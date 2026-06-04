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    Feria del Libro Infantil y Juvenil en la Intendencia de Montevideo

    El sábado 6 a las 19 horas, se entregarán los Premios Bartolomé Hidalgo Infantil y Juvenil y el Premio del Lector en la sala Dorada

    Inauguración de la Feria del Libro Infantil y Juvenil.&nbsp;

    Inauguración de la Feria del Libro Infantil y Juvenil. 

    FOTO

    Cámara Uruguaya del Libro
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Se está desarrollando en la Intendencia de Montevideo la 24ª Feria del Libro Infantil y Juvenil, que se inauguró el lunes 1º y se extenderá hasta el domingo 14.

    Durante la conferencia, se presentaron las ternas finalistas para los Premios Bartolomé Hidalgo Infantil y Juvenil y el Premio del Lector, que se entregarán el sábado 6 a las 19 horas en la sala Dorada. Las ternas en todas las categorías pueden consultarse en la página de la Cámara Uruguaya del Libro, igual que la programación, que incluye presentaciones de libros y actividades para todas las edades.

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