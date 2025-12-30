  • Cotizaciones
    martes 30 de diciembre de 2025

    La nueva milonga: Tallo patea el tablero con su notable disco ‘Criollo’

    El joven cantautor de Tacuarembó, que forma parte del inquieto movimiento Tacuanoise, propone una vuelta de tuerca a uno de los géneros más extendidos del país y de la región

    Tallo - Criollo
    Búsqueda | Javier Alfonso
    Por Javier Alfonso

    Tacuarembó tiene algo especial con la música: desde el Darno hasta Dani Umpi, es un semillero de músicos que dejan huella. En los últimos años, un grupo de músicos veinteañeros ha conformado un movimiento de bandas y solistas oriundos del departamento más grande del país, bautizado Tacuanoise. Entre sus puntales están la banda Incluso si es un Susurro Soviético, el cantautor Niño Gutiérre, y Tallo, nombre que Joaquín Menchaca Silveira eligió para su virtuoso proyecto solista.

    No es un folclorista, pero ha creado una ambiciosa propuesta de canción experimental a la que ha dado en llamar post milonga. No es un gesto petulante: así como Zitarrosa enriqueció a la milonga con el cuarteto de guitarras del tango, ahora este botija le da otra vuelta de clavija a este maravilloso género, que encierra en su cadencia una infinita belleza contemplativa.

    La post milonga de Tallo va al hueso y realza la raíz de esta tradición con genes decimonónicos: guitarra criolla milongueada (el clásico sonido de las cuerdas de nylon pellizcadas con las yemas de los dedos); base de percusión digital y un poco de autotune (no para enderezar desafinaciones, sino para reafirmar el pulso contemporáneo); y una voz cálida y de acentuada personalidad. A esa base, este talentoso cantautor le suma melodías muy recordables y letras potentes, elocuentes, introspectivas, con las emociones a flor de labios. Con todo eso, Criollo está, sin dudas, entre las mejores noticias de 2025 en la música uruguaya.

    Para muestra, Sin flores: Canto por si pierdo el rumbo / Por si el tiempo entierra la pasión / Pareciera ser que adónde voy / Algunas heridas son los precios del amor / A veces puedo destrozarme y seguro / Muerto y sin flores. O Encrucijada: Siento sentir que no entiendo nada / Que estoy andando sin tu mirada / Caminaré hasta caer / Solo para ver si estoy de pie.

