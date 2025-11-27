Hugo Fattoruso publicó en vinilo el primer volumen de ‘80 años: saldos y retazos’

El disco, editado por Montevideo Music Group, reúne temas de sus múltiples proyectos; hay registros en vivo con Osvaldo Fattoruso en la batería y dos temas inéditos, uno en solitario y otro con Los Shakers

El sello Montevideo Music Group publicó en vinilo el primer volumen de los dos que componen la recopilación de rarezas y temas inéditos de Hugo Fattoruso, seleccionada por el prócer uruguayo de la fusión de candombe y jazz.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

80 años: saldos y retazos (vol. 1) recorre buena parte de sus múltiples proyectos y formaciones, del pasado y del presente, y tanto la versión en vinilo como la de plataformas se componen de los mismos 10 temas.

En primer lugar hay que mencionar los dos inéditos que trae el disco: Día después, una balada de aires mateísticos, melancólica y luminosa, grabada a teclado y voz en el estudio Sondor. La otra novedad es Todo hoy, tema de Los Shakers compuesto en la reunión del legendario grupo que tuvo lugar en 2006, que no había sido incluido en Bonus Tracks, el disco de estudio con temas nuevos que publicaron ese año.

El único tema en vivo es Loca, una frenética muestra de jazz-rock de su hijo Francisco, grabado con el Trío Fattoruso en el notable En vivo en Medio y Medio.