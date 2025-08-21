  • Cotizaciones
    En vinilo: el tropicalismo a la uruguaya de Eduardo Mateo y Diane Denoir

    Little Butterfly Records publicó Inéditas, el legendario disco del dúo con portada de Ignacio Iturria

    ineditas dane denoir
    Búsqueda | Javier Alfonso
    Por Javier Alfonso

    Este disco es una de las joyas de la corona de la música uruguaya. Un viaje alucinante y sofisticado a la tierra donde se unieron el mundo del candombe beat, el de la bossa nova y el de la canción francesa. Una muestra de tropicalismo a la uruguaya, contemporánea, del que inventaban Gil, Caetano, Gal y Bethânia, entre Río y Salvador de Bahía.

    El fascinante dúo que formaron la cantante Diane Denoir y Eduardo Mateo brilló como una supernova entre 1966 y 1968, y es un poderoso y bello registro de una faceta única de la música uruguaya, y por extensión un valioso aporte de la música sudamericana al mundo.

    Así como Musicasión 4 y ½ y Mateo solo bien se lame, este disco existe por obra y gracia de Carlos Píriz, el superhéroe uruguayo de la consola, radicado desde inicios de los años 70 en Buenos Aires, que en su momento registró estas grabaciones únicas, 30 años después las procesó para su edición en CD y el año pasado volvió a este material histórico para hacer posible esta nueva edición en vinilo, a cargo de Little Butterfly Records.

    Solo por el hermoso óleo de portada pintado por Ignacio Iturria ya vale la pena comprar este vinilo. Y, por supuesto, por sus 16 canciones, entre ellas, los clásicos de Francia, Brasil y las cuatro hermosas canciones de Mateo convertidas en magia por la voz de Denoir: Las flores nuevas, Y hoy te vi, Esa tristeza y Mejor me voy.

