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    Abrazo de voz y guitarra: Diego Presa en estado de gracia

    'Otra visión del monte' es un magnífico disco de canciones criolllas sostenidas en la voz y la guitarra del cantautor

    Diego Presa Otra vision del monte
    Búsqueda | Javier Alfonso
    Por Javier Alfonso

    Guitarra, voz, arreglos de cuerdas y fuelles. Diego Presa más criollo que nunca y en estado de gracia. En Otra visión del monte el cantautor ha logrado algo nada sencillo. Ha dotado al disco entero de una sólida personalidad, al punto que se lo puede considerar un trabajo conceptual. Ha logrado distanciarse notablemente del sonido eléctrico y expansivo de su banda, Buceo Invisible, y nos entrega una obra de gran coherencia interna, construida por diez hermosas canciones.

    El nombre del disco describe el ambiente: la intimidad de un fogón, olor a leña, a humo, un refugio para tanto ruido. “Otra audición del monte” podría ser también. El sonido dominante, junto a su voz madura y asentada, es el de las cuerdas de nylon de su guitarra española, ya sea pellizcadas con las yemas o rasgadas con uñas de guitarrero. Y los arreglos de cuerdas otorgan el brillo justo que estas canciones precisan, sin excesos melosos. La calidez de la instrumentación es directamente proporcional a la calidad de las canciones.

    El espacio abre el fuego en clave de milonga en tonos mayores, con su voz a capela. Una canción luminosa y esperanzada. La sigue Santos lugares, que ya desde su intro punteada y disonante es la melodía de un conflicto no resuelto. Que el perfume de tu voz / me proteja el corazón. Las buenas canciones se suceden y acuden a la memoria Zitarrosa, el Darno, Jaime… y Dylan. Siempre está Dylan si una guitarra abraza a un cantante.

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