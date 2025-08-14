  • Cotizaciones
    jueves 14 de agosto de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    La Dirección Nacional de Cultura lanzó el Fondo Concursable 2025

    Hasta el 30 de setiembre hay plazo para postular proyectos artísticos y culturales en seis categorías

    Dirección Nacional de Cultura en 2022

    Dirección Nacional de Cultura en 2022

    FOTO

    Ricardo Antúnez/adhocFOTOS

    La Dirección Nacional de Cultura (DNC) anunció la apertura de la vigésima edición del Fondo Concursable para la Cultura, dedicado a la promoción de las artes y la cultura en todo el país, que en sus dos décadas de permanencia ha prestado apoyo a más de 1.500 proyectos.

    Las categorías habilitadas para las postulaciones son seis: Artes visuales, Danza, Fotografía, Música, Propuestas editoriales y literarias, y Teatro, arte circense y títeres. Entre las novedades de esta edición, la DNC anunció que los montos disponibles para los proyectos postulantes son de $ 400.000 para cada proyecto en la categoría Profesional y $ 200.000 en el perfil Emergente.

    Leé además

    Edades, fotografía de Diana Mines, Premio Figari 2010
    Video
    Premio Figari

    Los 30 años del Premio Figari se celebran con la exposición ‘Trayectorias y legados’

    Por Silvana Tanzi
    mientras ?montevideo inolvidable? se despide de las salas, sus creadores preparan una nueva pelicula
    Video
    Cine uruguayo

    Mientras ‘Montevideo inolvidable’ se despide de las salas, sus creadores preparan una nueva película

    Por Pablo Staricco

    Otra novedad es que la categoría editorial pasa a denominarse Propuestas editoriales y literarias, “con el objetivo de dar mayor visibilidad y alcance al sector de las letras”. Según anunció la DNC, “esta redefinición amplía las oportunidades para autores y autoras, editoriales y agentes culturales del ámbito literario que promueven nuevas voces y publicaciones con valor artístico y cultural”.

    En esta convocatoria, según se detalla, se promoverán especialmente proyectos que incluyan en sus objetivos ampliar la accesibilidad y la inclusión cultural en todo el país. La convocatoria estará abierta hasta el 30 de setiembre. Las bases están publicadas en la web de la DNC. Las postulaciones deben realizarse exclusivamente a través del sitio culturaenlinea.uy. Para realizar consultas, está habilitado el correo [email protected].

    Selección semanal
    Interna blanca

    Aire Fresco, una agrupación nacionalista “en pausa”

    Por Federico Castillo
    Uruguay

    Gravamen a ganancias de dinero en el exterior permite corregir “discriminación” contra el ahorro nacional, dice diputado del MPP

    Por Redacción Búsqueda
    Charles Carrera

    Exsenador Charles Carrera denuncia a fiscal Ferrero por “corrupción” ante la Jutep

    Por Redacción Búsqueda
    Medios públicos

    Secan tomó declaración a periodista desvinculada de programa tras dichos sobre Gaza y analiza si hubo censura

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    El ministro Gabriel Oddone

    Decisiones impositivas y presupuestales que prepara el Poder Ejecutivo provocan expectativas dentro y fuera del oficialismo

    Por Redacción Búsqueda
    Zona rural de la ciudad de Migues en el departamento de Canelones

    A un año de la primera denuncia, las estafas de “fondos ganaderos” exponen las deficiencias para investigar delitos complejos

    Por  Macarena Saavedra  y Guillermo Draper
    La coalición republicana junto a Identidad Soberana anunciaron en conferencia de prensa la convocatoria a una pre investigadora

    Oposición impulsa investigadora por compra de María Dolores tras la primera interpelación al gobierno

    Por  Nicolás Delgado  y Victoria Fernández
    El Cessna A-37 Dragonfly es uno de los aviones que la FAU utiliza para el patrullaje y el control de rutas vinculadas al narcotráfico

    Dos rutas de vuelo y pistas de aterrizaje en todo Uruguay: el informe de la Fuerza Aérea sobre aviones narcos

    Por Juan Francisco Pittaluga