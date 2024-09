Festivales de cine: el Detour y el Monfic anuncian sus grillas con estrenos nacionales e internacionales

En la selección oficial de largometrajes se encuentran las películas Volver a la luz, de Alejandro Rocchi y Marco Bentancor; Para no olvidar, de Laura Gabay; El retrato de mi padre, de Juan Ignacio Fernández Hope; Salam, de Agustina Willat García; Milonga, de Laura González; Señor, si usted existe, por qué no me saca de este infierno, de Jorge Fierro; Memoria común, de Emiliano Grassi y Sánguche Caliente de Manuel Facal.