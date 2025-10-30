Lo nuevo en libros

“Mi cuenta apenas tenía seguidores y nadie me dio ningún like, por lo que llegué a la conclusión de que la gente no sabía cómo responder a una mujer más o menos postrada con una discapacidad grave que tuiteaba sin parar cosas del tipo: En otra vida me gustaría trabajar como prostituta de lujo”. Esta es Shaka, una joven que tiene una curvatura en su columna que le impide caminar y respirar con normalidad. Internada en una residencia, ha desarrollado una gran imaginación con la que escribe historias eróticas para páginas web y tuitea con ingenio. En uno de sus tuits ofrece mucho dinero a quien sea donante de esperma. Y lo consigue. Con esta novela, divertida y al mismo tiempo cruda, la escritora japonesa Saou Ichikawa, que sufre de miopatía congénita, una enfermedad que debilita los músculos, ganó el Premio Akutagawa.

Fue periodista cultural y de divulgación científica, sus libros obtuvieron premios municipales y ministeriales, y su última novela recibió el primer Premio Literario Nacional de la Intendencia de Rocha. “El asunto no era que no pudiera olvidar a Andrea, sino que no quería olvidarla” es la primera frase de su última novela. Quien no quiere olvidar se llama Adrián y no deja de hablar de esta mujer “a estas alturas totalmente imaginaria, despegada de la Andrea original, como una figurita perdida de un viejo álbum del mundial”. Situada en Montevideo, la novela transita también por la Ciudad Vieja y por una galería de arte con sus performances y esnobismos, y allí aparece el mayor ingenio del escritor. En la contratapa, el escritor Gustavo Espinosa señala que es en estos momentos cuando se da lugar “al montaje de alucinaciones estrafalarias que son lo más intenso y gracioso de la novela”.

Precio: $ 590

Mateo-Rovira-Aceptacion-de-la-derrota

Título: Aceptación de la derrota (Yaugurú)|Autor: Mateo Rovira

Hay que agarrarse fuerte para leer este poemario de Mateo Rovira (Montevideo, 1990); hay que prepararse para sentir el impacto de sus imágenes y de sus versos a veces molestos, a veces tristes o a veces sabios, como suelen ser los de la buena poesía. Sus poemas pueden desarrollar una historia, como en Cliché hitleriano, que comienza así: Hitler de pastis / en una fiesta / se acerca y me dice: / “¿No te excita mi bigote?”, o encontrar la belleza en lo simple: Vuelvo a Diciembra / como quien vuelve al otoño / pensando que ha elegido (Diciembra). Es un libro desencantado que encierra desde un homenaje a Nicanor Parra hasta la Aceptación de la derrota: Perdemos continuamente, / todo el tiempo / sin estar jugando a nada. Escritor y músico, Rovira publicó en 2020 H, su primera novela. En 2024, su poemario recibió una mención en el Concurso Literario Juan Carlos Onetti de la Intendencia de Montevideo.

Precio: $ 500

Ojo-vago-Martin-Arocena

Título: Ojo vago|Autor: Martín Arocena

Hay tres personajes, o tal vez es uno solo que va mutando cuando cambia de lugar. No es una novela, pero los relatos tienen algo en común: la exasperación de un hombre que en primera persona desarrolla largos monólogos con sus molestias y paranoias sobre toda situación o persona que se le cruza. “Estoy en el B576 con destino a Lima”, empieza el primer relato. Y en el encierro del avión el personaje parece ahogarse en sus propios pensamientos que expresa sin respirar. Entre despreciable y gracioso, el personaje se transforma en otro que está en un local que vende aparatos tecnológicos y después en el que está en una clínica privada. Con una narración de descripción vertiginosa, Arocena construye sus tres relatos con la mirada alterada de quien no encuentra, tal vez por su “ojo vago”, adónde escapar. Con este libro, Arocena ganó el segundo Premio Nacional de Literatura del MEC en 2020.

Precio: $ 650

Dorayaki-Durian-Sukegawa

Título: Dorayaki (Chai Editora)|Autora: Durian Sukegawa

En el corazón de este libro está Tokue, una anciana que quiere empezar a trabajar en la tienda en la que el joven Sentaro produce y vende dorayakis, el tradicional dulce japonés que da nombre a esta traducción de Sweet bean paste, publicada originalmente en 2017. A partir de ese deseo —al menos particular para una mujer mayor de 70 años—, comienza a desarrollarse esta novela que construye una historia a dos niveles. En primer lugar, es un relato sobre el vínculo entre una persona joven y una mayor, al comienzo cordial y respetuoso (como es costumbre en la cultura oriental) y luego entrañable, confidente y de amistad. Pero, sobre todo, acerca al presente una de las manchas más oscuras de la historia de Japón: la reclusión forzosa a la que se sometía a las personas que padecían la enfermedad de Hansen (conocida popularmente como lepra). La novela retrata cómo convive aquella larga historia de exclusión con un presente que la desconoce.

Precio: $ 790

La-bala-Antonio-Ladra

Título: La bala (Fin de Siglo)|Autor: Antonio Ladra

Este libro lleva hacia la historia reciente del país, pero también a la historia íntima de Pedro Cribari, su protagonista, que fue periodista y director de varias publicaciones, además de militante comunista y preso político. Hay que usar el pasado para lo que fue y el presente para la historia de este libro que está relacionada con una bala que aún lleva en su cuerpo. La recibió al intentar escapar en 1975 de la inteligencia policial que lo había capturado y lo estaba torturando. La tragedia tuvo su ribete cinematográfico: se trepó a la azotea del edificio, se subió a un árbol y gritó su nombre y el de su esposa. Le dispararon tres veces y una acertaron. Cincuenta años después, un médico descubre la bala que aún lo acompaña: era .38, muy letal y estuvo a milímetros de matarlo. Antonio Ladra reconstruye esta historia con datos, recuerdos propios y ajenos, incluidos los del propio protagonista.

Precio: $ 690