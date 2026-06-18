Filo, la banda que sacudió la escena rockera

Todo sucedió muy rápido desde que Filo emergió como banda en 2024. Grabaron un álbum y tocaron en algunos de los escenarios más importantes de Montevideo como La Trastienda, el Museo del Carnaval y la Sala Zitarrosa. Tuvieron siete nominaciones en los Premios Graffiti y ganaron uno: Mejor canción del año con En subida, canción que tiene su video. Y se viene el nuevo disco. Desde hace semanas intensificaron los ensayos porque la banda está a punto de encerrarse en un estudio a grabar. En julio se podrá escuchar el primer adelanto y ya tienen confirmada la fecha de la presentación: 6 de noviembre en La Trastienda.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

Las canciones de Filo atraviesan diferentes climas con un sonido intenso que mezcla el rock atmosférico, la psicodelia y las armonías íntimas. Tres guitarras entrelazan sus arreglos atravesados por sintetizadores junto con una base sólida de bajo y batería.

Todo comenzó cuando Marcelo Fernández (uno de los fundadores de Buenos Muchachos ) compuso un puñado de canciones y decidió trabajarlas con una nueva banda. Comenzó a charlar con músicos y cuando quiso acordar ya tenía los integrantes que había pensado. Unieron sus trayectorias Cototo Cuello (bajo y voz), Pancho Cohelo (guitarra), Lali Gaspari (sintetizadores y voz), Alfonsina (guitarra y voz) y Diego Morales, quien luego dejó el grupo y la batería la ocupó Rodolfo Cuello. Detrás de escena, Filo tiene una séptima integrante, Cecilia Marconi, autora de las letras de varias canciones.

Los músicos prácticamente no se conocían y se empezaron a juntar de a dos, de a tres a aprender las canciones. En diálogo con Búsqueda , coincidieron en que la conexión artística fue inmediata. Una tarde, Marcelo le mostró a Lali Hombre gris (la primera canción que pudo escucharse en plataformas) y ella, que recién estaba conociendo el tema, improvisó un final y fue el que quedó en la grabación. Otros de los integrantes vivieron situaciones similares, un ensamble perfecto que les cuesta explicar pero que llevó a Filo a experimentar una ebullición de creatividad. Cuando tocaron todos juntos por primera vez el entusiasmo los desbordó y tomaron la decisión de realizar largos ensayos tres veces por semana con el objetivo de alcanzar el sonido que anhelaban y los mejores arreglos para las canciones. Luego otros integrantes sumaron composiciones y rápidamente reunieron más de una docena de temas.

Las letras acompañan las melodías, pero nunca quedan a su sombra. Se sumergen en las profundidades, rompen silencios y gritan verdades. Nacen de la dualidad de la vida, donde conviven sombras y luces que revelan distintas formas de habitar el mundo.

Llegaron los primeros shows y la banda impactó al público porque la experiencia en vivo logra que los espectadores atraviesen varios estados de ánimo durante el concierto. Durante la charla con Búsqueda recordaron con añoranza la noche de verano en que tocaron refugiados en Mucho Bueno (Cabo Polonio), mientras afuera llovía a cántaros y los rayos eran destellos que resquebrajaban la oscuridad sobre el océano.

Después de un muy movido 2025, arrancaron 2026 con mucha fuerza. En enero viajaron a Chile e hicieron tres conciertos en Valparaíso y Santiago. A su regreso tocaron cuatro veces en Rocha y en mayo realizaron su primer show en Montevideo. Fue en la Sala Zitarrosa junto con Mandrake y los Druidas, con entradas agotadas. Este sábado 20 se presentarán por primera vez en la en la Casa de la Cultura de Maldonado con la banda local El León Verde, cuyo único disco, Por fin, fue producido por Sebastián Cebreiro, de La Vela Puerca.

Embed - FILO - Hombre gris (Lyric Video Oficial) @Filo_banda

Fuera de fronteras

Además de sumarse con fuerza a la escena musical local, Filo nació mirando hacia el exterior. Existe una firme apuesta a abrir puertas fuera de fronteras. La primera parada fue Buenos Aires en abril de 2025. Alfonsina y Lali cruzaron en barco. El resto de la banda se dividió en dos autos que partieron a las cuatro de la mañana desde la plaza Cuba cargados de instrumentos rumbo al barrio Palermo. Alquilaron una casa a pocas cuadras de las salas donde tocaron, dos reconocidos escenarios del circuito porteño.

