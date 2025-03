El historiador Guillermo Vázquez Franco murió a los 100 años

Su figura de docente que incentivaba la reflexión y el debate entre sus estudiantes fue recordada por el sociólogo Fernando Errandonea, quien fue su alumno, en la presentación de su último ensayo, Traición a la patria (2014). “Era un removedor de ideas, aunque sus estudiantes no coincidieran con él, pero un removedor con sentido de la responsabilidad de la labor historiográfica, no un provocador como se lo ha presentado. Hay removedores que simplemente vienen a sustituir las posiciones historiográficas clásicas, pero hay otros que invitan al diálogo y más que invitar promueven, inducen y producen el diálogo. Fue un gran promotor del debate, aún en quienes no estábamos en el mismo plano. Él subía la vara y nos tomaba en serio, y tenía mucho sentido del humor”.

Traicion a la patria.jpg

En el ensayo Traición a la patria el historiador sostuvo que la creación de Uruguay fue parte de una transacción diplomática que negoció Inglaterra y que se plasmó en la Convención Preliminar de Paz de 1828, año que para él era la verdadera fecha de la independencia uruguaya. La traición no sería entonces a nuestra actual patria, sino a la concepción de que Uruguay integraba un territorio mucho más amplio que le había sido arrebatado a Argentina. “Le iba a poner primero Chau, patria, pero me pareció un poco chabacano. Adiós a la patria sonaba bien. Le gustaba también a mi editor, con quien tuve ásperas discusiones, y él me propuso Traición a la patria, entonces me decidí porque es mi convicción. Además era más vendedor. Estoy convencido de que el título es el correcto”, dijo en la presentación.