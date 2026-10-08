El ‘plan perfecto’ de Mandrake: enfrentar al abismo, reflotar barcos hundidos y recuperar las mañanas

El 17 de abril cumplió 64 años, una edad que para todo beatlero de ley tiene un significado especial. Cuando envejezca y se me caiga el pelo / Dentro de muchos años / ¿Seguirás enviándome una postal de San Valentín?, dice en su comienzo When I'm Sixty-Four, la famosa canción en la que un Paul McCartney de 23 años se imaginaba su vida otoñal. “Es increíble haber llegado a la edad que Paul imaginó como su jubilación. Cuando los cumplí me emocioné, pero la verdad es que no me siento así, me siento muy bien", dice Alberto Mandrake Wolf en la sala de ensayo que tiene en su casa, en Villa Dolores.

En sus manos tiene el vinilo de Un plan perfecto , el nuevo de disco de Mandrake y Los Druidas, publicado en agosto por Little Butterfly Records y que será presentado mañana viernes 9 a las 21 en La Trastienda. Será una auténtica presentación de un disco nuevo, porque, según explicó Mandrake a Búsqueda , en la primera parte la banda tocará el disco completo y luego completará con temas de sus tres obras anteriores.

Como en la música popular casi todo conduce a Los Beatles, la charla comienza por los cuatro de Liverpool, que fueron, en su juventud, como en la de tantos, la principal inspiración para tomar una guitarra y hacer canciones. “Pasan los años, pasan las décadas y cada vez que hago una canción algo de ellos aparece”, dice Wolf, que ahora tiene en sus manos un vinilo flamante del Sgt. Peppers… que le acaba de traer su esposa de Liverpool, donde hizo el famoso Beatles Tour. “Yo no pude ir porque me agarró en plena publicación del nuevo disco, pero le encargué este ejemplar. Además no me gusta viajar en avión”, dice, mientras toma la guitarra que está apoyada en el atril y se pone a tararear la melodía de She's Leaving Home, un vals de McCartney con una melodía irresistible y exquisitos arreglos de cuerdas. “¿De dónde saca este tipo estas melodías? Mirá que yo siempre fui hincha de John, pero de grande me fui dando cuenta del músico increíble que es Paul”.

Un plan perfecto es el cuarto álbum de estudio de Mandrake y los Druidas, la banda que el cantautor montevideano formó en 2017, tras el final de Los Terapeutas, con Ignacio Iturria (guitarra y voz), Ignacio Echeverría (bajo y voz) y Federico Anastasiadis (batería y voz).

Las 13 canciones, compuestas en su totalidad por Mandrake, atraviesan diversos climas, atmósferas y estados de ánimo directamente vinculados a su sensibilidad, sus vivencias, su forma de ver el mundo. Dada la naturaleza instrumental del cuarteto, eléctrica y garajera, todas las canciones tienen al rock y el blues como denominador común, como telón de fondo.

Mandrake define en forma contundente al nuevo disco: “un pacto divino entre lo bueno y lo malo”. Esa definición permite revelar el trasfondo humano y existencial de canciones bien contrastadas entre sí, como Miles y millones, luminosa y esperanzada en el devenir de la especie humana, y Cáscara de banana, una crónica salvaje y oscura de las secuelas que dejan las adicciones. Por primera ve / La vida es como es / Por primera vez / Recuerdo lo que hice / Ayer, confiesa en su canto. Todas esas máscaras juntas / Espejos y reflejos / De lo que soy / Y de lo que fui / Y todo lo que podría ser.

