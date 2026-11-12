Los argentinos Raly Barrionuevo y Julieta Laso presentarán sus nuevos discos en la Sala Zitarrosa

El cantautor mostrará las canciones de El camino de Solgo y la singular cantora tanguera hará lo propio con Fabriquera, producido por el fallecido Daniel Melingo

El reconocido cantautor argentino Raly Barrionuevo se presentará el viernes 20 en Sala Zitarrosa, en el marco de la gira presentación de El camino de Solgo, su último y muy elogiado disco de composiciones inéditas. El álbum fue descripto en Argentina como “una de las obras más luminosas y despojadas de su carrera” y “un disco que sana, donde la poesía se encuentra con la naturaleza”. El reencuentro de este artista, que ha colaborado con La Vela Puerca y con otros músicos uruguayos, tendrá lugar en medio de esta intensa gira que recorre las principales ciudades argentinas. Entradas en Tickantel de $ 1.200 a $ 1.600.

Registrate gratis y seguí leyendo Accedé a artículos gratuitos y newsletters de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción. SUSCRIBITE

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

Julieta Laso en la Zitarrosa La notable cantante de tango argentina Julieta Laso, cultora de un estilo arrabalero emparentado con el del recientemente fallecido Daniel Melingo, presentará Fabriquera, su nuevo disco, el viernes 27 en Sala Zitarrosa. El álbum, el sexto de su carrera, fue producido por ella en conjunto con Melingo, en lo que constituyó su última labor artística. En este disco, Laso vuelve a las raíces de su decir tanguero y reúne canciones de Melingo, Julián Centeya, Evaristo Carriego, María Celeste Torre y el español Patxi Andión. El disco es también el resultado de dos años de trabajo compartido con Melingo, una experiencia que dejó una profunda huella en su manera de cantar y que hoy se transforma en una suerte de legado artístico. Entradas en Tickantel de $ 1.100 a $ 1.500.