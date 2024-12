Jazz Tour presenta el 17º Festival de Jazz de Montevideo

El viernes 6 el festival transcurrirá en el Solís. A las 19.30, en la Zavala Muniz, actuará el cuarteto vocal femenino Las Rodetts, que desde 2020 aporta un color diferente a la escena musical uruguaya, vinculado a una paleta en la que están el jazz, el góspel, el soul, el rhythm and blues y otros géneros de origen afroamericano. El grupo interpreta canciones populares, tanto en inglés como en español, incluyendo obras de autores rioplatenses, en un estilo que realza el despliegue de arreglos vocales. Las Rodetts son Gabriela Rodríguez, Eugenia Antón, Mariana Labrada y Jimena Molina, y actuarán acompañadas por una banda integrada por Marco Messina (bajo), Tote Fernández (batería), Lucian Echeverría (guitarra) y Franco Polimeni (piano).

El cierre del festival, el sábado 7, será también en ambas salas del Solís. A las 19.30 se podrá apreciar en la Zavala el virtuoso despliegue de la San José Big Band, una orquesta escuela surgida en San José de Mayo en 2022, dirigida por el talentoso compositor, arreglador y guitarrista maragato Álvaro Pérez (exlíder de la banda Orgánica), y dedicada a versiones jazzísticas en estilo big band de piezas populares uruguayas.

Alessio-Menconi.jpg El italiano Alessio Menconi, el sábado 7 en el Solís, con la MVD Big Band

El plato central de la noche es Tributo a Wes Montgomery, concierto de la MVD Big Band y el guitarrista italiano Alessio Menconi, que rinde homenaje a un prócer de la guitarra en el jazz: el estadounidense Wes Montgomery. Activo en la escena jazzera desde hace más de 30 años, Menconi es un especialista del tan característico sonido Montgomery. El repertorio incluye estándares como Four on Six y Night Train, con arreglos para big band.

Fundada y dirigida por el Daniel Camelo, también autor de los arreglos, la MVD Big Band es una orquesta de jazz integrada por una veintena de músicos uruguayos que abarca composiciones inéditas de sus integrantes y clásicos de Duke Ellington, Maria Schneider, Bob Mintzer y Charles Mingus, entre otros. En la formación se destacan, entre otros, Martín Ibarburu, Alejandra Genta, Nacho Labrada, Gonzalo Levín, Gustavo Villalba, Benji Barreiro, Martín Morón y Oscar Manduco Pereyra.