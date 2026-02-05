Gipsy Kings en Durazno, Litto Nebbia en Colonia, Fernando Cabrera y las Llamadas en Montevideo

El Centro Cultural de España inaugura una muestra de Sergio Blanco y Matilde Campodónico, la Filarmónica inicia su temporada en el Solís y el dúo suizo-ecuatoriano Hermanos Gutiérrez llega por primera vez a Montevideo

Con más de 20 artistas en el escenario, la edición número 52 del Festival Internacional de Folclore se realizará desde este viernes 6 al domingo 8 en el Parque de la Hispanidad de Durazno. La grilla reúne destacados nombres internacionales como Gipsy Kings, Soledad, Diego Torres, Carlos Baute, Destino San Javier y referentes locales como Chacho Ramos y Catherine Vergnes, junto a reconocidos artistas nacionales y regionales. Producido por la Intendencia de Durazno, el festival es con acceso gratuito, las entradas están disponibles para canje en RedTickets, donde también se puede adquirir el ticket de estacionamiento para vehículos.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

Durazno grilla Llamadas Mañana viernes 6 y el sábado 7 desde las 19.30 se celebra una nueva edición del desfile de Llamadas, que este año cumple 70 años en este formato, por la calle Isla de Flores. La tribuna central y los palcos están agotados. Las localidades para las sillas distribuidas en todo el recorrido del desfile están a la venta en Abitab, de $ 250 a $ 590.

Cabrera y Pardo en Villa Dolores El sábado 7 y domingo 8 a las 21 Fernando Cabrera dará su primer concierto del año, en la Sociedad Urbana Villa Dolores (Rosell y Ríus 1483), denominado Cabrera+. El cantautor, en actividad desde 1977, se presentará en formato trío junto al multiinstrumentista Diego Cotelo (guitarra, teclados y clarinete bajo) y al baterista y percusionista Juan Manuel Cayota, con quienes interpretará un repertorio renovado, que incluirá, de todos modos, varios de sus clásicos. Entradas en RedTickets a $ 1.100. En tanto, en el marco del ciclo Verano de cantautores, hoy jueves 5 a las 20 se presentará en la sala de Villa Dolores el cantautor Andres Pardo junto al baterista Santiago Tato Bolognini, con entrada libre (colaboración voluntaria). Reservas al 099 057 459.

Fernando Cabrera. Foto: Pablo Vignali / adhocFOTOS Fernando Cabrera. Foto: Pablo Vignali / adhocFOTOS Litto Nebbia en Colonia Hoy jueves 5 a las 21 el argentino Litto Nebbia, uno de los pioneros del rock en español y de su posterior fusión con otros géneros populares, se presentará en la sala Uruguay Natural de la Plaza de Toros Real de San Carlos, en Colonia del Sacramento. El legendario artista, oriundo de la ciudad de Rosario, repasará su rica historia en un concierto íntimo, acompañándose con piano y guitarra. Entradas en RedTickets a $ 1.460.

Litto-Nebbia Litto Nebbia Difusión Blanco y Campodónico en el CCE El Centro Cultural de España (CCE) inaugura hoy jueves 5 a las 19.30 la exposición conjunta Dispositivo 3, del dramaturgo y director Sergio Blanco y la fotógrafa y artista visual Matilde Campodónico. En esta instancia se reúnen, por primera vez en un mismo espacio y tiempo, la muestra Campo Blanco y la obra teatral Memento mori, dos proyectos desarrollados conjuntamente por ambos creadores, en una propuesta que explora los cruces entre fotografía, performance, escritura y escena. La apertura contará con la presencia del embajador de España en Uruguay, Javier Salido Ortiz. Entrada libre.