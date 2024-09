La guerra de Rusia y Ucrania y el colapso ambiental en la mirada de Slavoj Zizek

En 1929 Erich Maria Remarque golpeó la conciencia de la humanidad con su novela Sin novedad en el frente. La premiada película de Edward Berger con el mismo nombre fue rodada casi un siglo después y se estrenó muy cerca de otras guerras tremendas.

Suena fuerte: cuando en febrero de 2022 Rusia invadió Ucrania habría comenzado la tercera guerra mundial. Aunque comparte con muchos una mirada pesimista sobre el futuro, a diferencia de ciertos pensadores y creadores distópicos, el popular filósofo esloveno Slavoj Zizek advierte que nos encaminamos a una catástrofe no solo por las guerras, sino también —y sobre todo— por el colapso ambiental, pero mantiene la esperanza de que la humanidad pueda evitarlo.

Claro que este gurú no siempre ha acertado y tiene muchos críticos, en especial en la izquierda. Noam Chomsky, por ejemplo, ha dicho que no posee un verdadero pensamiento propio sino puro histrionismo, una buena mise en scène.

Sin embargo, algunas de las muchas reflexiones de este provocador filósofo dan en el medio de la diana. Zizek admite que entender y cambiar el mundo no es una tarea sencilla, pero, lejos de refugiarse en el silencio, no para de producir ideas. Demasiado tarde para despertar. ¿Qué nos espera cuando no hay futuro? es el título del último libro traducido al castellano y editado en la colección Argumentos de Anagrama. No se trata de un canto a la vida, pero ayuda a pensar.

El autor naturalmente no es el clásico filósofo recluido en su cátedra que sale cada tanto a confrontar con sus pares. No, él se enfrenta con éxito al desgaste de aparecer mucho en los media y al mismo tiempo no para de escribir, hacer videos y hasta películas (es un fanático del cine) y promover el pensamiento crítico desde el instituto que dirige en la Universidad de Londres.