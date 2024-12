Lo nuevo en discos: Fontaines D.C., Julieta Rada, Paul Higgs y la canción acuática de Inés Errandonea

Son una de las revelaciones rockeras de los últimos años, pero no son debutantes. Para su cuarto álbum, los dublineses se propusieron expandir su sonido y dejaron atrás la crudeza y el pospunk de sus inicios para apostar por un sonido más atmosférico. El resultado está a la vista en uno de los discos que les dieron a los muchachos una bandera a cargar: la del rock de guitarras. Atravesada por influencias ochenteras como The Cure y Joy Division y más recientes como The Strokes, su música está atravesada por la rebeldía desde el escapismo del romance, un lugar poco común dentro de las últimas propuestas de rock británicas. Sus letras son poéticas y melancólicas y sus arreglos recuerdan al atrevimiento del rock alternativo de los años 90. Se presentarán en el Lollapalooza Argentina en marzo de 2025.

“Un disco corporal, una investigación sobre sí misma, ¿qué es el deseo? ¿Cómo es el deseo en mí? El presente y el futuro en el mismo momento. Lo más adulto y lo más infantil, el sexo y las velitas de cumpleaños”. Cuatro años después de sorprender en plena pandemia con La vida real, la cantautora uruguaya Inés Errandonea (radicada en Buenos Aires) vuelve a abrir su corazón y revelar su interior con visceral honestidad. Un crudo de 10 canciones transparentes que podrían ser transcripciones de sesiones de terapia. Lo que alegra, lo que duele, lo que enamora, lo que repele, lo que brilla y lo que retuerce las tripas. Para muestra, tres botones: Entera y hecha mierda, Bañera y Arde. Esta Fionna Apple rioplatense canta en primerísima persona y entrega una potente muestra de indie pop alternativo y confesional hasta la médula.

Título: Vivo a contraluz (2004-2024) (ind.)

Autor: La Vela Puerca

Para celebrar los 20 años del disco que los consagró en Argentina y en el plano latinoamericano, La Vela Puerca volvió a grabar en forma íntegra su tercer álbum, publicado en la primavera de 2004. De la mano de canciones icónicas como Llenos de magia, Va a escampar y Zafar, este trabajo es el mojón en el que se unieron la energía magnética de canciones que se volvieron clásicos instantáneos y la popularidad a escala masiva. Es discutible la pertinencia de este tipo de regrabaciones, muchas veces originadas en cuestiones de derechos. Lo cierto es que este impecable registro en formato “en vivo en el estudio”, producida por Ale Vázquez y LVP, también disponible como video en YouTube, permite apreciar en óptimas condiciones cómo suenan hoy estas grandes canciones, infaltables en los conciertos de la banda.

Título: Jipo’s Mood (ind.)

Autor: Jeremías Di Pólito

El guitarrista de jazz uruguayo Jeremías Di Pólito, radicado en Estados Unidos, es uno de los exponentes más talentosos e interesantes de la que podríamos llamar la generación Mingus, fogueada a lo largo de la década pasada en el tradicional boliche jazzero montevideano. Di Pólito es cultor del sonido electroacústico tradicional, con su guitarra como único sonido eléctrico. Jipo’s Mood es un EP con solo tres temas (Luisito, Jipo’s Mood y Trece), pero de esos temas extensos que atraviesan diferentes estados, que suenan como narraciones musicales y que totalizan 18 minutos de buen jazz instrumental. Lo acompañan en este trabajo, grabado en Montevideo, Martín Ibarra (guitarra), Juan Ibarra (batería), Germán Lamonega (contrabajo), Juan Olivera (trompeta) y el argentino Rodrigo Domínguez (saxo tenor).

Título: Candombe (Altafonte)

Autora: Julieta Rada

El disco más conceptual de su carrera. La cantante deja de lado su veta autoral y se concentra en su faz de intérprete. Canta ocho versiones de clásicos del candombe, ocho lecturas bien contemporáneas del bicentenario género tradicional montevideano. Con producción del argentino Juan Chiavassa, este trabajo fusiona el candombe con otras influencias de origen afro con óptimo resultado. Brillan fuerte las ancestrales Biricunyamba y Baile del candombe, tanto como las de su papá (Adiós a la rama, con Fito Páez, y Botija de mi país). Otras cumbres de belleza son Llamando, de Mariana Ingold, con la puertorriqueña Ile Cabra, y Consejo de Eros, con el cubano Pedrito Martínez. El cierre vuelve a sorprender, con una originalísima versión semielectrónica de El tambor, de Jaime, producida por Juan Campodónico. Discazo.

Título: El misterio de Paul Higgs (Indie Folks)

Autor: Paul Higgs

Este camaleónico correcaminos uruguayo cambió varias veces de piel y de ropajes, siempre en ese territorio fronterizo entre el pop, el rock, el funk, la electrónica y las raíces locales como el candombe. En 2019 se radicó en Buenos Aires y se encontró con ese enorme cúmulo de información —y emoción— musical que ofrece la metrópolis de Charly, de Cerati y (por adopción) de Fito. El resultado: una vocación por encontrar la esencia de la canción pop, pero no entendido como rock liviano sino como canción popular. Así define Higgs esta placa del sello argentino Indie Folks: “Hacer canciones para cantar con la gente, que tengan estribillos y símbolos que nos representen a la mayor cantidad posible de personas. También es mi interpretación del sonido de la calle, del ping-pong entre Buenos Aires y Montevideo, mi primer candombe de soledad”.

Título: We’ll Be Together Again - Live At Prez (Club del Disco)

Autor: Adrián Iaies

El notable pianista argentino Adrián Iaies, con cuatro décadas de vigencia en la escena jazzera argentina, publicó su primer disco en cinco años. Su título se traduce como Estaremos juntos otra vez y marca el reencuentro entre el músico y su público. Es un álbum de piano solo, grabado en vivo en Prez, un clásico local de jazz porteño. Iaies interpreta temas propios, se sumerge en estándares como Everything Happens To Me, Up Jumped Spring, Ask Me Now y For Heaven Sake y reserva el tramo final para dos notables versiones de clásicos del tango: Uno y Sur. En un clima de profunda intimidad, Iaies logra transmitir la sensación de estar ahí, en una mesa, saboreando una copa de vino, a pocos metros del gran piano de cola, mientras que los acordes y las melodías brotan del rey de los instrumentos.

Título: Mercedes Sosa, Nueva York, 1974 (Sony)

Autora: Mercedes Sosa

Un tesoro de la canción. Se acaba de presentar en Buenos Aires este registro de un concierto de Mercedes Sosa el 16 de febrero de 1974 en el teatro Town Hall de Manhattan, en su esplendor vocal y ante un millar de personas. La enorme cantora —como se presentaba— tucumana está acompañada por el guitarrista mendocino Santiago Pepete Bértiz (uno de sus mayores instrumentistas, que la acompañó hasta su muerte, en 1978) y toca, en algunos temas, un bombo legüero. No hace falta más que eso: bombo, guitarra y voz. La Negra canta 24 canciones con su voz —una de las dos o tres definitivas de la música latinoamericana— en plenitud. La lista de himnos populares es abrumadora: Gracias a la vida, Canción con todos, Duerme, negrito, Te recuerdo, Amanda, Alfonsina y el mar, Balderrama, Los hermanos y Cuando tenga la tierra. Oro sonoro.