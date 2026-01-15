Llega la segunda edición de San Luis Jazz

Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.

La segunda edición del San Luis Jazz (SLJ) Festival celebrará la continuidad de este proyecto cultural, social y educativo, y reunirá en el balneario de Canelones a un grupo de músicos de calidad provenientes de Argentina y Uruguay. El festival tendrá lugar el sábado 24 en la Liga de Fomento de San Luis, con entrada libre.

La iniciativa, que junto con lo artístico tiene un énfasis educativo, pertenece a los músicos uruguayos Silvana Marrero y Carlos Darakjian, ambos cantautores de larga trayectoria en Uruguay y Europa, con más de una decena de discos publicados entre ambos.

Los organizadores denominan la propuesta educativa y artística con la consigna “Música en movimiento”. El festival cuenta con apoyo del Ministerio de Educación y Cultura, la Sociedad Uruguaya de Artistas Intérpretes, Agadu y el Ministerio de Turismo, es definido como “un encuentro colectivo” y tiene fuerte inspiración en el Encuentro Jazz a la Calle , de Mercedes.

“San Luis Jazz tiene como objetivo generar espacios de encuentro, creatividad y colaboración, fomentando valores como la solidaridad, la escucha activa y la expresión artística. A la vez, fortalece la identidad cultural de San Luis y localidades cercanas, transformando la música en un vehículo de desarrollo social, educativo y comunitario”, sostienen los organizadores.

Y así fundamentan su inspiración en el encuentro mercedario: “El crecimiento demográfico de la Costa de Oro refuerza la necesidad de acercar la educación musical y propuestas culturales a la propia comunidad, evitando traslados a Montevideo o al área metropolitana. SLJ se inspira en la experiencia de Jazz a la Calle en Mercedes, adaptando la propuesta pedagógica, social y cultural a otro territorio”.

Como en Jazz a la Calle, previo a la existencia del festival se fundó una escuela de música que funciona durante todo el año (en la Sociedad de Fomento de San Luis) y está destinada al público de esa localidad y de toda la zona costera comprendida entre los arroyos Solís Grande (Jaureguiberry) y Pando (Neptunia). También como en Mercedes, se realizan conciertos mensuales durante todo el año y, para el festival, se convoca al público a asistir con sillas plegables. “Traé tu silla y celebremos la música en movimiento”, reza la invitación.

San Luis Jazz 4 Primera edición de San Luis Jazz, en 2025. Pata Eizmendi

La grilla, definida por el cruce entre jazz, música afrouruguaya y composición contemporánea, reúne a tres artistas destacados. A primera hora actuará el ensamble Música Efímera, integrado por Gonzalo Levin, Juan Olivera, Gabriel Manzanares, Martín Ibarra, Germán Lamonega, Axel Montgomery y Juan Ibarra, músicos vinculados a la escena de jazz y de la música popular uruguaya. Luego será el turno de La Ventolera, experiente colectivo de candombe que traerá una propuesta innovadora: la orquesta marchante de candombe, dirigida por el saxofonista Leo Méndez. El número de fondo estará a cargo del cantautor y pianista argentino Carlos Negro Aguirre, un referente internacional del folclore contemporáneo argentino y de la música latinoamericana que ha actuado varias veces en Uruguay.

San Luis Jazz Afiche

Previo a los conciertos, a las 18 h comenzará la jornada con una masterclass a cargo de Aguirre. También como en Mercedes, tendrán lugar al atardecer varias jam sessions al aire libre, y habrá una variada propuesta gastronómica.

Marrero y Darakjian enfatizan que “la propuesta refuerza el acceso a actividades artísticas de calidad para vecinas, vecinos y visitantes de la Costa de Oro”.

Además del festival, durante enero y febrero tiene lugar un ciclo de música en vivo que reúne conciertos, jam sessions y una feria artesanal en el Espacio Amor de Mar (calle Olimpo y rambla), todo con entrada libre.

La escuela

La Escuela San Luis Jazz ofrece formación integral en música para todas las edades, desde la primera infancia hasta adultos mayores. Cuenta con 14 docentes y abarca clases de canto, teclado, bajo, guitarra, batería, percusión, clarinete, trompeta, trombón, saxofón, iniciación infantil y ensambles.

Se combinan clases regulares con talleres de ensambles y jams mensuales. “La escuela busca crecer, expandirse en el territorio y consolidar un espacio propio, fomentando la inclusión de niñas, niños, jóvenes y adultos”, sostiene Marrero, directora de la escuela.

San luisjazz escuela Escuela de música San Luis Jazz. Instagram SLJ

Inspirada en el método de Karl Orff, la propuesta pedagógica prioriza la experiencia práctica antes que la lectoescritura musical, e incluye aprendizaje activo, lúdico y participativo, en clases grupales e individuales. Hay talleres de ensamble, improvisación y composición “para fomentar creatividad, trabajo en equipo y escucha activa”.

Es posible acceder a más información en las cuentas de redes @sanluisjazzmm y a través del correo [email protected].