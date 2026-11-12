En ‘Mi amiga fantasma’ Camila Ferrari, Gustavo Kreiman y Anaclara Ferreira se encuentran en Sala Verdi

Quiero que se duerma el sol / sobre tus penas, / alumbrando nuestra charla sobre el sillón. Así comienza la canción Mi amiga fantasma, de Camila Ferrari, publicada el 16 de octubre, una semana antes del estreno, en Sala Verdi, de la obra teatral homónima, protagonizada por esta ascendente cantautora uruguaya. Amiga del tiempo, / tu mundo es mi aliento. / Te veo, qué suerte que estás. / Prendamos un fuego. / Quememos los miedos.

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Mi amiga fantasma fue escrita por el dramaturgo, director y actor cordobés Gustavo Kreiman, radicado en Montevideo desde hace una década, en la que ha desarrollado la mayor parte de su carrera. Aquí dirigió media docena de obras propias, entre ellas, Si no me come la noche, Nadie es la patria , El plan de las plantas y Díptico de los padres . También tuvo a su cargo la dirección, junto con Leonardo Sosa, de Tocar un monstruo , de Gabriel Calderón.

Con fuerte impronta que va y viene entre la autobiografía y la autoficción, la obra, en cartel los miércoles y los jueves de noviembre a las 20.30 en Sala Verdi (entradas en Tickantel), es protagonizada por Ferrari y la joven actriz Anaclara Ferreira, quien había actuado anteriormente con el director. Es un retrato de una joven en crisis que, como la protagonista, se llama Camila.

En la ficción, la protagonista tiene una amiga imaginaria que es una fantasma que no crece y que la ha acompañado durante su juventud. Ahora Camila atraviesa el momento crítico en el que debe “soltar su fantasma” para comenzar su vida adulta. La obra corporiza a los dos personajes en el escenario, donde mantienen un duelo dialéctico centrado en la confusión existencial que implica ese nudo vital y espiritual que vive la protagonista.

Mi amiga fantasma es la teatralización de ese ritual de pasaje y de iniciación, la necesaria transición hacia la adultez. Convenientemente, la puesta en escena, a cargo de Kreiman, tiene el formato de “recital teatral”, ya que, junto con parlamentos, las dos intérpretes cantan seis canciones. Cuatro de ellas son de Ferrari (letra y música), una de Ferreira (letra y música) y hay una versión de Al mismo tiempo, de Fernando Cabrera, cuya lírica resulta ideal para la temática de la obra.

La carrera de Ferrari en la escena musical uruguaya está en permanente ascenso. Es una cantante dotada de una voz privilegiada y presenta un intenso despliegue interpretativo, pleno de matices. Cuenta con dos discos como solista (De los bordes y Se renueva), un EP con el bajista Nacho Mateu ( Guitarrón negro) y numerosas colaboraciones con proyectos colectivos de primera línea como los grupos Nair Mirabrat y Suma Camerata (formado por Luciano Supervielle, Juan Casanova y Pedro Dalton), el álbum tributo a Eduardo Darnauchans El no viento de la luna y el reciente concierto tributo a Alfredo Zitarrosa titulado Z90. Su presencia es permanente. De hecho, este sábado 14 y el domingo 15 participará del concierto homenaje al disco Goldenwings, de Opa, en Sala Rondeau, para el que aún hay entradas en RedTickets.

Aunque no lo parece, Mi amiga fantasma es su debut absoluto como actriz y también como autora teatral. Su despliegue es tan convincente tanto en el plano musical, algo habitual, como en el teatral, y a su lado tiene en Ferreira una intérprete que habla —y canta— en el mismo idioma. La puesta en escena contribuye acertadamente, con un rico despliegue de luces (Sofía Ponce de León), escenografía (Belén Perini) y vestuario (Florencia Guzzo), protagonizada por una vistosa tela blanca, a modo de tul, de grandes dimensiones, que plasma una metáfora visual de alta pertinencia con el tema de la obra.

Sociedad creativa

Kreiman dice que la génesis de Mi amiga fantasma fueron el deseo de moverse hacia un lugar más luminoso y las ganas de hacer una obra con Camila Ferrari. El cordobés venía de estrenar Díptico de los padres (obra propia que coprotagoniza junto con Fernando Toja y Carla Moscatelli), una obra dura, de fuerte contenido psicológico e introspectivo (trata del oscuro y conflictivo vínculo entre un joven y sus progenitores). “Díptico es una obra que me da un poco de ganas de morir, es muy tanática, y cuando la reestrené (en mayo de este año) sentí una energía rara, es una obra en la que estoy muy expuesto y habito profundidades personales de un modo muy autorreferencial, ya que habla de mi biografía. Entonces, cuando se terminó, quedé con muchas ganas de buscar poéticas de otros creadores, de otras personas”.

