Levanta la pata y no sale: escrito e ilustrado por el mexicano, radicado en España, Daniel Toca, el libro ganó el Premio Hispanoamericano de Narrativa Las Yubartas en su segunda edición

“El perro se dispone a orinar: estira la cola, levanta la pata, oprime los glúteos. Nada, ni una gota”. Es esta la primera frase de Disuria (Estuario Editora, 2026), un libro de difícil clasificación escrito e ilustrado por su autor, Daniel Toca, escritor mexicano radicado en España. La obra fue ganadora del 2.º Premio Hispanoamericano de Narrativa Las Yubartas, otorgado por un conjunto de 12 editoriales independientes de América Latina, España y Estados Unidos.

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No hay que engañarse con el punto de partida aparentemente simple de esta historia, porque las relaciones hacia la música, la literatura, la filosofía que hace Toca, a las que se suma su poder de observación sobre la conducta humana, no solo son ocurrentes y graciosas, sino que muestran su perfil polifacético. Además de escritor, el autor es artista visual, estudioso del sonido y de la música. Entonces, si bien el hilo conductor es el dolor o ardor (disuria) del pobre perro cuando intenta orinar, sus derivas le dan al libro un seductor sustento literario. “Una obra que, en su aparente minimalismo, despliega una complejidad formal y conceptual extraordinaria”, dice el acta del jurado del premio Las Yubartas.

El tiempo es uno de los elementos que organizan este texto fraccionado. El dueño del perro y narrador saca a pasearlo, pero cada vez permanece más en la calle a la espera del milagroso chorro. “¿Cuánto durarían las cosas si la vida avanzara a este ritmo?”, se pregunta. Y entre pregunta y pregunta va observando el movimiento del barrio y de los vecinos a horas tempranas, y después de tarde y de noche. Y la mente del narrador no para.

El padecimiento del perro dura más de diez días. Su dueño lo lleva a la clínica veterinaria, gasta una fortuna, prueba este o aquel tratamiento. El animal sangra, llora, sigue sin orinar, le dan un calmante que lo deja dormido y atontado durante días. El dueño y quien lee la historia sufren.

Pero la escritura de Toca está lejos del drama. Tiene no solo humor, sino también momentos poéticos, como el que habla del viento en Ferrol, que puede volver locos a sus habitantes. “La curiosidad me hizo mudarme aquí. Y ahora por andar tentando a la locura, el perro tiene un problema de salud mental”.