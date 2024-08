Lo nuevo en libros

Título: Música, solo música (Tusquets)

Autores: Haruki Murakami y Siji Ozawa

Ambos son japoneses y aman la música. El primero es un maestro de la literatura y el segundo de los sonidos. A las cuatro de la mañana, cuando el mundo reposa, se levantan a trabajar. Haruki Murakami escribe frases en su ordenador y Siji Ozawa lee partituras. El creador de Tokio Blues y el director durante 35 años de la Boston Symphony Orchestra tenían que encontrarse, cosa que hacen entre noviembre de 2010 y julio de 2011 en Honolulú, Tokio y Suiza. Así nace este libro. Murakami funciona como el entrevistador, el moderador. Y la cuestión es, qué otra podría ser, la música: Beethoven, Mahler y Brahms, compositores y solistas, piezas y ejecuciones, creación y dirección, pero también los aplausos y los abucheos durante los conciertos. Existe más de un punto de contacto entre los sonidos y las letras: hay que saber descubrirlo.

Precio: $ 690

Título: Norma (Salamandra)

Autora: Sofi Oksanen

La escritora es finlandesa, nació en 1977 y con su novela Purga (2008) obtuvo los más importantes premios de su país y el reconocimiento internacional. En aquel título se mostró como una autora audaz al abordar un tema casi tabú: la ocupación nazi de Estonia y la posterior ocupación soviética con su fuerte represión social. Ahora en su última novela vuelve a hurgar en los secretos sociales y familiares. Una mujer aparece muerta en el metro de Helsinki y todo indica que se tiró a las vías, pero su hija Norma sospecha que fue un asesinato, empieza a investigar y encuentra algo muy turbio. “Después del entierro nada volvió a ser como antes, pese a que Norma aún lo creía posible en el momento en que dejó atrás al grupo de asistentes al funeral y se escabulló por el camino que llevaba a la verja del cementerio”. Así comienza esta intriga narrada con una mezcla de realismo mágico y crítica social.

Precio: $ 790

Título: Yo soy una señora (Alfaguara)

Autor: Jaime Bayly

Es provocador, irreverente, un poco monotemático, pero siempre original. Jaime Bayly ha tratado en sus novelas, con acidez y humor, las costumbres de la burguesía limeña, que conoce muy bien. A menudo habla de sí mismo y sobre todo de su madre, con una mezcla de amor y odio. Justamente este, su último libro de relatos, está dedicado a ella. En estos cuentos aparece el punto de vista de Jimmy Barclays, álter ego del escritor. Está casado con Silvia, tiene una hija llamada Zoe y vive con ellas en una isla de Florida. Es adicto a las pastillas, consume marihuana y tiene desbordes sexuales. Cada tanto aparece otra voz, la de una señora que habla tanto de sus secretos de alcoba, como de sus convicciones. “Yo, desde chica, he sido muy de derecha. Nunca he sido comunista, tan bruta no soy. He sido marihuanera, pero no comunista, he sido marihuanera de derecha”. El mejor Bayly ha regresado.

Precio: $ 690

Título: H. (Fardo)

Autor: Mateo Rovira

El protagonista se llama H. Es un joven que está en un psiquiátrico, tiene visiones, sufre y necesita escribir para liberarse o para resistir. En su historia hay una chica llamada Sofía, un interno, Pablo, y una psicóloga, Ana Lucía. “Comienza con una visión. Camina bajo los árboles de la cuadra y ve el primer cuerpo. El árbol es un paraíso. El hombre cuelga de una manta manchada de sangre. Se hamaca con la manta en el cuello”. Este es el inicio de la novela, narrada con fragmentos y diálogos breves y, sobre todo, con imágenes potentes, crudas, algunas escatológicas, todas sorprendentes. “El pasillo está en silencio, con olor a meo y a sudor. H. tiene náuseas. Camina entre las puertas y los ventanales del manicomio ladeando la cabeza de costado”. El autor es músico y sabe manejar la musicalidad de las palabras. Escribe, además, con todos los sentidos. Nació en 1990 y es esta su primera novela.

Precio: $ 400

Título: El año del Mono (Lumen)

Autora: Patti Smith

Es el tercer libro autobiográfico de la poeta, cantante y artista visual Patti Smith. Por un lado, es un homenaje a sus amigos ya muertos, como el escritor Sam Shepard, fallecido en 2017, o el productor musical Sandy Pearlman, quien la alentó a formar una banda de rock en su juventud. Pero sobre todo es un viaje hacia su vida interior y sus sueños cuando acababa de cumplir los 70 años. Es 2016, el año del Mono en el calendario chino, el año de la campaña de Donald Trump. “El matón vociferaba”, dice la escritora al recordarlo. “Justo un año desde el día en que Sandy Pearlman todavía estaba vivo y consciente. Justo un año desde el día en que Sam todavía era capaz de preparar café y escribir de su puño y letra”. El año del Mono no fue alentador, pero aún tenía que llegar el 2020, cuando Patti Smith escribió el epílogo de este libro. Cuando llegaron otros miedos y otros sueños.

Precio: $ 750

Más libros

Clásico: Oliver Twist

Signor Hoffman, de Eduardo Halfon

Vida Cultural

2020-11-25T19:14:00

2020-11-25T19:14:00