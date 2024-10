Lo nuevo en discos: The Smile, King Hannah, Silvio Rodríguez y Cumbia Club

En su tercer disco, la banda definida como un spin-off de Radiohead provoca exactamente lo que alude en su título. Una sonrisa es lo que provocan las nuevas canciones del grupo. Es notorio cómo Thom Yorke y Johnny Greenwood reciclaron su creatividad y renovaron la energía tras el agotamiento de aquel proyecto. Junto con el baterista Tom Skinner y con la producción de Sam Petts-Davies, este trabajo grabado en Abbey Road resulta altamente estimulante y muy variado en lo tímbrico gracias a un provechoso despliegue de sintetizadores. Tras un comienzo sosegado y climático con Foreign Spies e Instant Psalm, llega el brit funk en Zero Sum, Colours Fly y Eyes & Mouth. Y todos a bailar. Otros buenos pasajes de pop-rock son The Slip y No Words. Al final, la voz de Yorke se luce en la melancólica Bodies Laughing.

Título: Quería saber (Ojalá) | Autor: Silvio Rodríguez

De madrugada se oye el llanto de América, canta Silvio Rodríguez en América, la canción que abre su álbum de estudio número 21. El cantautor cubano, emblema de la trova que revolucionó la canción latinoamericana, conserva el swing en su guitarra, la diversidad y el atractivo en la sonoridad y los arreglos y la chispa sincopada en sus canciones. Aunque ya no tiene aquel ataque vocal vigoroso, conserva su timbre vocal agudo y su fraseo viboreante y siempre expresivo. Sus versos combinan vivencias íntimas con reflexiones políticas y sociales que refieren a la globalización. Obviamente, no hay críticas explícitas a la situación política de su país. Sin embargo, se puede adivinar una inevitable incertidumbre existencial en canciones como Quería saber, Danzón para la espera y Nuestro después.

Título: Las cosas sin presente (ind.) | Autor: Nico Selves

En Montevideo hay poetas, dice Maslíah. Y muchos, además, siguen, contra viento y marea, haciendo canciones. Con este pequeño álbum de siete canciones y media hora de duración, Nico Selves es uno de los tantos jóvenes cancionistas que piden pista. Hay mucha data en estos temas. Su canto recuerda la irreverencia del Príncipe. Su guitarra combina la densidad armónica del Choncho Lazaroff con la diversidad rítmica de Mateo. Pelusa, vibrante retrato de un felino montevideano, combina con virtuosismo guitarras acústicas y eléctricas. Selves no solo es un cantante dotado de una voz por demás singular, plena de personalidad, sino que demuestra ser un excelente guitarrista. Hugo Fattoruso lo sabe y lo acompaña con su acordeón en la preciosa balada Abrazar tu corazón.

Título: Plata (Little Butterfly Records) | Autor: Eté y Los Problems

El esperado quinto disco de Ernesto Tabárez es el primer trabajo conceptual en sus tres lustros de discografía. Es un disco sobre el mar. Las 11 canciones —y el título, por supuesto— combinan la dimensión literal con la metafórica. Mantenerse a flote, atravesar tormentas, naufragar, dejarse llevar por la corriente y otras imágenes similares acompañan este álbum cuyo poder simbólico se potencia si es escuchado de un tirón. En canciones como Oración del marinero, Hijos del mar, Ismael y Santa María, Tabárez acude a la mitología marina para celebrar las luces y las sombras de la existencia. La vida familiar y la paternidad, los amigos, los triunfos y las derrotas se encuentran con buenas melodías y un ensamble de alma rockera pero que desborda su musicalidad hacia otras variantes de la canción.

Título: Big Swimmer (City Slang) | Autor: King Hannah

En su segundo disco, este dúo británico compuesto por la cantante y compositora Hannah Merrick y el guitarrista Craig Whittle, ambos oriundos de Liverpool, refleja la influencia de su primera gira por Estados Unidos. El resultado es un estupendo disco de rock que combina la voz elegante, dulce y misteriosa de Hannah con la ductilidad de Whittle para construir atmósferas grunge, como en la prometedora New York, Let’s Do Nothing, o indies, como en Big Swimmer. Esa canción evoca el espíritu de la Velvet, con una Hannah en plan Nico (la icónica cantante alemana Christa Päffgen). Suena The Matress y es imposible no escuchar en esa tormenta eléctrica la presencia de Neil Young. Siguen Mila boy y Suddenly, your hand y uno está hipnotizado, un estado que se mantiene hasta el final de este discazo.

Título: Álbum uno (Bizarro) | Autora: Vicky Ripa

Primer disco solista de Vicky Ripa, talentosa cantante y compositora que durante la última década se destacó como cantante de la banda Croupier Funk. En estas nueve canciones, con la producción, los arreglos y la instrumentación de Tato Cabrera y con una base pop-rock, Ripa recorre géneros que le son afines porque han formado parte de su camino como intérprete. Comienza con un blues eléctrico llamado No voy y sigue con la balada rockera Aroma a sal, cantada junto con Fede Lima (Socio). Ripa demuestra que su voz se lleva bien con el bolero en Si supieras, con el funk en Te espero y con la balada folk en Si no hay manera. El piano aparece como marco para su voz en la desconsolada Dónde está tu corazón y en la rockera Su plan. Ripa presenta Uno hoy jueves 24 en La Trastienda.

Título: El club de la cumbia (Acid Music-MMG) | Autor: Cumbia Club

Es uno de los mayores fenómenos de público en Uruguay. Autodefinida como una “banda de baile”, aborda diversos géneros asociados a la música centroamericana y caribeña con una naturaleza musical muy diferente a movimientos locales como la denominada “música tropical”, la “cumbia pop” de los 2000 y la más reciente “cumbia cheta”. El código es versionar todo tipo de repertorios en formato “cumbia”, con gran calidad instrumental. El título del disco es el mismo de sus “fiestas”, como llaman a sus presentaciones mensuales, siempre agotadas (este año tocaron en Estados Unidos y la próxima, el 6 de diciembre en el Golf, será la más masiva, para 50.000 personas). Aquí participan como invitados El Kuelgue, Emiliano Brancciari, Sole Ramírez, Dani Umpi, Los Cumbia Stars y Cuatro Pesos de Propina.