Hugo Fattoruso publicó en vinilo el primer volumen de ‘80 años: saldos y retazos’

El sello Montevideo Music Group publicó en vinilo el primer volumen de los dos que componen la recopilación de rarezas y temas inéditos de Hugo Fattoruso, seleccionada por el prócer uruguayo de la fusión de candombe y jazz.
El disco, editado por Montevideo Music Group, reúne temas de sus múltiples proyectos; hay registros en vivo con Osvaldo Fattoruso en la batería y dos temas inéditos, uno en solitario y otro con Los Shakers
80 años: saldos y retazos (vol. 1) recorre buena parte de sus múltiples proyectos y formaciones, del pasado y del presente, y tanto la versión en vinilo como la de plataformas se componen de los mismos 10 temas.
En primer lugar hay que mencionar los dos inéditos que trae el disco: Día después, una balada de aires mateísticos, melancólica y luminosa, grabada a teclado y voz en el estudio Sondor. La otra novedad es Todo hoy, tema de Los Shakers compuesto en la reunión del legendario grupo que tuvo lugar en 2006, que no había sido incluido en Bonus Tracks, el disco de estudio con temas nuevos que publicaron ese año.
El único tema en vivo es Loca, una frenética muestra de jazz-rock de su hijo Francisco, grabado con el Trío Fattoruso en el notable En vivo en Medio y Medio.
El resto son gemas de estudio, de diversos proyectos: Botijas, tema de Hugo y Osvaldo incluido en Café y Bar Ciencia Fictiona, grabado por ambos hermanos en el estudio Los Elefantes de Buenos Aires; Estampas, del Cuarteto Montevideano (junto con Pitufo Lombardo, Leo Carbajal y Albana Barrocas); Al compás del vals, instrumental de acordeón incluido en Recorriendo Uruguay, su disco dedicado al fuelle; Barrio latino, del dúo Dos Orientales, que forma con el percusionista japonés Yahiro Tomohiro; El cocinero, de HA Dúo, formado junto con la percusionista Albana Barrocas; Madera y lonja, candombe del Quinteto Barrio Sur; y Tokyanna, pieza en solitario, de inspiración japonesa, compuesta solo por secuencias digitales e incluida en su disco Maquetas y borradores.