    jueves 05 de febrero de 2026

    Gipsy Kings en Durazno, Litto Nebbia en Colonia, Fernando Cabrera y las Llamadas en Montevideo

    El Centro Cultural de España inaugura una muestra de Sergio Blanco y Matilde Campodónico, la Filarmónica inicia su temporada en el Solís y el dúo suizo-ecuatoriano Hermanos Gutiérrez llega por primera vez a Montevideo

    Gipsy Kings.

    Gipsy Kings.

    FOTO

    Difusión

    Con más de 20 artistas en el escenario, la edición número 52 del Festival Internacional de Folclore se realizará desde este viernes 6 al domingo 8 en el Parque de la Hispanidad de Durazno. La grilla reúne destacados nombres internacionales como Gipsy Kings, Soledad, Diego Torres, Carlos Baute, Destino San Javier y referentes locales como Chacho Ramos y Catherine Vergnes, junto a reconocidos artistas nacionales y regionales. Producido por la Intendencia de Durazno, el festival es con acceso gratuito, las entradas están disponibles para canje en RedTickets, donde también se puede adquirir el ticket de estacionamiento para vehículos.

    Durazno grilla

    Llamadas

    Mañana viernes 6 y el sábado 7 desde las 19.30 se celebra una nueva edición del desfile de Llamadas, que este año cumple 70 años en este formato, por la calle Isla de Flores. La tribuna central y los palcos están agotados. Las localidades para las sillas distribuidas en todo el recorrido del desfile están a la venta en Abitab, de $ 250 a $ 590.

    Stefania Gadda, Tonin Janvier, Richard Bellamy y Sergi López en Sirât.
    Video
    ESTRENOS

    La embestida cinematográfica de ‘Sirât’: así es el fenómeno del cine español candidato a los Premios Oscar

    Por Pablo Staricco
    Pablo Robles y Cecilia Sánchez en Perra vida, dulces sueños. 
    Reestreno de teatro

    Llega a La Cretina 'Perra vida, dulces sueños', retrato almodovariano de dos rotos en su laberinto

    Por Javier Alfonso

    Cabrera y Pardo en Villa Dolores

    El sábado 7 y domingo 8 a las 21 Fernando Cabrera dará su primer concierto del año, en la Sociedad Urbana Villa Dolores (Rosell y Ríus 1483), denominado Cabrera+. El cantautor, en actividad desde 1977, se presentará en formato trío junto al multiinstrumentista Diego Cotelo (guitarra, teclados y clarinete bajo) y al baterista y percusionista Juan Manuel Cayota, con quienes interpretará un repertorio renovado, que incluirá, de todos modos, varios de sus clásicos. Entradas en RedTickets a $ 1.100. En tanto, en el marco del ciclo Verano de cantautores, hoy jueves 5 a las 20 se presentará en la sala de Villa Dolores el cantautor Andres Pardo junto al baterista Santiago Tato Bolognini, con entrada libre (colaboración voluntaria). Reservas al 099 057 459.

    Fernando Cabrera.
    Fernando Cabrera.

    Fernando Cabrera.

    Litto Nebbia en Colonia

    Hoy jueves 5 a las 21 el argentino Litto Nebbia, uno de los pioneros del rock en español y de su posterior fusión con otros géneros populares, se presentará en la sala Uruguay Natural de la Plaza de Toros Real de San Carlos, en Colonia del Sacramento. El legendario artista, oriundo de la ciudad de Rosario, repasará su rica historia en un concierto íntimo, acompañándose con piano y guitarra. Entradas en RedTickets a $ 1.460.

    Litto-Nebbia
    Litto Nebbia

    Litto Nebbia

    Blanco y Campodónico en el CCE

    El Centro Cultural de España (CCE) inaugura hoy jueves 5 a las 19.30 la exposición conjunta Dispositivo 3, del dramaturgo y director Sergio Blanco y la fotógrafa y artista visual Matilde Campodónico. En esta instancia se reúnen, por primera vez en un mismo espacio y tiempo, la muestra Campo Blanco y la obra teatral Memento mori, dos proyectos desarrollados conjuntamente por ambos creadores, en una propuesta que explora los cruces entre fotografía, performance, escritura y escena. La apertura contará con la presencia del embajador de España en Uruguay, Javier Salido Ortiz. Entrada libre.

