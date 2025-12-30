Lo nuevo en discos: Divididos, Tame Impala, Julieta Rada y Supervielle

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

El ansiado noveno disco de la histórica banda argentina es un homónimo en clara alusión a la omnipresente grieta, y está ilustrado con el deseo de que algún día esa trinchera gigante pueda cerrarse. El power trío que forman Ricardo Mollo (voz y guitarras), Diego Arnedo (bajo) y Catriel Ciavarella (batería) ha logrado desatar otro vendaval de energía, letras luminosas, introspectivas y esperanzadas, y —lo que más importa— buenas canciones. Desde Aliados en un viaje a Revienta el mi mayor, en esta rotunda reafirmación del rock clásico están todos los gustos que la banda ha moldeado en sus 37 años de camino: el rock riffero, afilado y machacante (Monte de olvidos), hard rock (Doña red), blues rock de aires camperos (Mundo ganado), power rock hendrixiano (El faro), la balada (Vos ya sabrás) y el himno de estadios (San Saltarín), desbordante de épica.

En Candombe, su notable disco de versiones de 2024, nominado en los Latin Grammy, Julieta Rada logró coronar su consagración como intérprete. Su primer disco en vivo (publicado también como audiovisual en YouTube) es el registro del concierto de presentación del disco, que tuvo lugar en marzo de 2025 en el Teatro Solís. Fue un show con banda completa —una selección de maestros liderada por Gustavo Montemurro, Nacho Mateu, Martín Ibarburu y Matías Rada—, en la que su hermosa y virtuosa voz brilla como en el disco. Hay que escuchar las soberbias versiones de El tambor, Biricunyamba, Llamando, Consejo de Eros (con Facundo Balta), Botija de mi país (con Rubén Rada), Adiós a la rama (con Nahuel Pennisi), A contramundo (con Tabaré Cardozo) y una formidable versión de Sudáfrica, canción antigua, con los tres hermanos Rada y su padre dejándolo todo.

Título: Bien de entrecasa (Ayuí-Tacuabé) | Autor: Víctor Amaral Portela

Este álbum trae 11 nuevas composiciones originales de este gran acordeonista que desde un pequeño pueblo rural de Tacuarembó llamado Sauce de Batoví se ha hecho conocer en todo el país. Algunos temas son compartidos con sus coterráneos Carlos Benavides y Juan Pablo Silva. Hay canciones que cuentan historias entrañables, y hay temas instrumentales; hay polca, chamarrita, zamba, litoraleña y baión, con el fuelle como hilo que hilvana personajes, parajes de todo el país y estilos que entretejen ese concepto escurridizo dado en llamar folclore. Además del acordeón, Amaral canta y toca piano, bajo, cajón peruano y sintetizadores. Participan también Tania Amaral (hija de Víctor, voz en Dígame hermano), Juan Pablo Silva (guitarra en Laguna El Yundiá y Así bailamos la polca), y Charles Prates (percusión en Laguna El Yundiá).

Título: De aquel verano (ind.) | Autor: Malbaraje

El segundo trabajo de este interesante quinteto de tango montevideano surgido en 2017 confirma las virtudes del primero. Paola Larrama, artista polifacética con un pie en la música y otro en el teatro, es la cantante y principal compositora y letrista. El cuarteto reúne talento y experiencia: Javier Toledo al piano, Sergio Astengo en el bandoneón, Juan Cannavó en el violín y Germán Álvarez en el contrabajo. Este EP de cuatro temas fue grabado en una sesión conjunta en el escenario del Auditorio Vaz Ferreira en modo falso vivo (sin público). La perfección acústica de la sala y el talento del quinteto se traducen en la brillantez del sonido. Dos piezas son de autoría propia, ¿Qué más falta? y Jugador, una versión de un clásico de Eladia Blázquez (Corazón al sur) y otra del tango instrumental Mal de amores, de Pedro Laurenz. Notable trabajo.

