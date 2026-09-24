Lo nuevo en discos: Rodra, Dillom, la Trotsky y Bolsa de Naylon en la Rama de un Árbol de Fernando Cabrera

El segundo disco de esta joven cantautora uruguaya, Lucía Rodríguez Esperón, confirma sus bondades y la sitúa entre las virtuosas de la efervescente escena solista pop-rock, en la que comparte cartel con Flor Sakeo, Bárbara Jorcin y Victoria Brion, entre otras. Es un álbum variado y completo, que tiene rock, pop, fusión, electrónica y hasta un candombe. Rodra tiene una gran, versátil y poderosa voz: es un torbellino de energía cuando explota en un rock enfurecido (Estar biennn) y también sabe transitar la sutileza y los matices expresivos del pop y la balada. Rodra tiene un don para la melodía (Volver atrás) y también sabe escribir letras conmovedoras y plenas de riqueza poética, como en Mapa para encontrarme. Es duro para una solista abrirse camino en la música uruguaya. Rodra lo intenta armada con sus canciones.

Nada sencilla la misión de cantar a Don Alfredo. Santiago Moraes, excantante de la banda porteña Los Espíritus, se convierte con este EP de seis canciones en el músico argentino más uruguayo de estos tiempos. Vive parcialmente en Uruguay y se presenta asiduamente en Montevideo y en pequeños escenarios costeros. Suele hacerlo solo y a dúo con Patuco López, gusta de versionar a Eduardo Mateo y ahora se despacha con estas versiones de Zitarrosa junto al cuarteto de guitarras La Nafta, que conoce el terreno que pisa. La selección es contundente: Los boliches, Romance para un negro milonguero, Milonga para una niña, El olor a leña, Vea patrón y Nene patudo. Sin la más mínima intención imitativa, Moraes canta con las tripas para llevar estas hermosas y sentidas melodías a su territorio. Y logra lo primordial: emocionar.

Jhona Lemole persevera con sus canciones, persevera con su música densa, tensa y cargada de claroscuros, persevera con su lírica íntima y confesional y persevera con su vozarrón grave y profundo, como un crooner de sí mismo, que invita a mirar hacia adentro. Este EP de cinco canciones fue grabado por Lemole junto al pianista Pablo Retrovisor (Pablo Gómez) en una sesión única en el histórico estudio Sondor, uno de los principales y más grandes del país. Este formato esencial, a piano y voz, permite a la canción revelar su alma. Felices, Exorcismos, Adoración, Sueños mediocres y Alma inquieta son las cinco baladas en las que Lemole evoca a Tom Waits y Nick Cave para susurrar sus melodías como si estuviera en un boliche oscuro en una noche de invierno, mientras afuera la lluvia, como en la canción de Buitres, se hace sentir.

Título: Video Club (Bizarro) I Autor: Trotsky Vengarán

Con 35 años ininterrumpidos, Trotsky Vengarán sigue fiel al punk rock y la new wave que definen su ADN. Es una de las grandes bandas de género del rock uruguayo y es, a esta altura, después de todo este tiempo transcurrido, un patrimonio de la tradición roquera oriental. Quienes iban a ver a Trotsky, La Trampa y Buenos Muchachos a Juntacadáveres hoy seguramente le compran remeras de la banda a sus nietos. En este disco se presenta conceptualmente como una reivindicación de la vieja escuela en la música… y en la vida. Resulta una obviedad: no hay innovación posible, esta es una banda clásica. Y lo seguirá siendo. Estas once canciones son más de lo mismo, sí, y eso está bien (salvo la folk Sangre de verano), es lo que ellos quieren y lo que su público espera. Canciones de amor, de amistad, de madurez, de rebeldía y de celebración barrial.

Título: Cabreras improbables (Feel de Agua) I Autor: Bolsa de Naylon en la Rama de un Árbol

El vínculo entre Bolsa de Naylon en la Rama de un Árbol y Fernando Cabrera se remonta a los tiempos de la pandemia, cuando Diego Cotelo, su líder y referente, fue convocado por el cantautor del Paso Molino para ser su aparcero en el escenario. En 2024 Cabrera y Bolsa… dieron un gran concierto juntos en la Zitarrosa. Ahora el grupo lanzó este EP con cinco versiones de clásicos cabrerianos, signadas por la psicodelia y el surrealismo. Algunas calzan perfecto, como Punto muerto en reggaetón, la ciclística El viento en la cara en plan hardcore y la balada Puerta de los dos a piano, voz y autotune bien usado. Te abracé en la noche es una canción formidable e indestructible. Y esta lisérgica versión coral explota su veta espiritual. Ahora, más allá de la hermosa voz de Elena Ciavaglia, La casa de al lado en modo samba enredo… no ha lugar.

Título: La nueva violencia (Bohemian Groove) I Autor: Dillom

Distorsionada, irreverente y bailable, la nueva producción de la sensación musical porteña parte de un tono juguetón —explicitado en la portada— para adentrarse en un trabajo empujado por ritmos de post-punk caótico. Grabado bajo la modalidad de retiro y en sesiones en vivo con toda su banda, Dillom deja de lado la introspección más oscura de sus discos anteriores para abrazar una sonoridad pop más expansiva y frontal. Las guitarras y los sintetizadores confrontan al oyente en canciones ruidosas y rebeldes que reclaman armonía dentro de una era convulsa, sin perder la ironía ni el humor. Con guiños que van de Babasónicos a Yeah Yeah Yeahs, el álbum elude los acreditados explícitos en el tracklist, aunque las voces de invitados como Sebastian Murphy (Viagra Boys) resulten inconfundibles. Retrato de la noche argentina con frescura e instinto, se presentará en Uruguay el próximo sábado 14 de noviembre.

Título: Rewind (Little Butterfly Records) I Autor: Los Mockers

Los Mockers fueron una de las grandes protagonistas de la primera escena roquera de Uruguay y Argentina y los grandes cultores del stone rock. Con sus miembros fuera del país desde hace décadas, esta edición en vinilo y plataformas completa la colección de reediciones en vinilo de la banda. Este puñado de canciones, inéditas y descatalogadas, repasan el camino de estos cinco adolescentes que, aferrados al rock & roll, entraron en la leyenda. De los Stones hacen I Just Want To Make Love To You (original de Willie Dixon) y Paint It Black. Entre los clásicos del grupo están I Wanna Go, My Baby y Girl You Won’t Succeed junto a las “nuevas” 40 Years Ago, That I Love You y 25 Watts, compuestas en su reunión en 2006, por iniciativa del tecladista Esteban Hirschfeld y el cantante Polo Pereira, sus dos principales compositores.

Título: Feo no, feaso (Ayuí-Tacuabé) I Autor: Charly Ferret y El Cuarteto

Un raro. Un feo. Más que feo, feaso, dice este cantautor y guitarrista inclasificable que propone un viaje musical hacia nuevas formas de la canción uruguaya, pero reciclando a su vez el espíritu innovador y experimental de referencias añejas como Leo Maslíah, Los que Iban Cantando, Montresvideo y Baldío y recientes como Ernesto Díaz y Diego Azar. Lo acompaña El Cuarteto, un grupo sólido y ecléctico que funciona como una banda roquera y también como un ensamble de jazz o música contemporánea: Ignacio Correa (bajo), Matías Rubilar (guitarras eléctrica y acústica), Joaquín Charrutti (batería) y Helena Abella (voz). Juntos dan vida, con energía y swing, a verdaderas “construcciones sonoras”, la mayoría con letra y música de Ferret, una sobre un texto de Maslíah. Una bocanada de aire fresco a la comarca.