El periodista Marcelo Fernández Bitar del diario Clarín los entrevistó y tituló: Cómo es Filo, el supergrupo de la escena indie uruguaya. La crónica dice: “En un raid de dos días, la banda uruguaya desembarcó en Buenos Aires con recitales a sala llena en Carnal y Lucille, marcando territorio para futuras visitas y mostrando por primera vez en Argentina el sonido que fue revelación en su país durante el último año”.

La gira internacional continuó en Asunción a comienzos de setiembre del año pasado, fueron parte de CraneaMúsica, un mercado artístico internacional. Los organizadores los promocionaron así: “El grupo, reconocido por su fusión de psicodelia, rock alternativo y lírica urbana, se presentará en dos conciertos en vivo en Vodevil Venue, una de las salas más prestigiosas de la capital paraguaya”.

Además de los músicos, a los intentos por conseguir fechas en otros países hay que sumar a Sabrina Silva, la mánager, una gestora cultural que trabaja en el sector de la música desde 2005. La profesional dijo a Búsqueda que Filo es una banda horizontal que toma decisiones en equipo, lo cual a su juicio es una gran fortaleza. “El trabajo va mucho más allá de las giras y los conciertos. Se trata del diseño de una hoja de ruta con objetivos a corto, mediano y largo plazo. Incluye la construcción de identidad, la producción artística, la coordinación de la agenda anual y la planificación estratégica de los momentos: qué hacemos ahora, cuándo aceleramos, elegir el momento para hacer una colaboración, cuándo sacamos un tema nuevo, con quién compartimos un concierto, cuándo hacemos fotos, en qué mercado queremos desarrollarnos”, dijo Silva.

¿Existen colaboraciones públicas y privadas para que bandas emergentes muestren su arte en otros países? Filo recibió el apoyo de instituciones como Ibermúsicas (internacional), el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Instituto Nacional de Música del Ministerio de Educación y Cultura, Agadu, la Sociedad Uruguaya de Artistas Intérpretes (Sudei) y Bizarro Récords. Un gran logro fue que la Cancillería integrara al grupo al catálogo de proyectos destinados a acciones de diplomacia cultural.

Lali-Gaspari-Marcelo-Fernandez Lali Gaspari y Marcelo Fernández en el toque de Filo, Sala Zitarrosa, 2024. Pablo Vignali/adhocFOTOS

Ensayo

Es un sábado gris y al mediodía los seis músicos se encuentran a ensayar en un subsuelo ubicado frente a la plaza Independencia. Les lleva un buen rato ajustar los volúmenes hasta que está todo pronto para comenzar a tocar. Tienen tres horas de ensayo por delante para trabajar una sola canción, que todavía no tiene nombre pero lo conversan y llegan a un acuerdo: Antídoto (Saint Tropez). “Está en do”, dice Marcelo, y propone practicarla de a tramos porque al tema le falta trabajo. “Me gustaría acelerarla”, dice luego del primer intento, y el resto coincide.

Cambian el comienzo mientras Lali anota los acordes de la canción en su teléfono e improvisa los primeros arreglos porque el tema aún no tiene teclas. Mientras los hermanos cuello, Rodolfo y Cototo, componen la base, Alfonsina afina la guitarra.

Alfonsina Alfonsina. Javier Calvelo/adhoc.FOTOS

El grupo funciona de manera democrática y queda demostrado en la búsqueda del sonido de los sintetizadores. Todos opinan. Pancho dice: “Algo más melotrón, Strawberry fields”. Y Lali le contesta: “Si esto fuera una banda de metal, yo tocaría lo mismo que vos pero en terceras. Vengo de ese mundo. Probemos”.

El resultado les fascina, cambia la energía del ensayo, los rostros sonríen y así lo demuestran las frases que se escuchan apenas logran tocar la canción entera por primera vez: “Es The Who”, “quedó luminoso”, “este tema es para agitarse todo”, “quiero tocar sin butacas”.

Prueban dos finales para la canción: uno más rockero y otro más dance. “Es un dance oscuro. Joy Division”, dice Lali. Luego de varios intentos quedan conformes con el equilibrio alcanzado. Se acerca el final del ensayo, tocan el tema por última vez y se los nota entusiasmados. Alfonsina baila sentada en la silla, cierra los ojos y levanta los brazos mientras suenan los últimos acordes.