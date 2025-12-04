Lo nuevo en libros

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

“Cuba se hunde en llamas en medio del lago Lemán mientras yo desciendo hasta el fondo de las cosas. (…) Entre el aniversario de la revolución cubana y la fecha de mi juicio, tengo tiempo de divagar en paz, de desplegar meticulosamente mi libro inédito y de exponer en este papel las palabras clave que no me liberarán”. Así comienza esta novela de Hubert Aquin (Montreal, 1929-1977), que además de novelista fue ensayista, cineasta y activista político, comprometido con la causa independentista de Quebec. Publicada originalmente en 1965, ahora la editorial Forastera, dedicada a la traducción, trae de nuevo este título de ribetes autobiográficos. Con el estilo de la novela de espionaje, la historia se desarrolla en Suiza y el protagonista es un revolucionario que tiene la misión de asesinar a un agente canadiense. Clásico de la literatura quebequense, la traducción de esta edición es de Melina Blostein.

Poeta maldonauta, / empleado de la empresa proveedora de electricidad. / Redactor de diarios del interior. / ha sido metodista deshollinador. / empleado de la pesca. / ferroviario. / tablerista. Con estos versos se presenta el autor de este, su último libro de poemas. Porque, antes que nada, el autor es un poeta de larga trayectoria y varias publicaciones, ganador del Premio Nacional de Letras en 2017. “El poeta ha evocado los sucesos que atañen a la memoria colectiva, pero de a poco, con cuidado, va a introducir las instantáneas fotográficas de su memoria personal”, dice Helena Corbellini, a cargo del prólogo de este último título. Por entre sus versos se asoman cada tanto otros poetas como Nicanor Parra, Eduardo Darnauchans, Washington Benavides, Elder Silva o Gabriel di Leone. Ellos acompañan, inspiran o escuchan a este poeta local / carente de abolengo.

La-calor

Título: La calor (Devuelo) | Autor: Rodrigo Costas Ferreira | Precio: $ 475

“Nací en Montevideo al final de un veranillo, en agosto de 1982. Soy un malvinense de apartamento, de Velsen entre Colombes y Ámsterdam. Quizá por eso, en el estadio siempre preferí la Olímpica”, dice este narrador debutante que moldeó la mano y la mirada en el taller de Isabel de la Fuente, vivió en el Caribe y hoy está radicado en Salto. Con un nítido pulso autobiográfico, estos 28 relatos transcurren en escenarios cercanos, como el Prado y la Ciudad Vieja, y no tanto, como Galicia y Cuba. No son meros cuentos de verano, sino historias que transcurren en verano. Costas se revela como un agudo observador social y relator de la condición humana. El libro atraviesa desde la casa de balneario que su padre compró para pasar su último verano y está a punto de ser devorada por la erosión hasta el soporífero y tortuoso estío sin salir de un apartamento del Centro, atiborrado de muebles viejos.

Algo parecido a un don

Título: Algo parecido a un don (Ocho Ojos) | Autor: Horacio Cavallo | Precio: $ 590

Después de una destacada trayectoria en poesía y literatura infantil y juvenil, el escritor regresa a la narrativa para adultos con seis relatos que indagan en las grietas de lo cotidiano. El libro reúne cuentos inéditos con otros ya publicados en antologías, donde la paternidad tardía, los malentendidos identitarios y la fragilidad de los vínculos se exploran desde una prosa contenida que evita el dramatismo explícito. Cavallo prefiere, en cambio, construir atmósferas de inquietud a partir de gestos mínimos, encuentros fallidos y silencios cargados de significado. La colección confirma su oficio en lo breve y su impulso por partir de un escenario local y reconocible, como una piscina termal o una peluquería, para someterlo a una observación quirúrgica y persistente hasta que la situación familiar revela un costado más sórdido, vulnerable o extrañamente verdadero.

El-Quijote

Título: El infinito caballero: Don Quijote de la Mancha y la aventura de leerlo (Reservoir Books) | Autores: Marcelo Estefanell y Sebastián Santana | Precio: $ 790

El autor empezó a amar al Quijote en la cárcel, cuando estuvo preso en el Penal de Libertad durante los largos años de la dictadura. La lectura lo ayudó a volar hacia otras épocas y otras tierras y a admirar cada vez más a Cervantes. De aquellas lecturas surgió un primer libro de ensayos autobiográficos que se llamó Don Quijote a la cancha (2003). Ahora regresa a Cervantes y a su famoso personaje con un libro diferente. También con ensayos breves que surgieron de sus columnas para el portal del programa En perspectiva de Emiliano Cotelo (El Quijote en diez clicks), el volumen va acompañado por atractivas ilustraciones de Sebastián Santana. Delicadamente diseñado y entretenido en su narrativa, el tono sepia lo asemeja a un libro antiguo, de esos que le hubiera gustado leer a Cervantes.

Resultados increibles en tiempo record

Título: Resultados increíbles en tiempo récord (Tajante) | Autora: Cintia Bolani | Precio: $ 780

Con humor e ironía, los personajes de estos cuentos eligen embarcarse en pequeñas batallas con el mismo sentido de responsabilidad de quien está dispuesto a cambiar aspectos trascendentales de la realidad. El libro se detiene en diferentes aspectos de la uruguayez y logra que vampiros, presidentes, integrantes de El show del mediodía, reversiones de refranes populares y una tesis sobre la fuente de los candados convivan con naturalidad. Es justamente en los gestos mínimos, las rebeldías absurdas y las ocurrencias desplegadas en cada relato donde queda claro que la autora cuenta con un torrente creativo amplio y que es capaz de transformar sus ideas en textos ágiles y cómicos. Este es el primer libro de Cintia Bolani, sus cuentos han sido publicados en la revista Lento y han obtenido menciones en dos ediciones del Concurso Nacional Maca Figari.