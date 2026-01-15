Llega la segunda edición de San Luis Jazz

El festival tendrá lugar el sábado 24 en la Sociedad de Fomento del balneario e incluirá conciertos, jam sessions a cielo abierto y varias actividades formativas; el proyecto, inspirado en Jazz a la Calle, incluye una escuela de música para todas las edades, recitales mensuales y un ciclo de verano
La segunda edición del San Luis Jazz (SLJ) Festival celebrará la continuidad de este proyecto cultural, social y educativo, y reunirá en el balneario de Canelones a un grupo de músicos de calidad provenientes de Argentina y Uruguay. El festival tendrá lugar el sábado 24 en la Liga de Fomento de San Luis, con entrada libre.
La iniciativa, que junto con lo artístico tiene un énfasis educativo, pertenece a los músicos uruguayos Silvana Marrero y Carlos Darakjian, ambos cantautores de larga trayectoria en Uruguay y Europa, con más de una decena de discos publicados entre ambos.
Los organizadores denominan la propuesta educativa y artística con la consigna “Música en movimiento”. El festival cuenta con apoyo del Ministerio de Educación y Cultura, la Sociedad Uruguaya de Artistas Intérpretes, Agadu y el Ministerio de Turismo, es definido como “un encuentro colectivo” y tiene fuerte inspiración en el Encuentro Jazz a la Calle, de Mercedes.
“San Luis Jazz tiene como objetivo generar espacios de encuentro, creatividad y colaboración, fomentando valores como la solidaridad, la escucha activa y la expresión artística. A la vez, fortalece la identidad cultural de San Luis y localidades cercanas, transformando la música en un vehículo de desarrollo social, educativo y comunitario”, sostienen los organizadores.
Y así fundamentan su inspiración en el encuentro mercedario: “El crecimiento demográfico de la Costa de Oro refuerza la necesidad de acercar la educación musical y propuestas culturales a la propia comunidad, evitando traslados a Montevideo o al área metropolitana. SLJ se inspira en la experiencia de Jazz a la Calle en Mercedes, adaptando la propuesta pedagógica, social y cultural a otro territorio”.
Como en Jazz a la Calle, previo a la existencia del festival se fundó una escuela de música que funciona durante todo el año (en la Sociedad de Fomento de San Luis) y está destinada al público de esa localidad y de toda la zona costera comprendida entre los arroyos Solís Grande (Jaureguiberry) y Pando (Neptunia). También como en Mercedes, se realizan conciertos mensuales durante todo el año y, para el festival, se convoca al público a asistir con sillas plegables. “Traé tu silla y celebremos la música en movimiento”, reza la invitación.
La grilla, definida por el cruce entre jazz, música afrouruguaya y composición contemporánea, reúne a tres artistas destacados. A primera hora actuará el ensamble Música Efímera, integrado por Gonzalo Levin, Juan Olivera, Gabriel Manzanares, Martín Ibarra, Germán Lamonega, Axel Montgomery y Juan Ibarra, músicos vinculados a la escena de jazz y de la música popular uruguaya. Luego será el turno de La Ventolera, experiente colectivo de candombe que traerá una propuesta innovadora: la orquesta marchante de candombe, dirigida por el saxofonista Leo Méndez. El número de fondo estará a cargo del cantautor y pianista argentino Carlos Negro Aguirre, un referente internacional del folclore contemporáneo argentino y de la música latinoamericana que ha actuado varias veces en Uruguay.
Previo a los conciertos, a las 18 h comenzará la jornada con una masterclass a cargo de Aguirre. También como en Mercedes, tendrán lugar al atardecer varias jam sessions al aire libre, y habrá una variada propuesta gastronómica.
Marrero y Darakjian enfatizan que “la propuesta refuerza el acceso a actividades artísticas de calidad para vecinas, vecinos y visitantes de la Costa de Oro”.
Además del festival, durante enero y febrero tiene lugar un ciclo de música en vivo que reúne conciertos, jam sessions y una feria artesanal en el Espacio Amor de Mar (calle Olimpo y rambla), todo con entrada libre.
La Escuela San Luis Jazz ofrece formación integral en música para todas las edades, desde la primera infancia hasta adultos mayores. Cuenta con 14 docentes y abarca clases de canto, teclado, bajo, guitarra, batería, percusión, clarinete, trompeta, trombón, saxofón, iniciación infantil y ensambles.
Se combinan clases regulares con talleres de ensambles y jams mensuales. “La escuela busca crecer, expandirse en el territorio y consolidar un espacio propio, fomentando la inclusión de niñas, niños, jóvenes y adultos”, sostiene Marrero, directora de la escuela.
Inspirada en el método de Karl Orff, la propuesta pedagógica prioriza la experiencia práctica antes que la lectoescritura musical, e incluye aprendizaje activo, lúdico y participativo, en clases grupales e individuales. Hay talleres de ensamble, improvisación y composición “para fomentar creatividad, trabajo en equipo y escucha activa”.
Es posible acceder a más información en las cuentas de redes @sanluisjazzmm y a través del correo [email protected].