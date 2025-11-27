Lo nuevo en discos: las chilenas Mon Laferte y Javiera Mena pisan fuerte en la escena latinoamericana

Consagrada a escala mundial, la extraordinaria cantante chilena, radicada desde su juventud en México, se interna en su noveno disco en el territorio del jazz, con algunas breves incursiones pop. La artista cantó algunos de estos 14 temas en el notable concierto que dio en 2024 en Montevideo. El común denominador es, junto con su voz poderosamente expresiva, la sonoridad clásica del jazz acústico sostenida en la tríada piano-contrabajo-batería. Puede ser un blues-pop orquestal (Otra noche de llorar), un bolero (La tirana), una canción orquestada con cuerdas y vientos (Femme fatale) o una balada íntima (Mi hombre), un hermoso contrapunto de guitarra y voz. En la autobiográfica Veracruz demuestra su dominio de la tradición y en la experimental 1:30 rompe el lenguaje jazzero con una confesión estremecedora. De lo mejor del año.

Autor: Daniel Mella

Está por terminar un año fructífero para el escritor Daniel Mella. Publicó su primer libro de poesía, debutó como cantante en la banda de noise rock Chino, y acaba de debutar como solista, en forma independiente, con Notas de voz. El álbum debe su nombre a que sus 11 canciones —compuestas tras una ruptura amorosa, nos cuenta— fueron grabadas en su celular con la guitarra que heredó de su hermano, fallecido años atrás y destinatario de su aclamada novela El hermano mayor. “Aprendió de su hermano Sebastián unos pocos acordes”, dice la gacetilla. Mella canta con la voz quebrada, casi susurrando. Son relatos cantados con fragilidad y buena afinación, sin ataduras métricas y con rústicos arpegios sobre esos pocos acordes. Pese a sus limitaciones, logra transmitir la emoción amarga que parió estas canciones.

Título: Una brasilera (ind.)

Autor: Tunda Prada

A su larga carrera como artista visual, Tunda Prada suma una faz musical iniciada con el notable Paisano (Ayuí, 2012), muestra efímera de su talento como cantautor. Ahora vuelve con este tributo a la canción brasileña, uno de sus grandes amores, compuesto de 10 versiones con letras castellanizadas. Si comprendemos la traducción lírica y la reorquestación musical (junto con Seba Prada y Diego Janssen) como rubros netamente creativos, estamos ante una obra absolutamente personal que recorre el inabarcable mapa de géneros y estilos norteños. Hay tres de Caetano: las hermosas Yo y el agua, Oración al tiempo y Alguien cantando. También están Gilberto Gil, Lenine, Alceu Valença y Martinho da Vila. Como sello de la casa, Tunda embellece la escucha en plataformas con una ilustración original para cada tema.

Título: Bifurcan (Little Butterfly Records)

Autor: Trópico Duclós

Con Buenos Muchachos sumergido en un profundo sueño que ya dura varios años, sus miembros no paran de aparecer en diversos proyectos. Por ejemplo, Trópico Duclós. Liderada por la tecladista y cantante Magdalena Sena, la banda cuenta con dos de los Buenos: Marcelo Fernández (guitarra y voz) y José Nozar (batería), además de Nicolás Urroz (bajo) y Matías Rodríguez (guitarra y voz). Las siete canciones proponen un viaje sonoro a la psicodelia de los tempranos años 70 en Montevideo. Mateo Stooges, que parece un tema de los brasileños Os Mutantes, es el ejemplo más acabado de esta intención, y realmente funciona como la famosa máquina del tiempo del autor de Yulelé. Otros destaques: Astoria, con la voz nítida de Sena flotando sobre un sideral colchón de guitarras, y Sala Lumière, hipnótica oda a la cinefilia montevideana. Se presenta el sábado 13 de diciembre en Ducón.

Título: Inmersión (Geiser Discos)

Autor: Javiera Mena

La chilena Javiera Mena presenta, alejándose del pop electrónico que la caracterizó, un giro hacia un territorio más íntimo y orgánico. El álbum (el sexto en sus 20 años de carrera) navega entre el dream pop y el pop latino con arreglos de cuerdas, guitarras acústicas y atmósferas amigables que privilegian la emotividad sobre el ritmo bailable. Mena construye un paisaje sonoro donde conviven la vulnerabilidad y la luminosidad, explorando temas de duelo y renacimiento con una honestidad conmovedora. Aunque se guarda algunos guiños a su estilo más dedicado a las pistas, predomina una introspección que marca una nueva etapa en su trayectoria. La colaboración con Santiago Motorizado en Mar de Coral aporta un dulce contraste vocal al disco, la propuesta más atractiva de la cantautora a la fecha.

Título: En la Camacuá I, II, III y IV (Ayuí-Tacuabé)

Autor: Mauricio Ubal

El autor de Al fondo de la red publicó una serie de cuatro EP, de cuatro temas cada uno, con el registro en vivo del recital que dio en la Sala Camacuá en 2019. La serie abarca más de 40 años de obra y refleja a un Ubal clásico y atemporal, en óptimas condiciones interpretativas y con un sonido impecable. Comienza con la desgarradora Este momento ahora, y contiene temazos como Lugar de mí, Colibrí, La vereda, Maravilla negra, Arena movediza, El faro del fin del mundo, Sin red e Interiores, de Rubén Olivera, con quien la canta. Además de un estupendo estreno: Mucho. Entre los invitados están también Laura Canoura, Gonzalo Moreira, Pitufo Lombardo, Alejandro Cerradas, Eduardo Rivero, La Sayago Murga Band y los instrumentistas Diego Azar (guitarra), Carlos Boka Ferreira (percusión) y Mario Chilindrón (bajo).

Título: Caminar (Wannaclap Records)

Autor: Diego Drexler

El cuarto álbum solista de Diego Drexler, grabado y producido en su propio estudio (Wannaclap) es una rotunda y coherente exposición de pop-rock, de lo mejor de su carrera. Y es un gran logro de producción artística de Agustín Ferreyra, que remite directamente al pop-rock predominante en los años 80 y 90. Luego de una balada amarga llamada Bye bye bye, amor, cantada junto con una extrañamente grave Ana Prada, llega Estás perdiendo el tiempo, con Drexler en dupla con Jorge Nasser; es la mayor muestra rockera del disco, con una efectiva cuerda de vientos en contrapunto con los coros y las guitarras afiladas. El espectro se ensancha hacia los sintetizadores, que sostienen temas como el que da nombre al disco, hacia el funk en la introspectiva Trinchera emocional y la sugestiva y bailable El dilema del nadador, de los mejores temas del disco.

Título: Visiones (ind.)

Autor: Guillermo Wood

Este compositor, cantante y guitarrista integra el grupo Buceo Invisible desde hace 13 años, y es un prolífico solista que cuenta con media docena de álbumes propios y una banda sonora de cine. Es un creador multifacético que trabaja como fotógrafo, es autor de varias tapas de discos y ha expuesto sus obras de arte visual. Además produjo dos filmes documentales: De cara antigua y Pedales. Estas siete canciones, protagonizadas por su voz cálida, íntima y confesional y por las cuerdas de nailon de su guitarra, poseen una fuerte atmósfera rural, aunque no remiten a géneros folclóricos locales, sino a un folk-rock potente y épico. En temas como Elementos, Moro viejo y Última luz, y en la literaria Salinger, entre violines, acordeones y una sólida base de bajo y batería, es posible sentir el olor del pasto y el rumor de un arroyo pedregoso.