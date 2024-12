El regreso triunfal de Eric Clapton

Entre las varias versiones de clásicos presentes, brilla Moon River, de Johnny Mercer y Henry Mancini, con la hermosa interpretación de Jeff Beck, en una de sus últimas performances previas a su muerte. Otra hermosa versión es la de Always On My Mind, el estándar inmortalizado por Elvis Presley, que Clapton lleva al terreno de la balada country, armonizando su voz con la del cantante country Bradley Walker. Está dedicada, en el clip, a Willie Nelson, el gran patriarca del country que sigue vivito y rockeando a sus 91 años.

El otro gran invitado es su amigo Van Morrison, con quien Eric se saca chispas en tres temazos: The Rebels, This Has Gotta Stop y Stand and Deliver.