Alberto ‘Mandrake’ Wolf Javier Calvelo / adhocFOTOS

Desde el vamos de la entrevista con Búsqueda, Mandrake evita los eufemismos y va al grano, sin rodeos. “Este es el segundo disco que hice después de haber dejado el alcohol. La soledad de la pandemia me hizo tomar conciencia de que era alcohólico desde hacía mucho tiempo y que necesitaba ayuda. Solo no podía salir de ahí. ¡A todos mis héroes les gustaba el trago y algo más! Bob Dylan, Jimi Hendrix, Eduardo Mateo. Fue un proceso largo tomar la decisión de dejar, con muchas dudas, tentaciones y miedos. Por suerte puedo decir que lo más difícil parece haber quedado atrás, hoy la llevo muy bien. Cáscara de banana habla de todo eso. En esa canción el abismo me habla, me tienta, me invita a dar una vuelta, me recuerda lo bien que la pasábamos juntos y me recrimina que me alejé de él. El adicto duda todo el tiempo, pero ahora tengo la lucidez de ver la vida como es, sin la distorsión engañosa del alcohol. Ahora aprendí a disfrutar de las mañanas, de sentirme bien, de caminar, de volver a nadar. Después de toda esa oscuridad, volví a la luz”.

Pepper es otra canción vinculada al tema de las adicciones. Es un tributo, lleno de swing, en modo funk y con mucho groove, al legendario saxofonista de jazz estadounidense Art Pepper. Morir, nadie sabe nada, nada de morir / Nacer, nadie sabe nada, nada de nacer / Revivir, Art Pepper viene por ahí. “Leí la autobiografía de Art Pepper y me voló la cabeza. Fue un adicto a la heroína que cayó muy profundo, estuvo preso varias veces y en el final de su vida se limpió. Su libro es tan impresionante como su vida”.

Alberto ‘Mandrake’ Wolf. Javier Calvelo / adhocFOTOS

Mandrake cree que este álbum es el más luminoso de Los Druidas. “Este es un disco bien cancionero, no está tan jugado a la experimentación como el anterior (La suite de Raymundo, 2023), que estaba muy imbuido de la extrañeza e incertidumbre en la que nos sumergió la pandemia. Fueron años de distopía, de ciencia ficción, hoy parece que nadie se acuerda, fue una cosa rarísima”.

En Un plan perfecto aflora con nitidez la veta de cronista y gran retratista de personajes cotidianos que caracteriza a Mandrake. Y también aparece el amor por el mar, por la pesca y por su imaginario. Calpean Star cuenta la historia del buque mercante británico así llamado que se hundió frente a la costa Montevideana a inicios de los 60 y reivindica la memoria de los pescadores de aquel tiempo y de este. “Yo antes iba mucho a pescar, ahora hace mucho que no voy porque necesito cuidarme las manos para tocar la guitarra. Un día, leyendo sobre naufragios en la costa uruguaya, me di cuenta de que en la música uruguaya no hay canciones a barcos hundidos y decidí hacer una. Me puse a investigar y recordé esta historia increíble que ocurrió frente a la costa. Cuando yo era chico y el barco estaba recién hundido, los días de marea baja se veían los restos. Y era una locura lo que se pescaba ahí. Los barcos hundidos son un tesoro para los pescadores”.

Otra canción vinculada al mar es Buen viaje Capitán, compuesta este año a raíz de la muerte de uno de los habitantes más emblemáticos del Cabo Polonio, el pescador Oscar Calimares, cuya lancha desapareció el 2 de febrero y apareció varias semanas después.

Los lobos de las islas / Lo vieron pasar en su lancha / Desmayando trasmallos / Gatuzos y de pámpanos / El día de la virgen / La virgen de los mares / Nunca más nadie vio a Calimares. “Era un tipo muy querido, de una de las familias originiarias de pescadores del Polonio. Lo conocí y conversé mucho con él. Una institución, un maestro del mar, las redes y los pesqueros. Escribí la canción en shock, apenas me enteré, por televisión, que su lancha se había perdido”.

Por primera vez en sus 10 años de historia, Los Druidas incorporan a este disco un músico invitado: nada menos que el percusionista Walter Nego Haedo, con más de 40 años en la música uruguaya, muchos de ellos en la banda de Jaime Roos. Su enorme sentido del swing enriquece este disco, le da un condimento sabroso y sutil y un acento latino a la fusión rockera que propone la banda. “Tener al Nego con nosotros es un lujo que nos quisimos dar. Y por supuesto que nadie le dijo lo que tenía que tocar”.

Como lo indica su nombre, este disco es una muestra de madurez de un ensamble que, sumado a la voz limpia y oxigenada de su cantante y cancionista, deja su huella con aplomo y serenidad en las arenas costeras de la música uruguaya.