Título: Deadbeat (Columbia) | Autor: Tame Impala

El quinto disco del mundialmente aclamado (y polifacético) grupo liderado por el australiano Kevin Parker vuelve a dar un denso, climático y muy bailable cúmulo de exploraciones en la fusión de pop, soul, sicodelia, house y electrónica, con escasas y muy puntuales dosis de rock. De hecho, solo un tema (Loser) incluye batería. Según ha dicho su creador, oriundo de la ciudad australiana de Freemantle (en la costa occidental), el álbum está inspirado en la escena rave y otras variantes de la electrónica de los años 90 en esa región oeste del gran país-continente. Sostenidas en sintetizadores y bases digitales, canciones como My Old Ways, Dracula, Oblivion y Not My Wolrd configuran diferentes abordajes de la canción pop con un muy rico despliegue vocal, tanto en el tratamiento de la voz protagónica como en la polifonía de los arreglos vocales.

Título: De do a do (ind.) | Autor: Wata

Nicolás Wata Nodar es un cantante, compositor, guitarrista, bajista y productor uruguayo que desde mediados de la década de los 2000 se mueve en la fermental escena under montevideana, en bandas como Ópalos y Los Montevideo Cabritos, además de tocar como sesionista con Martín Rivero (Astroboy) y con la banda Boomerang. Su primer álbum está producido por el reconocido músico argentino Fabián Tweety González (tecladista y productor, colaborador de Fito Páez, Soda Stereo, Gustavo Cerati, Illya Kuryaki y Usted Señálemelo). En estas ocho canciones de sonido impecable predomina el pop-rock, que por momentos es rock-pop, con fusiones hacia el candombe, la bossa nova y la música urbana. Bucle eterno y 7 vidas tienen pasta de hit pop; De do a do tiene aires del Charly todoterreno de los años 80; y la luminosa Persigo la música es la más spinetteana del disco.

Título: Amor chino (ind.) | Autor: Amor Chino

El primer EP del dúo formado por la saxofonista Cecilia Checha Rodríguez y el guitarrista Nicolás García, que desde 2022 se ha presentado en diversos escenarios de Montevideo y Maldonado, está compuesto por cuatro temas que deambulan entre el jazz, el blues, la balada y el rock: Amor demoledor, Tatuaje, Cámara lenta y Dragón. Los dos cantan (solos y a dúo), pero la variedad instrumental que ostentan es por demás llamativa. Rodríguez toca los saxos, la flauta traversa, los controladores, el ukelele bass y la loopera. Además de la guitarra, García toca los sintetizadores y la loopera. Con un lenguaje que combina sonidos acústicos y eléctricos (la producción es de Miguel Nieto) estas canciones describen con crudeza, minimalismo y un humor apenas insinuado las diversas emociones generadas en un vínculo íntimo con foco en aspectos de la vida cotidiana.

Título: Música original de la película Agarrame fuerte (LBR) | Autor: Luciano Supervielle

Una casa del balneario Solís, su estufa a leña y el marco de naturaleza son el escenario de esta música compuesta por Luciano Supervielle para la conmovedora película uruguaya Agarrame fuerte, de Ana Guevara y Leticia Jorge. Frágiles y extrañas, estas piezas instrumentales cuentan con un potente marco emocional: la muerte de Elena, la protagonista, que lleva a su amiga Adela a emprender un viaje en el tiempo para reencontrarse con su amiga, en los días felices. El piano suena lejano, levemente asordinado, y dibuja melodías sinuosas y melancólicas, acompañadas por sintetizadores, en sutiles orquestaciones y, en dos temas (Agarrame fuerte y Paseo en bici), por la flauta de Pablo Somma. Como un dúo de cámara. Un sensible trabajo de producción de Nicolás Demczylo. Cierran el círculo los personajes encarnados en las voces de Chiara Hourcade y Eva Dans.