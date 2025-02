Las últimas novelas de Han Kang, premio Nobel de Literatura 2024, recrean masacres ocurridas en su país

Desconcertante, la postura de la escritora se entiende al leer sus novelas, que parecen cargar con el dolor de las guerras personales y de las guerras que sufrió su país. Entre sus personajes hay mujeres silenciosas que sufren “para adentro” hasta que un día explotan de la forma menos esperada. Eso sucede con Yeonghye, protagonista de La vegetariana, a quien se conoce a través de lo que cuentan otros personajes sobre ella. Esta mujer sumisa y servicial con su marido, que pasa inadvertida porque no se destaca por nada en especial, tiene, sin embargo, un mundo interior en plena ebullición. “Rara vez me pedía algo y no se quejaba por muy tarde que yo volviera del trabajo. Tampoco me insistía en que saliéramos los domingos o festivos que estábamos juntos en casa”, dice su marido, un ser por demás despreciable. Hasta que la descubre en camisón, mientras vacía de carne la heladera.