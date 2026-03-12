  • Cotizaciones
    jueves 12 de marzo de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Llega la Fiesta ¡FA! con Mex Urtizberea al Teatro de Verano, y Bryan Adams pasó al Antel Arena

    Popo Romano eléctrico en Sociedad Urbana Villa Dolores, Tabaré Leyton presenta su disco Memoria criolla en Magnolio Sala y el Recorrido Zitarrosa rinde tributo al cantor en las calles del Centro y Barrio Sur

    Fiesta ¡FA!, el jueves 19 en el Teatro de Verano

    Fiesta ¡FA!, el jueves 19 en el Teatro de Verano

    FOTO

    ¡FA! - Kaloian

    El streaming argentino ¡FA!, conducido por Mex Urtizberea, presenta por segunda vez en Montevideo su Fiesta ¡FA! , que combina música en vivo, charlas y tertulias con invitados especiales. Será el jueves 19 a las 21 horas en el Teatro de Verano, con entradas de $ 1.200 a $ 2.100. Aunque es muy probable la presencia de artistas uruguayos, esta vez la lista de artistas invitados no fue anunciada, por lo que se trata de una edición sorpresa. Entre las características de este formato, producido y dirigido por Nicolás Tolcachier, está el cruce de artistas con perfiles diferentes que dialogan en un clima de encuentro, tanto en el plano estético como en clave generacional.

    Fiesta FA

    Bryan Adams

    El canadiense Bryan Adams actuará por cuarta vez en Uruguay, mañana, viernes 13, en el Antel Arena, en el marco de su gira mundial Roll with the Punches, iniciada en mayo de 2025. El cambio de escenario anunciado días atrás, del Estadio Centenario al principal estadio cerrado del país, responde a “ajustes logísticos”, según comunicó AM Producciones. Las entradas para el concierto se venden en reduts.com.uy de $ 2.300 a $ 13.500.

    Leé además

    Angelina de la Quintana en su muestra Lenguajes en tránsito: una obra abierta.
    Artes Visuales

    ‘Lenguajes en tránsito: una obra abierta’, muestra de Angelina de la Quintana en el Museo Blanes
    Todos los nominados en la 98ª edición de los Premios Oscar.
    Video
    Camino al Oscar

    Premios Oscar 2026: quiénes ganarán y quiénes deberían ganar

    La productora informó que las entradas adquiridas para el Centenario “conservan total validez y no se debe hacer ninguna gestión”. La firma indica que “al momento de llegar al recinto, según la entrada adquirida, serán reubicados”. Para quienes no puedan concurrir al show, el plazo de devolución será del lunes 16 al lunes 23 a través del correo [email protected].

    unnamed

    Popo en Villa Dolores

    Popo Romano, bajista, contrabajista y compositor con más de 40 años de carrera, presentará su concierto Jazz Cuarteto Eléctrico hoy, jueves 12, en Sociedad Urbana Villa Dolores, con piezas de sus seis discos editados y clásicos del jazz. Lo acompañarán Miguel Romano (bajo), Darwin Silva (piano) y Fede Noll (teclados). Entradas en redtickets.uy a $ 450 y $ 650.

    Popo Romano

    Leyton en Magnolio

    Tabaré Leyton, cantor montevideano de notorio perfil vocal gardeliano y una de las voces más destacadas del canto tanguero rioplatense de los últimos tiempos, presenta mañana, viernes 13, a las 21 horas su nuevo álbum Memoria criolla, en repertorio que incluye también temas de toda su carrera. Estará acompañado por Rafael Bramuglia en guitarras y Pedro Kiszkurno en bandoneón. Será en Magnolio Sala, con entradas en redtickets.uy a $ 800.

    Tabare Leyton

    Recorrido Zitarrosa

    El domingo 15 tendrá lugar por calles del Barrio Sur y el Centro Recorrido Zitarrosa, una caminata temática en conmemoración por los 90 años del nacimiento del cantor, que recorrerá lugares emblemáticos vinculados a su vida. El recorrido es producido por Peatonal Tours y Club Silent e incluirá música y fragmentos de entrevistas audibles mediante auriculares. La partida es desde la plaza Alfredo Zitarrosa a las 15 horas y el final del periplo peatonal es en Sala Zitarrosa. Entradas en redtickets a $ 660.

    Recorrido Zitarrosa
    Selección semanal
    Obituario

    El escritor peruano Alfredo Bryce Echenique murió a los 87 años

    Por Redacción Búsqueda
    Primer año de gobierno

    Rafael Porzecanski: hay que “desterrar” la idea de que el principal descontento con el gobierno viene del “riñón” del Frente

    Por Guillermo Draper
    Fútbol Uruguayo

    A la espera del aval de Defensa de la Competencia, el fútbol uruguayo cerró sus nuevos contratos

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Patrullas oceánicas

    El gobierno analiza como alternativa a Cardama construir las OPV con el principal astillero militar de España

    Por Juan Francisco Pittaluga

    Te Puede Interesar

    Canciller Mario Lubetkin.
    Video

    Uruguay expresa “extrema preocupación” por los ataques entre Estados Unidos, Israel e Irán y llama a “la desescalada de la violencia”

    Por Redacción Búsqueda
    Una invitación y una reflexión

    Una invitación y una reflexión

    Por Guillermo Draper
    Los chiítas iraquíes llevan un retrato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, durante una protesta contra los ataques estadounidenses e israelíes a Irán en Bagdad, el 28 de febrero de 2026.
    Video

    Israel afirma que el líder supremo de Irán murió en los bombardeos conjuntos con Estados Unidos

    Por France 24
    Presidente Yamandú Orsi.

    Opción: aprobación del gobierno de Yamandú Orsi cae a 23%

    Por Redacción Búsqueda
    // Leer el objeto desde localStorage