, pero admite “gusto a poco” con lo hecho hasta ahora

    Por Victoria Fernández
    Partido Colorado

    Andrés Ojeda lleva la orgánica del Partido Colorado por el interior, en una gira paralela a la de Vamos Uruguay

    Por Leonel García

    Te Puede Interesar

    Sede del Ministerio de Economía.

    Standard & Poor’s ratifica calificación de Uruguay y desliza dudas sobre el plan fiscal del gobierno

    Por Redacción Búsqueda
    Yamndú Orsi en Desayunos Búsqueda.
    Video

    Tras el “escándalo” del caso Cardama, Orsi afirma que el gobierno está negociando porque el país necesita patrullas oceánicas

    Por Redacción Búsqueda
    “La Guardia no anda mejor porque hay mujeres; anda mejor porque hay profesionales comprometidos“, dice Angelina Ferreira, directora nacional de la Guardia Republicana.

    Angelina Ferreira, directora nacional de la Guardia Republicana: “No quiero ser la primera mujer, quiero ser la mejor”

    Por Milene Breito Pistón
    Yamandú Orsi durante el Desayunos Búsqueda.
    Video

    Orsi pone el foco en Bukele y plantea que el proceso salvadoreño es “un ejemplo para analizar”

    Por Redacción Búsqueda