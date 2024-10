Isabel de la Fuente en el Café Brasilero y en la Fundación Benedetti

De la Fuente también está a cargo de un taller de performance llamado Mirá cómo te lo digo, para el cual no se requiere experiencia previa, que tendrá su próximo encuentro el martes 15 a las 19 en la Fundación Mario Benedetti (Joaquín de Salterain 1293 y Guaná). Así lo presenta: “Porque hay que: entrar al juego, poner el cuerpo, poner la voz, decir lo que haya que decir, pero ¿cómo? Esa es la cuestión... y un Hamlet contemporáneo no sostiene una calaverita, no. Cada encuentro es diferente. Cada encuentro nos da la oportunidad de trabajar distintos aspectos de la acción escénica, distintos aspectos de nuestro estar en el mundo, en el camino, en la escena. Cada encuentro es una nueva instancia de búsqueda, de juego, de intercambio. Una nueva oportunidad para conocernos y sorprendernos, para abrir espacios al extrañamiento y a nuevas maneras de habitarnos”.