Los argentinos Raly Barrionuevo y Julieta Laso presentarán sus nuevos discos en la Sala Zitarrosa

El reconocido cantautor argentino Raly Barrionuevo se presentará el viernes 20 en Sala Zitarrosa, en el marco de la gira presentación de El camino de Solgo, su último y muy elogiado disco de composiciones inéditas. El álbum fue descripto en Argentina como “una de las obras más luminosas y despojadas de su carrera” y “un disco que sana, donde la poesía se encuentra con la naturaleza”. El reencuentro de este artista, que ha colaborado con La Vela Puerca y con otros músicos uruguayos, tendrá lugar en medio de esta intensa gira que recorre las principales ciudades argentinas. Entradas en Tickantel de $ 1.200 a $ 1.600.
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La notable cantante de tango argentina Julieta Laso, cultora de un estilo arrabalero emparentado con el del recientemente fallecido Daniel Melingo, presentará Fabriquera, su nuevo disco, el viernes 27 en Sala Zitarrosa. El álbum, el sexto de su carrera, fue producido por ella en conjunto con Melingo, en lo que constituyó su última labor artística. En este disco, Laso vuelve a las raíces de su decir tanguero y reúne canciones de Melingo, Julián Centeya, Evaristo Carriego, María Celeste Torre y el español Patxi Andión. El disco es también el resultado de dos años de trabajo compartido con Melingo, una experiencia que dejó una profunda huella en su manera de cantar y que hoy se transforma en una suerte de legado artístico. Entradas en Tickantel de $ 1.100 a $ 1.500.
Cósmica en Parque Mauá
Hasta el domingo 29 tiene lugar en el Parque Mauá (Rambla Sur) la sexta edición del encuentro Cósmica Cultura Contemporánea, que incluye una muestra con unas 20 instalaciones a cargo de más de 20 artistas y colectivos, pensadas en diálogo con la arquitectura, la historia y la transformación de ese espacio público, inaugurado recientemente. También se instalará una muestra fotográfica del Grupo de Investigación en Arqueología Forense, en el marco de sus 20 años de historia.