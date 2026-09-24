Llegó al vinilo ‘Laberinto’, obra cumbre de La Trampa

El aniversario número 20 de este mojón en la historia de La Trampa motivó su edición en vinilo, a cargo del sello Bizarro, responsable de la publicación original, en CD, en febrero de 2005. Laberinto es el disco que marcó el cenit de popularidad del grupo, cuando ese año la banda de Garo Arakelián y Alejandro Spuntone marcó un récord histórico de audiencia en vivo en Uruguay, con unas 150.000 personas en el Pilsen Rock.
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Este álbum, el quinto de los seis que conforman la magnífica obra del grupo, tiene un sonido mucho menos metalero que sus predecesores, con la distorsión guitarrera moderada y con una mayor influencia en los arreglos de los modos y estilos criollos fusionados con el rock, consecuencia directa de que el productor haya sido Fernando Cabrera.
Esta obra maestra del rock uruguayo tiene grandes canciones como Las décimas y El poeta dice la verdad (dos de las mejores de La Trampa en toda su obra, la segunda sobre versos de Lorca), junto a pilares de su repertorio como Puente de estrellas, Araucaria, Ronda de lenguas, Sin piel, Los ojos de Mariam y Vagos recuerdos.