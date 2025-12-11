Festival Internacional de Jazz de Punta del Este, del 7 al 11 de enero en la finca El Sosiego

No hay plata. Vaya latiguillo con el que nos tuestan por todos lados. No hay plata para la educación, no hay plata para la seguridad, no hay plata para la cultura. Y sí, la plata es importante para todo lo que se hace y se consume en este aciago mundo, vaya perogrullada tan desafinada la que estoy diciendo. Este milagroso festival de jazz —que comenzó en un tambo y alguna vez se montó en la Azotea de Haedo— se merecía mucha plata para festejar sus 30 años. Pero no hay con qué, así te lo comunican el gobierno y la mayoría de los avisadores en papeles con sellos oficiales, logos de empresas y calurosas felicitaciones por el aniversario. No hay, no hay, no hay, pero el asunto es que se hace igual. Y eso es lo bueno. Como dijo Artigas, pelearemos con músicos cimarrones.
Vamos a extrañar a Paquito D’Rivera, su música y su humor, y también extrañaremos ese clásico escenario al aire libre en el que vimos y oímos a tantos capos. Ahora la cita será en el restaurante, donde se originaban a la madrugada las jam sessions. Bien, vayamos por partes y veamos el medio vaso lleno. Si llueve, no se suspende. Esta vez, si al tiempo se le ocurre arrojar agua, estaremos bajo techo, bien cubiertos. Y abriremos las ventanas para escuchar, además de la música, la percusión de millones de gotas que nos darán lo que el dinero no nos da.
Anoten: del 7 al 11 de enero de 2026 se celebrará la edición 30 del Festival Internacional de Jazz de Punta del Este en la finca El Sosiego, siempre a partir de las 20 horas. Y estas son mis 30 razones para ir:
La primera de ellas, y vale por quince, saludar y felicitar a su creador y director, Francisco Yobino, por todo lo que ha hecho en este tiempo —¡casi un tercio de siglo!—, por dar vida ininterrumpida a una música que amo y que nos ha ofrecido a quienes la amamos tantos artistas de primera que ya no hay lugar en el muro para recordarlos. Si me pongo a nombrar las estrellas que pasaron por el festival, las razones pasan a ser cientos de razones. Suenan al unísono cientos de sonidos de viento, cuerda y percusión. Una fanfarria loca para esta y otras ocasiones, encabezada por músicos marchando como santos y cuyo estribillo podría ser: “¡La plata, la plata! ¡Metétela en…!” (y en ese preciso instante una tuba taparía la palabra).
En segundo lugar, los músicos que estarán en esta gloriosa edición, como el trompetista Diego Urcola, el contrabajista Popo Romano, el pianista David Feldman y el baterista Juan Chiavassa, un cuarteto que traerá la música de Miles Davis. Son conocidos del festival, de la casa, saben improvisar con el aroma del choripán y ponen toda la carne en el asador.
Embed - MAUCHA ADNET - Pra Que Discutir Com Madame
Lo mismo va para el baterista Duduka Da Fonseca, la vocalista Maucha Adnet, el pianista Alfredo Cardim y el contrabajista Guto Wirtti. El grupo promete recordar las composiciones de Jobim, Cole Porter, Wayne Shorter y McCoy Tyner. Quienes presenciamos todas las ediciones del festival sabemos lo que valen. Nos hemos malacostumbrado a que todos los años llegue una visita nueva, un músico que jamás haya estado antes. Ahora, yo digo: ¿quién no iría todas las noches a escuchar a Duduka en Nueva York, en Río o en Montevideo?
Aquí tenemos el trío que formarán el pianista Elio Villafranca y la vocalista Brianna Thomas, en compañía del saxofonista Dayna Stephens, y este señor sí nos visitará por primera vez. Nadie tenga ninguna duda, todos son grandes artistas y para cada uno de ellos va una razón aparte (ya conté las razones: son once para los músicos y quince para Yobino, con lo cual me quedan cuatro).
Embed - Yo Soy Lori Oba
Una de ellas es el disfrute de un lugar natural, verde y ondulado, los hermosos campos de Punta Ballena, que a priori nada tenían que ver con el jazz, un concepto más urbano, pero desde hace 30 años hemos incorporado el jazz entre las vacas. Los mugidos también generan notas azules.
La otra es compartir con amigos semejante ocasión, porque está claro que no es lo mismo escuchar discos en casa que música en vivo con seres queridos. Hay quienes esperamos todo el año para esto y hacemos los planes pertinentes, y no nos van a correr si no hay plata.
No puedo dejar de lado la razón del beodo, que es el placer de echarse al coleto unas copas de vino mientras del pabellón de un saxo o de las cuerdas de un piano emerge My Funny Valentine o Round Midnight.
Y me queda una última razón, sencilla y también perogrullesca: no hay plata, ¡pero hay jazz!