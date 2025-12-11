Festival Internacional de Jazz de Punta del Este, del 7 al 11 de enero en la finca El Sosiego

En esta edición número 30, el festival creado por Francisco Yobino se festejará sin escenario y con menos músicos; no hay plata, ¡pero hay jazz!

No hay plata. Vaya latiguillo con el que nos tuestan por todos lados. No hay plata para la educación, no hay plata para la seguridad, no hay plata para la cultura. Y sí, la plata es importante para todo lo que se hace y se consume en este aciago mundo, vaya perogrullada tan desafinada la que estoy diciendo. Este milagroso festival de jazz —que comenzó en un tambo y alguna vez se montó en la Azotea de Haedo— se merecía mucha plata para festejar sus 30 años. Pero no hay con qué, así te lo comunican el gobierno y la mayoría de los avisadores en papeles con sellos oficiales, logos de empresas y calurosas felicitaciones por el aniversario. No hay, no hay, no hay, pero el asunto es que se hace igual. Y eso es lo bueno. Como dijo Artigas, pelearemos con músicos cimarrones.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

Vamos a extrañar a Paquito D’Rivera, su música y su humor, y también extrañaremos ese clásico escenario al aire libre en el que vimos y oímos a tantos capos. Ahora la cita será en el restaurante, donde se originaban a la madrugada las jam sessions. Bien, vayamos por partes y veamos el medio vaso lleno. Si llueve, no se suspende. Esta vez, si al tiempo se le ocurre arrojar agua, estaremos bajo techo, bien cubiertos. Y abriremos las ventanas para escuchar, además de la música, la percusión de millones de gotas que nos darán lo que el dinero no nos da.

Anoten: del 7 al 11 de enero de 2026 se celebrará la edición 30 del Festival Internacional de Jazz de Punta del Este en la finca El Sosiego, siempre a partir de las 20 horas. Y estas son mis 30 razones para ir:

La primera de ellas, y vale por quince, saludar y felicitar a su creador y director, Francisco Yobino, por todo lo que ha hecho en este tiempo —¡casi un tercio de siglo!—, por dar vida ininterrumpida a una música que amo y que nos ha ofrecido a quienes la amamos tantos artistas de primera que ya no hay lugar en el muro para recordarlos. Si me pongo a nombrar las estrellas que pasaron por el festival, las razones pasan a ser cientos de razones. Suenan al unísono cientos de sonidos de viento, cuerda y percusión. Una fanfarria loca para esta y otras ocasiones, encabezada por músicos marchando como santos y cuyo estribillo podría ser: “¡La plata, la plata! ¡Metétela en…!” (y en ese preciso instante una tuba taparía la palabra).

En segundo lugar, los músicos que estarán en esta gloriosa edición, como el trompetista Diego Urcola, el contrabajista Popo Romano, el pianista David Feldman y el baterista Juan Chiavassa, un cuarteto que traerá la música de Miles Davis. Son conocidos del festival, de la casa, saben improvisar con el aroma del choripán y ponen toda la carne en el asador.