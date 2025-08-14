La Dirección Nacional de Cultura lanzó el Fondo Concursable 2025
Hasta el 30 de setiembre hay plazo para postular proyectos artísticos y culturales en seis categorías
Dirección Nacional de Cultura en 2022
FOTO
Ricardo Antúnez/adhocFOTOS
La Dirección Nacional de Cultura (DNC) anunció la apertura de la vigésima edición del Fondo Concursable para la Cultura, dedicado a la promoción de las artes y la cultura en todo el país, que en sus dos décadas de permanencia ha prestado apoyo a más de 1.500 proyectos.
¡Registrate gratis o inicia sesión!
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
Las categorías habilitadas para las postulaciones son seis: Artes visuales, Danza, Fotografía, Música, Propuestas editoriales y literarias, y Teatro, arte circense y títeres. Entre las novedades de esta edición, la DNC anunció que los montos disponibles para los proyectos postulantes son de $ 400.000 para cada proyecto en la categoría Profesional y $ 200.000 en el perfil Emergente.
Otra novedad es que la categoría editorial pasa a denominarse Propuestas editoriales y literarias, “con el objetivo de dar mayor visibilidad y alcance al sector de las letras”. Según anunció la DNC, “esta redefinición amplía las oportunidades para autores y autoras, editoriales y agentes culturales del ámbito literario que promueven nuevas voces y publicaciones con valor artístico y cultural”.
En esta convocatoria, según se detalla, se promoverán especialmente proyectos que incluyan en sus objetivos ampliar la accesibilidad y la inclusión cultural en todo el país. La convocatoria estará abierta hasta el 30 de setiembre. Las bases están publicadas en la web de la DNC. Las postulaciones deben realizarse exclusivamente a través del sitio culturaenlinea.uy. Para realizar consultas, está habilitado el correo [email protected].