    Blanco Campodonico
    Sergio Blanco y Matilde Campodónico.

    Sergio Blanco y Matilde Campodónico.

    Ballets rusos en el Solís

    La Orquesta Filarmónica de Montevideo inaugura su temporada 2026 el miércoles 11 y jueves 12 en el Teatro Solís, con un concierto dedicado a la música “que marcó un antes y un después en la historia del ballet”. Bajo la dirección de Martín García, la OFM presentará una selección de “obras monumentales” de Tchaikovsky y Prokofiev: “Música que no solo se escucha, sino que se siente en todo el cuerpo. Melodías que nacieron para el movimiento y la emoción desbordada, escenas que parecen pintar mundos enteros”, sostiene el director. El concierto contará con la participación especial de un cuerpo de bailarines, con coreografía de Rosina Gil. Entradas en Tickantel de $ 450 a $ 970.

    Filarmónica
    Orquesta Filarmónica de Montevideo.

    Orquesta Filarmónica de Montevideo.

    Hermanos Gutiérrez en Plaza Mateo

    El renombrado dúo instrumental suizo-ecuatoriano Hermanos Gutiérrez, referencia mundial del folk experiental, compuesto por Estevan y Alejandro Gutiérrez, llegará por primera vez a Uruguay como parte de su gira South America Tour 2026, que los llevará también por Colombia, Brasil, Chile y Argentina. El domingo 8, el grupo, que combina guitarras eléctricas y guitarras lap steel, ofrecerán un show íntimo en Plaza Mateo basado en su reciente álbum Sonido cósmico (2024). Entradas disponibles en RedTickets a $ 2.400 y 2.900.

    Hermanos-Gutiérrez

    Julieta, Juana y Paulinho en Medio y Medio

    El festival Medio y Medio, que celebra sus 30 años en el clásico restaurante de Punta Ballena, presenta esta semana a la uruguaya Julieta Rada (hoy jueves 5), la argentina Juana Molina (mañana viernes 6) y el brasileño Paulinho Moska (sábado 7). Los tres shows comienzan a las 22.

    Juana Molina
    Juana Molina.

    Juana Molina.

    Torres x 2 y Amadeo en el Enjoy

    Tres cantautores argentinos de diferentes generaciones actuarán este fin de semana en el ciclo Enjoy Live, en el hotel puntaesteño: hoy jueves 5 estará Ángela Torres, mañana viernes llegará Benjamín Amadeo y el sábado 7 Diego Torres. Entradas de U$S 50 a 200 en suticket.com.

    Partido Nacional

    Con distintos tonos y discursos, sectores blancos reformulan sus estrategias políticas hacia adentro y hacia afuera

    Por Federico Castillo
    Infecciones respiratorias

    Médicos esperan que vacunación contra el VRS supere el 80% de las embarazadas este año y que se reduzca brecha

    Por Leonel García
    Fútbol Uruguayo

    Yamandú Orsi recibió a Alonso y Ache, que le pidieron exoneraciones impositivas a la reforma del Centenario

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Parlamento

    Fiscal de Corte: el oficialismo evalúa negociar dos votos en el Senado para lograr la designación de un nuevo titular

    Por Victoria Fernández

    Álvaro Niggemeyer.

    Casmu ofrece reintegrar como capitalizador a médico expulsado e indemnizarlo con $ 11 millones

    Por Redacción Búsqueda
    Presidente de Nicaragua, Daniel Ortega

    Uruguay expresa en la OEA su preocupación por “el creciente deterioro” de los derechos humanos en Nicaragua

    Por Redacción Búsqueda
    Ursula von der Leyen, Santiago Peña, Javier Milei y Yamandú Orsi se saludan al final de la ceremonia de firma del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, el 17 de enero de 2026.  

    Moody’s: beneficios “graduales” de un acuerdo Mercosur-UE respaldan la calificación de Uruguay

    Por Redacción Búsqueda
    Sede de la ANEP en Montevideo en 2022.

    Colegios privados dicen que cambios en diseño curricular afectan la gestión, en especial en bachillerato

    Por Nicolás Delgado