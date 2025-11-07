Eté y Los Problems, Florencia Núñez y La Nueva Escuela, los grandes ganadores de los Premios Graffiti

Eté y Los Problems, Florencia Núñez y La Nueva Escuela fueron los principales ganadores de la 23ª edición de los Premios Graffiti , los principales galardones a la música uruguaya, cuya entrega comenzó en octubre y concluyó el miércoles 5 y jueves 6 en la Sala Zitarrosa. La banda de Ernesto Tabárez y la solista rochense ganaron los principales galardones otorgados por el jurado, y el conjunto de música tropical acaparó los premios del público.

Esta edición, como siempre producida por Miguel Olivencia, reconoció la producción musical de 2024 y contó con más de 3.200 obras nominadas, contando 390 álbumes, además de simples, videoclips y otros trabajos.

Florencia Núñez transformó en estatuillas cinco de las ocho nominaciones que tenía su cuarto disco de estudio, Fe: Single pop (Las vueltas, canción que propone una continuación de Lucía, de Serrat, y que canta con Jorge Drexler), Álbum pop, Solista femenina, Compositora y Tema del año (Las vueltas).

El premio al Álbum del año, el más importante de los 44 entregados, fue para Plata, de Eté y Los Problems, la banda que este sábado 29 celebra sus 20 años en el Teatro de Verano, y que también se llevó el galardón a Banda del año. Este álbum conceptual cuya temática gira en torno al mar y al vínculo entre la ciudad y todo lo asociado a lo marino ganó, además, el aerosol al Álbum de rock.

Los dos premios otorgados por el público a través de una votación popular por redes fueron para el ascendente grupo tropical La Nueva Escuela, liderado por el cantante Jonathan Suárez Gularte (miembro de la legendaria familia Gularte, una dinastía del candombe y la música popular uruguaya). Autodefinido como “plenero”, el grupo ganó los Graffiti al Tema del año (Se me olvida/Empelótica) y el premio Omar Gutiérrez al artista del año.

La música tropical fue premiada en otros tres rubros importantes, y dos de los ganadores fueron ilustres floridenses: el aerosol al Solista masculino fue para el popularísimo charanguero Matías Valdez, y el premio a la Trayectoria fue para Chacho Ramos, un músico que recorre el país sin pausa durante todo el año. En tanto, el Graffiti a Mejor álbum de música tropical fue para El club de la cumbia, del colectivo Cumbia Club, protagonista de uno de los grandes fenómenos de popularidad de los últimos años.

La coloniense Bárbara Jorcin ganó el premio a la Productora del año (junto con Tato Cabrera) por su disco Corazón de metal. Agustina Giovio ganó el premio a Mejor artista nuevo y el rochense Nicolás Molina, el premio al Mejor EP por Castillos Soho.

Otros premios fueron para Paul Higgs (El misterio de Paul Higgs, Pop alternativo), Dr. Rocka (Metal y hard rock, Aural), Knak (Hip hop, Kápsula), Franny Glass (Canción de música popular uruguaya, Va rodando), Filo (Single rock, En subida).

El disco póstumo Bruma Cabra Club, de Tüssi Dematteis, ganó el premio al Diseño de arte (para el diseñador gráfico Gabriel Ameijenda). En tanto, Diego Rocha ganó el galardón al Mejor libro de música uruguaya (Uruguayan locos. Los comienzos del rap en UY).

En audiovisual, Buitres ganó en Mejor video de larga duración por 360. En vivo en Antel Arena, el Mejor video clip en vivo fue Asesinos son, de Chole y Banda, y el Mejor video clip fue La vida empieza, de Jorge Nasser, Fabián Krut, Raúl Castro y Agarrate Catalina.

El Mejor álbum en vivo fue La historia de mis canciones, disco inédito de José Carbajal, El Sabalero, publicado en vinilo por Montevideo Music Group. En Álbum de música electrónica ganó Goro Gocher (Relámpagos); en Música instrumental, Luciano Supervielle (Montevideano); en Tango, Che Papusa Dúo (…y el tango se hizo mujer); en Folclore, Catherine Vergnes (Clásicos del folklore uruguayo); en Candombe fusión, Julieta Rada (Candombe); en Música popular y canción urbana, Diego González (La canción pide la canción tiene); en Música infantil, Rodolfo Lacava (La fiesta más alta); en Música de inspiración religiosa, Álvaro Trinidad (Un nuevo comienzo), y en Mejor edición especial, el premio fue para 80 años - Saldos y retazos. Vol.1, de Hugo Fattoruso.