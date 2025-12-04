El evangelio según Paul, John, George y Ringo: los Beatles en primera persona

Una nueva panzada beatle. Cuatro años después de la descomunal Get Back, de Peter Jackson, Disney+ estrenó la semana pasada la serie Anthology, un gigantesco documental que cuenta la década de historia de los Beatles , desde su prehistoria a fines de los años 50 y su nacimiento, en 1960, hasta su separación, en 1970, el divorcio artístico más polémico de la historia. El grupo que cambió el curso de la historia de la música popular en todo el mundo sigue dando novedades.

Además de protagonistas, Paul, John, George y Ringo son, en este trabajo, los cuatro evangelistas de su propia historia y dan lugar a esta auténtica biblia de los Beatles, que se suma a la gran enciclopedia del grupo que ofrece la plataforma, con Get Back, Beatles 64, de Martin Scorsese, sobre la beatlemanía en Estados Unidos, y Let It Be, del inglés Michael Lindsay-Hogg, original de 1970. Anthology es un documental de 11 horas, dividido en nueve capítulos, en el que los cuatro músicos cuentan los hechos en primera persona, junto a unos pocos miembros de la mesa chica del grupo, empezando por el productor George Martin, sin dudas el quinto Beatle por su rol creativo decisivo en los arreglos instrumentales y el sonido de las grabaciones.

Hace 30 años, en 1995, se lanzó la versión original del megaproyecto Anthology , gestada durante los cuatro años anteriores. En ese entonces se estrenó la serie —que en su momento emitió Canal 10 para Uruguay y que salió en VHS—, se editó un libro de gran porte con diarios de grabación y unas 1.300 fotos, y se publicaron tres CD dobles (Anthology 1, 2 y 3, el tercero en 1996), que totalizaron más de 150 registros, hasta ese momento inéditos, extraídos de las cintas magnéticas originales conservadas bajo siete llaves por Apple Records, la compañía fundada por los cuatro músicos a fines de los 60, tras la muerte de su mánager Brian Epstein. En muchas de estas grabaciones se incluyen los diálogos con los sonidistas y los “errores” que motivaban que se parara la grabación. El escucha se convierte en una mosca en la pared del gran estudio de Abbey Road.

En aquella monumental publicación multiformato lució mucho más la música que el documental por una sencilla razón tecnológica: en un mundo en el que Internet recién daba sus primeros pasos, el CD, entonces rey absoluto de los formatos, sonaba mucho mejor que el VHS. En aquellos seis compactos, un inmenso tesoro para la legión beatlera, había de todo: demos, grabaciones de ensayos y tomas alternativas de estudio, pertenecientes a las mismas sesiones de grabación de las que surgieron las versiones inmortalizadas en la discografía oficial.

Lo más novedoso y hasta disruptivo de los Anthology fueron las dos canciones “nuevas”: Free As a Bird y Real Love, compuestas por Lennon en los años 70, grabadas a piano y voz en casetes y conservadas durante casi 20 años por Yoko Ono. Con esos casetes como base, McCartney, Harrison y Starr compusieron y grabaron los nuevos arreglos instrumentales y vocales, con la producción de Jeff Lynne, de la Electric Light Orchestra, entonces estrella de la consola, muy vinculado a Harrison y McCartney en esos años.

Embed - The Beatles Anthology | Official Trailer | Disney+

Pero volvamos a 2025, con el reestreno de esta monumental serie documental, producida en los 90 por Geoff Wonfor y Bob Smeaton, ahora reprocesada y remasterizada digitalmente, por lo que se ve y se oye en forma asombrosamente óptima. En los ocho primeros episodios se cuenta la historia del grupo, incluidos los inicios, la época de Hamburgo, la construcción del cuarteto que grabó todos los discos, la explosión de la beatlemanía, el desembarco en Estados Unidos, la primera etapa beat, la filmografía y la segunda y gloriosa mitad de su obra, desde Rubber Soul a Let It Be (o desde Help, según algunos). Los testimonios principales son los de Paul, George y Ringo, grabados durante los cuatro años de reuniones con Martin para procesar el inmenso material de Anthology. A ellos se suma la palabra de Lennon en reportajes de los 60 y 70. En un pasaje, McCartney dice que al principio se habían propuesto contar “la historia definitiva de los Beatles”, y que de a poco se fueron dando cuenta de que eso era imposible porque cada uno tenía una versión propia de la historia, y era fútil intentar lograr una versión oficial.

Beatles Anthology_ProductShot_CD_D2C_e14b6121-e942-4caf-8183-83cff47439c8 Apple Corps

También hablan Martin, en el estudio en los 90, y Neil Aspinall, uno de los colaboradores fundamentales del cuarteto durante todo su periplo, y testimonio privilegiado que puede contar la historia en primera persona. Otro de los funcionarios todoterreno de la banda, Mal Evans, fallecido en 1976, es clave para la existencia de Anthology, pues fue quien guardó minuciosamente la inmensa cantidad de cintas fílmicas y fotos que registraron el día a día en las giras, en los autos, en las calles, en las habitaciones de hotel, en los teatros y estadios, en los camarines y en todos lados donde fueran los muchachos. Gritos, histeria colectiva, aglomeraciones humanas intentando abordarlos, policías sacando gente desmayada. Todo en primerísimo primer plano. Los alaridos se vuelven banda sonora permanente. Se entiende con elocuencia por qué dejaron de tocar en vivo en 1965.

El relanzamiento de Anthology trae más novedades: el disco Anthology 4 (en plataformas, CD y vinilo), un nuevo y emocionante baúl de 36 rarezas, de las cuales la mitad son inéditas. Hay versiones “nuevas” de I Saw Her Standing There, Money, This Boy, Nowhere Man, The Fool On The Hill y I Need You, el primer tema de Harrison grabado por la banda.

La otra gran novedad es el episodio 9 de la serie, que es una especie de “cómo lo hicimos”. Casi 25 años después de la separación, en las reuniones finales de Anthology, en 1994, Paul, George y Ringo recuerdan su epopeya y reflexionan con la ventaja que el paso del tiempo les ha dado. Harrison revela toda su profundidad y sabiduría y se eleva desde el punto de vista filosófico, con lúcidas interpretaciones sobre las vivencias y el legado cultural del grupo. Lennon está presente en todo momento. En el estudio le dejan una silla vacía y en las evocaciones es omnipresente. “No hay día que no lo recuerde”, dice Paul. Y George deja un concepto central y definitivo: “En 1970 estábamos hartos de nosotros. Después el tiempo puso todo en su lugar. Lo que más lamento es que John no haya tenido la oportunidad de comprobarlo”.