Exintegrante de la Ossodre acusó en público a la vicepresidenta del Sodre de despedir a Nicolás Rauss

El fagotista Esteban Falconi, quien integró la orquesta nacional durante 40 años, expresó su molestia a viva voz en el Auditorio Adela Reta por la decisión del organismo de no renovar contrato con el director suizo

“¡A ver a qué otro director va a sacar Alejandra Moreira!”, exclamó el músico Esteban Falconi el sábado 15 en el Auditorio Nacional Adela Reta del Sodre, poco antes del final del último concierto con Nicolás Rauss al frente de la Orquesta Sinfónica Nacional del Sodre. Parado en el pasillo de la platea, junto a la puerta, y aprovechando el breve silencio que se produjo al terminar un aplauso, el fagotista que durante 40 años integró la Ossodre lanzó ese grito al público y aludió directamente a la actual vicepresidenta del Sodre, la violinista Alejandra Moreira, quien es además integrante de la Orquesta Filarmónica de Montevideo.

Consultado este miércoles por Búsqueda sobre los motivos de su inusual manifestación pública, Falconi, retirado de la Ossodre y hoy docente de su instrumento en la Escuela de Música Vicente Ascone (de la Intendencia de Montevideo), dijo que fue como protesta contra la reciente decisión del Sodre de no renovar el contrato de Rauss para el año próximo, que atribuye principalmente a Moreira. “Rauss fue despedido sin que le dijeran por qué, una situación que me hace sentir muy muy molesto, al igual que a gran parte de la Ossodre”. El músico agregó que “mucha gente está dispuesta a apoyar a Rauss en el público y creí que era lo mejor que podía hacer. Recibí más de 50 llamados de integrantes de la orquesta apoyándome”.