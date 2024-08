Lo nuevo en libros

Título: Salvar el fuego (Alfaguara)

Autor: Guillermo Arriaga

La novela comienza con la persecución a una mujer por una avenida. Ella va armada y la siguen hombres armados. Le disparan, cae herida y siente que alguien se acerca y le dice: “Hasta aquí llegaste, pendeja”. Esa primera página deja sin aliento. Podría ser el comienzo de una novela policial, pero en realidad es una novela sobre un país en el que conviven por un lado quienes “tienen miedo” y, por otro, quienes “tienen rabia”. Marina pertenece a la clase alta, tiene tres hijos, es coreógrafa. José es un homicida condenado a 50 años de prisión. Aunque parezca raro, ambos se relacionan. Con esta historia, Guillermo Arriaga (Ciudad de México, 1958) ganó el Premio Alfaguara de Novela 2020. Además de su obra narrativa, el autor ha escrito los guiones de las películas Amores perros, 21 gramos y Babel. El jurado destacó la “extraordinaria fuerza visual” de su historia. Y así es.

Precio: $ 890

Título: Marinola 68 (Planeta)

Autora: María Noel Toledo

Es 1968, Marinola tiene seis años y le gusta mucho leer. Es una niña un poco rara que se interesa tanto por la política como por el ocultismo y los platos voladores. Además usa turbante como Tu-Sam. En las calles de Montevideo el ambiente está convulsionado, el presidente es Jorge Pacheco Areco y el papá de Marinola piensa que es un zoquete. En la televisión aparece Batman y en el barrio una vecina es igualita a Brigitte Bardot. Entre la vida familiar, con unos padres sobreprotectores, y la vida social y política transcurre esta novela biográfica escrita desde los ojos de aquella niña de seis años. Hay fotografías de época en blanco y negro y una lista de palabras que hablan de las “Cosas del 68”, como Angensheidt, Isidoro Cañones o Subsistencias. La autora es artista plástica, ilustradora y docente. A partir de su profesión de odontóloga infantil, comenzó a escribir para niños.

Precio: $ 640

Título: Con las horas cantadas (Libros del Kultrum)

Autor: Gil Scott-Heron

Compositor, poeta, novelista, músico y activista por los derechos de los negros, Gil Scott-Heron (1949-2011) estuvo en las sombras a pesar de que a su alrededor (Bob Marley, John Lennon, Prince y Elvis Costello, entre muchos otros) le profesaban una gran admiración. Célebre voz y precursor de los poemas recitados, con especial destaque en The Revolution Will Not Be Televised, fue una de las grandes figuras de la música (20 discos grabados) y del arte de los 60 y principios de los 70. Alto como un basquetbolista —fue vecino de Kareem Abdul Jabbar— y punzante como un trovador hiperlúcido (también estuvo en la cárcel por posesión de cocaína), fue llamado “el Dylan negro”, mote que no le gustaba. Estas memorias, que no ahorran nada de lo vivido en esos tumultuosos años, han sido celebradas por medios como The Independent, The New York Times y Rolling Stone.

Precio: $ 890

Título: La lengua en disputa (Ediciones Godot)

Autores: Beatriz Sarlo y Santiago Kalinowski

El libro recoge un debate sobre lenguaje inclusivo que se dio en el marco de la octava Feria de Editores en Argentina. Ambos debatientes tienen formación en letras. Sarlo además es ensayista y una de las intelectuales más mediáticas de su país. Kalinowski es especialista en lingüística y lexicografía. Una de las preguntas iniciales: ¿Al modificarse la lengua se modifica la realidad? “La realidad no está configurada por la lengua; sin embargo, en cualquier intento de modificar la realidad hay un componente lingüístico clave y central, hoy y siempre”, dice Kalinowski. “Algunos esfuerzos que pueden hacerse con la lengua pueden tener éxito y otros cambios los define el azar”, dice Sarlo. Los riesgos que corre el español, el uso del neutro y las formas machistas del lenguaje son algunos de los temas de este debate sereno y sustancioso.

Precio: $ 550

Título: Días de Blues (Estuario)

Autor: Fernando Peláez

El volumen 11 de la colección Discos de Estuario Editora está dedicado al primer power trío del rock nacional, Días de Blues, y a su único disco (homónimo), que contiene clásicos como Amasijando los blues, Dame tu sonrisa, loco y Esto es nuestro. El autor conoce muy bien esta obra de referencia en la música uruguaya y su contexto histórico por haberlo vivido y por haberlo investigado para De las cuevas al Solís, su notable crónica enciclopédica de la génesis del rock en Uruguay. En 220 páginas ilustradas con abundantes fotografías, se combinan sus memorias, un profundo relevamiento de archivo y análisis crítico y nuevas entrevistas con Jorge Barral (bajo y voz), Daniel Bertolone (guitarra y voz) y Jorge Graf (batería). Entre los hallazgos sobresale la minuciosa reconstrucción del festival Buenos Aires Rock de 1972, donde el trío fue una de las máximas revelaciones.

Precio: $ 550

2020-09-23T17:46:00

