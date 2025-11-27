El jazz europeo de calidad protagoniza la 18ª edición del Festival de Jazz de Montevideo

Con músicos de Francia, Italia, Portugal, Chile y Uruguay, del jueves 4 al domingo 7 tendrá lugar la 18ª edición del Festival de Jazz de Montevideo, organizado por la productora Jazz Tour y con dirección y curaduría de Philippe Pinet. Con el foco puesto en el jazz europeo, sello de la casa de este festival, y con el apoyo de las embajadas de Francia, Italia y Portugal, el festival presentará ocho conciertos en el Teatro Solís , la Sala Zitarrosa y la Alianza Francesa, con entradas en Tickantel a $ 900 y $ 1.100.

Comenzará el jueves 4 a las 19.30 en la Sala Zitarrosa con un concierto homenaje al Hot Club de Montevideo, el colectivo musical fundado por Francisco Paco Mañosa, que celebra los 75 años de su fundación. Se trata de uno de los movimientos de jazz más antiguos en funcionamiento en Latinoamérica. Comenzará con el grupo uruguayo Jam On, surgido dentro del Hot Club, integrado, entre otros, por Daniel Escanellas (saxo), Nicolás Grieco (trompeta), Nicolás Rodrigo (bajo) e Ignacio Oguez (piano).

Como invitado especial actuará el trompetista, compositor y arreglador chileno Juan Pablo Salvo, que con solo 26 años es reconocido como uno de los nuevos referentes de la escena jazzera chilena. También desde Chile llegará el pianista Felipe Vakuno Salas, quien presentará su primer álbum como líder de proyecto, a cargo del VaQno Quartet, que completan Salvo en la trompeta, Christian Gálvez en el bajo eléctrico y Sebastián Acevedo en batería. La jornada inaugural continuará a las 22 horas con una jam session del Hot Club en El Patio Mvd (Hugo Prato y Paullier).

El viernes 5 estará dedicado al jazz de Francia y Portugal. A las 20.30 subirá al escenario de la Zitarrosa el dúo que forman los italianos Giovanni Mirabassi (piano) y Rosario Giuliani (saxofón), que ha logrado posicionarse en la elite del jazz europeo. Con el auspicio del Instituto Italiano de Cultura, presentarán Live & Kicking, rebautizado para la ocasión En vivo y pateando, concierto basado en el disco recientemente publicado por el sello francés Jazz Eleven. El dúo se destaca por su virtuosismo técnico, con un repertorio balanceado entre composiciones originales y versiones de clásicos.

En tanto, a las 21 horas el baterista, percusionista y compositor francés Cyril Atef presentará su concierto unipersonal Papatef en la sala Cultural de la Alianza Francesa. Nacido en Berlín en 1968, de madre francesa y padre iraní, Atef es un verdadero hombre orquesta que toca en simultáneo percusión, sintetizadores digitales de ritmos, y platillos, además de cantar. Ha trascendido también por sus colaboraciones con Vincent Segal (Bumcello) y el grupo de tango electrónico Gotan Project.

Los amantes del jazz orquestal podrán asistir a los conciertos de dos grandes formaciones en las últimas dos jornadas. La Orquesta Departamental de Canelones en la sala Zavala Muniz del Solís, el sábado 6 a las 19.30 y la MVD Big Band, el domingo 7 a las 21 horas en la sala principal del Solís, como cierre del festival.

Festival Jazz Cyrill Atef El francés Ciryl Atef presentará su show Papatef. Difusión Jazz Tour

El conjunto de Canelones presentará el concierto Vísperas de un Centenario, que celebra la obra de George Gershwin y Kurt Weill, compositores fundamentales del siglo XX de gran influencia tanto en la música popular como en la académica. El programa fue concebido con arreglos para big band y voz femenina, y consiste en piezas atemporales que trascienden épocas y estilos. El programa incluye segmentos de la Ópera de dos centavos y Alabama Song, de Weil, y de Summertime y Porgy and Bess, de Gershwin. La MVD Big Band, compuesta por 17 músicos locales, dará un concierto especial basado en compositores uruguayos y piezas originales.

Otro plato fuerte de la grilla será el guitarrista portugués Pedro Jóia, que presentará el concierto Pedro Jóia & 100 paredes el sábado 6 a las 21 horas en el Solís. Se trata de un tributo al guitarrista portugués Carlos Paredes, fallecido en 2004, de cuyo nacimiento se conmemora el centenario, una leyenda de la música portuguesa por ser el creador y factótum de la guitarra portuguesa, una variante de guitarra por él desarrollada y popularizada. Con su vasto repertorio original, Paredes contribuyó en forma decisiva a la difusión de la música instrumental en Portugal y también a su proyección mundial. Junto con Jóia estará el trío del guitarrista Bruno Costa, otro referente de la guitarra portuguesa, que se completa con Nuno Botelho (guitarra clásica) y André Varandas (piano y bajo). Los acompañará como invitado el percusionista uruguayo Mauro Clavijo.

Juan Pablo Chapital. Fotos: Javier Calvelo / adohocFOTOS Juan Pablo Chapital presenta Electric Miles. Javier Calvelo / adohocFOTOS

Miles por Chapital

En la última jornada, el domingo 7 a las 19.30 en la Zavala Muniz el guitarrista uruguayo Juan Pablo Chapital presentará el concierto Electric Miles-Millas eléctricas, un tributo a la época eléctrica del icónico trompetista Miles Davis (años 70 y 80), cuando se alejó del sonido acústico tradicional del jazz y plasmó su fascinación por el rock, el funk y el soul en varias formaciones eléctricas, con guitarras y bajos eléctricos, teclados y otros instrumentos electrónicos. Junto con Chapital en guitarra, estarán Ignacio Labrada en teclados, Martín Ibarburu en batería, Marco Messina en bajo, Mauro Rodríguez en percusión, Javier Olivera en trompeta y Gabo Manzanarez en saxo alto.