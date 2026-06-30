La Intendencia de Montevideo declaró Ciudadano Ilustre al guitarrista Eduardo Fernández

Guitarrista, compositor y docente, en su prestigiosa trayectoria de más de 50 años ha recibido importantes reconocimientos internacionales

Nació en La Paz, Canelones en 1952, pero este martes 30 es la ciudad de Montevideo la que declara Ciudadano Ilustre al guitarrista, docente y compositor Eduardo Fernández. En un acto en la Intendencia de Montevideo, recibió la distinción del intendente Mario Bergara y de la directora de Cultura, Débora Quiring.

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“Uno ha tenido reconocimientos internacionales y premios a la trayectoria en Europa o Estados Unidos, pero esta distinción es muy especial. Es un abrazo colectivo de los habitantes de Montevideo. Así lo siento, así que la verdad estoy muy emocionado con todo esto”, dijo Fernández en la ceremonia.

A los siete años ya estaba estudiando guitarra con Raúl Sánchez Arias, su primer maestro. Después llegaría Abel Carlevaro y Guido Santórsola, quien le enseño armonía y contrapunto. Con Héctor Tosar aprendió composición. De allí en más su trayectoria fue imparable.

En Mallorca, en 1975 obtuvo el primer premio en el concurso Andrés Segovia, aunque ya había recibido otros reconocimientos en concursos internacionales. Pero su gran impulso lo tuvo en su debut en Nueva York en 1977, cuando apareció una reseña sobre su concierto en el New York Times que decía: “Raras veces hemos presenciado un debut más notable en cualquier instrumento”.

En 1983 llegó su éxito en el Wigmore Hall de Londres y un contrato de grabación exclusivo con Decca/London. Desde entonces sus giras son internacionales y ha grabado para sellos como Erato junto con el violinista rusoestadounidense Alexander Markov; para el sello Denon de Japón con el guitarrista japonés Shin-Ichi Fukuda, y para Arte Nova como artista exclusivo.