Llega la Fiesta ¡FA! con Mex Urtizberea al Teatro de Verano, y Bryan Adams pasó al Antel Arena

Popo Romano eléctrico en Sociedad Urbana Villa Dolores, Tabaré Leyton presenta su disco Memoria criolla en Magnolio Sala y el Recorrido Zitarrosa rinde tributo al cantor en las calles del Centro y Barrio Sur

El streaming argentino ¡FA!, conducido por Mex Urtizberea, presenta por segunda vez en Montevideo su Fiesta ¡FA! , que combina música en vivo, charlas y tertulias con invitados especiales. Será el jueves 19 a las 21 horas en el Teatro de Verano, con entradas de $ 1.200 a $ 2.100. Aunque es muy probable la presencia de artistas uruguayos, esta vez la lista de artistas invitados no fue anunciada, por lo que se trata de una edición sorpresa. Entre las características de este formato, producido y dirigido por Nicolás Tolcachier, está el cruce de artistas con perfiles diferentes que dialogan en un clima de encuentro, tanto en el plano estético como en clave generacional.

Fiesta FA Bryan Adams El canadiense Bryan Adams actuará por cuarta vez en Uruguay, mañana, viernes 13, en el Antel Arena, en el marco de su gira mundial Roll with the Punches, iniciada en mayo de 2025. El cambio de escenario anunciado días atrás, del Estadio Centenario al principal estadio cerrado del país, responde a “ajustes logísticos”, según comunicó AM Producciones. Las entradas para el concierto se venden en reduts.com.uy de $ 2.300 a $ 13.500.

La productora informó que las entradas adquiridas para el Centenario “conservan total validez y no se debe hacer ninguna gestión”. La firma indica que “al momento de llegar al recinto, según la entrada adquirida, serán reubicados”. Para quienes no puedan concurrir al show, el plazo de devolución será del lunes 16 al lunes 23 a través del correo [email protected].

unnamed Popo en Villa Dolores Popo Romano, bajista, contrabajista y compositor con más de 40 años de carrera, presentará su concierto Jazz Cuarteto Eléctrico hoy, jueves 12, en Sociedad Urbana Villa Dolores, con piezas de sus seis discos editados y clásicos del jazz. Lo acompañarán Miguel Romano (bajo), Darwin Silva (piano) y Fede Noll (teclados). Entradas en redtickets.uy a $ 450 y $ 650.

Popo Romano Leyton en Magnolio Tabaré Leyton, cantor montevideano de notorio perfil vocal gardeliano y una de las voces más destacadas del canto tanguero rioplatense de los últimos tiempos, presenta mañana, viernes 13, a las 21 horas su nuevo álbum Memoria criolla, en repertorio que incluye también temas de toda su carrera. Estará acompañado por Rafael Bramuglia en guitarras y Pedro Kiszkurno en bandoneón. Será en Magnolio Sala, con entradas en redtickets.uy a $ 800.