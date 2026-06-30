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    La Intendencia de Montevideo declaró Ciudadano Ilustre al guitarrista Eduardo Fernández

    Guitarrista, compositor y docente, en su prestigiosa trayectoria de más de 50 años ha recibido importantes reconocimientos internacionales

    Eduardo Fernández es Ciudadano Ilustre de Montevideo.&nbsp;

    Eduardo Fernández es Ciudadano Ilustre de Montevideo. 

    FOTO

    Mauricio Zina/adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Nació en La Paz, Canelones en 1952, pero este martes 30 es la ciudad de Montevideo la que declara Ciudadano Ilustre al guitarrista, docente y compositor Eduardo Fernández. En un acto en la Intendencia de Montevideo, recibió la distinción del intendente Mario Bergara y de la directora de Cultura, Débora Quiring.

    “Uno ha tenido reconocimientos internacionales y premios a la trayectoria en Europa o Estados Unidos, pero esta distinción es muy especial. Es un abrazo colectivo de los habitantes de Montevideo. Así lo siento, así que la verdad estoy muy emocionado con todo esto”, dijo Fernández en la ceremonia.

    A los siete años ya estaba estudiando guitarra con Raúl Sánchez Arias, su primer maestro. Después llegaría Abel Carlevaro y Guido Santórsola, quien le enseño armonía y contrapunto. Con Héctor Tosar aprendió composición. De allí en más su trayectoria fue imparable.

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    En Mallorca, en 1975 obtuvo el primer premio en el concurso Andrés Segovia, aunque ya había recibido otros reconocimientos en concursos internacionales. Pero su gran impulso lo tuvo en su debut en Nueva York en 1977, cuando apareció una reseña sobre su concierto en el New York Times que decía: “Raras veces hemos presenciado un debut más notable en cualquier instrumento”.

    En 1983 llegó su éxito en el Wigmore Hall de Londres y un contrato de grabación exclusivo con Decca/London. Desde entonces sus giras son internacionales y ha grabado para sellos como Erato junto con el violinista rusoestadounidense Alexander Markov; para el sello Denon de Japón con el guitarrista japonés Shin-Ichi Fukuda, y para Arte Nova como artista exclusivo.

    Embed - Four Pieces from "Bardenklenge", Op. 13: Unruhe

    Con el barítono Carlos Carzoglio grabó su arreglo para guitarra de La bella molinera de Schubert, y con la Orquesta Filarmónica de Montevideo un CD con obras de compositores uruguayos para guitarra y orquesta (incluyendo una obra propia).

    Fue docente en la Escuela Universitaria de Música (EUM, Udelar) y desde el 2000 uno de sus investigadores. Ha ofrecido masterclasses en escuelas de música del mundo, y desde 2002 dirige el curso anual Gitarre und Natur, en Erlbach, Alemania. Publicó ensayos y artículos de investigación y el libro Técnica, mecanismo, aprendizaje (2000), en español y en inglés.

    Sus intereses también se han enfocado en la música antigua y en sus instrumentos, como la guitarra romántica, con la que ejecuta composiciones de la primera mitad del siglo XIX. Director artístico de los Festivales de Guitarra de Montevideo (realizados en 1996, 1998, 2000), también ha dirigido el Encuentro Internacional de Guitarra de Bogotá.

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