Camila Ferrari y Anaclara Ferreira en Mi amiga fantasma. Lu Lee

Fue entonces que le propuso hacer una obra a Ferrari. No se conocían en persona, pero sí en el plano creativo: Kreiman venía escuchando intensamente la música de Camila y ella había visto las últimas obras del argentino.

El dramaturgo le propuso su idea de una obra sobre una mujer joven que está en el proceso de maduración, “tratando de superar a su fantasma, que de alguna manera es su juventud”. El acuerdo fue inmediato y desde el vamos los dos se embarcaron en la escritura. “Creo que todas las historias que contamos en definitiva son la misma historia: cómo peleamos contra nuestros fantasmas. Esta idea me venía acompañando desde hacía tiempo y fue tan contundente su respuesta que todo surgió naturalmente”.

Gustavo Kreiman en Díptico de los padres, junto a Fernando Toja. Lu Lee

Ferrari compuso las canciones especialmente para la obra, y en el inicio su labor en escena se limitaba a interpretarlas en vivo. Otras actrices ensayaron el rol protagónico, pero en un momento Kreiman le propuso a la cantante que se hiciera cargo del personaje, que ya tenía vida propia en las canciones escritas por la cantautora. “Cami se entusiasmó con la idea de soltar su propio fantasma en el escenario, y ahí me terminó de cerrar la ecuación y me permitió la posibilidad de crear un espectáculo musical a partir de su poética. Así comenzamos a trabajar juntos sobre la idea de qué es crecer”.

El personaje del fantasma está a cargo de Anaclara Ferreira, joven actriz que, con solo 18 años, había protagonizado una obra anterior de Kreiman llamada El plan de las plantas. “Era la ideal para este rol, porque, además de actuar y cantar muy bien, tiene 20 años”.

Mi amiga fantasma plasma la idea de que, “más allá de todas las dificultades, vivir está bueno”. Kreiman explica que hacer una obra “optimista y luminosa”, tal como la define, implicó para él “salir de cierta zona de confort”. Por lo general su trabajo ahonda en temáticas más oscuras y su mirada suele ser más crítica con el ser humano y en cierto modo más triste y pesimista. “Quería pintar un mundo no tan triste, pero el desafío era que no quedara una cursilería ni que fuera empalagosa. Y lo cierto es que Camila es una artista que tiene algo tremendo: cuando canta puede habitar profundidades incluso sombrías al extremo, pero siempre te devuelve luz, su performance es siempre brillante”.

Camila Ferrari es una debutante absoluta en el teatro. No solo nunca había actuado en una obra, sino que tampoco había compuesto la música para un espectáculo teatral. La cantante contó a Búsqueda que sentía el teatro como “algo pendiente” en su carrera y en su vida. “Siempre pensaba en hacer un taller de teatro o de improvisación, pero por un motivo u otro lo venía aplazando. Cuando Gustavo me propuso que yo actuara además de cantar comenzamos a crear esta idea de obra musical-teatral, que para mí es una maravillosa primera experiencia teatral. No solo por el proceso de ensayos que comenzó en marzo, sino por conocer y aprender cómo se trabaja en el teatro, que para mí ha sido un hermoso viaje”.

Respecto de su compañera en el escenario, dice Ferrari: “La química actoral surge de algo que hemos forjado en la realidad, que es un vínculo de gran amistad y mucha confianza, que ha redundado en algo muy valioso, que es la capacidad de que cada una logra sacar lo mejor de la otra, y la hace cantar y actuar mejor. He aprendido mucho sobre la actuación con ella y siento que me hace actuar mejor”.

La cantante cuenta cómo se amalgamó la escritura de la obra entre ella y Kreiman. “La idea de Gustavo de una mujer que se desprende de su fantasma interior me resonó muy fuerte porque yo estaba en un momento de crisis existencial. Me preguntaba para dónde estaba yendo, fue un momento bisagra en mi vida, con 35 años, con lo que implica entrar en el mundo de la adultez, las comparaciones con mis pares, la incertidumbre laboral, el mundo de la maternidad y otras preguntas que implican bastante ansiedad”. Ferrari entiende que hay un fuerte componente generacional en estas temáticas, que considera muy compartidas entre sus círculos. “Es una etapa de la vida llena de cambios, de pasaje; esa es la palabra que representa mejor esta obra: pasaje”.