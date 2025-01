Los creadores de ‘Emilia Pérez’ en Uruguay: la película de los Oscar que combina premios y polémica

Lo musical, lo narco y lo queer sirven, sí, para adentrarse de a poco en lo propuesto por Emilia Pérez, una de esas películas que hay que ver para creer. La historia sigue a Rita (Saldaña), una abogada que recibe una inusual propuesta de Manitas (interpretado por Gascón en el primero de sus dos papeles), un narcotraficante que desea cambiar de género y le pide que le consiga un especialista para realizar la operación de cambio de sexo, entre otros asuntos.

Filmada en un estudio en Francia, la película se compone de un mundo artificial y kitsch, que se sirve de varios géneros para hablar sobre la redención, la lucha por la identidad y el peso del pasado. Se siente, por momentos, como el sueño febril de un turista que se ha quedado dormido en la reposera de su all-inclusive en el golfo de México.

Gascón es la primera actriz transgénero en ganar el premio a la Mejor actriz en Cannes y también la primera en ser nominada a un premio Oscar. Su nominación, junto con la promoción de la película, ha estado rodeada de polémicas. Una gran parte incluye críticas hacia la película por su representación de la cultura mexicana y la comunidad trans, así como por su abordaje de temas delicados, como el narcotráfico y las desapariciones forzadas en México. La propia Gascón ha enfrentado críticas por su defensa de la película y por sus respuestas a quienes cuestionan la película.

“Me da lástima tener el odio tan asimilado que ya no me hace daño (...) Todos los días es un comentario detrás de otro, da igual si me nominan o no. Si me nominan, les duele más; si gano, les duele más, y atacan todavía más. Si no, dicen que me lo merezco porque soy una mierda, etcétera. Ya me he acostumbrado a eso y pienso: ¿cómo puede haber tantísima gente tan desgraciada en el mundo?”, dijo Gascón en entrevista con Galería, en referencia a las agresiones que ha recibido como protagonista de Emilia Pérez.

Como española, Gascón tiene algo que su director no: el dominio del lenguaje. El uso del idioma español también ha enfrentado críticas debido a las diferencias de origen y acentos de las intérpretes principales, así como por las letras de las canciones, que se sienten poco orgánicas y que atentan, secuencia a secuencia, contra la naturalidad de la película.

Audiard, por su parte, está preparado para hablar de las críticas que ha enfrentado desde el año pasado. Su primera señal de arrepentimiento llegó a mediados de enero, cuando en una entrevista con CNN en México pidió disculpas si hay aspectos de Emilia Pérez que les resultan escandalosos a los mexicanos. En su conversación con Búsqueda, también plantea posibles falencias: “¿Tengo derecho a hacer una ópera basada en tragedias? No lo sé”. Pero también se defiende: “No creo que haya pasado cinco años de mi vida riéndome de la gente”.

Embed - Emilia Pérez - Trailer Oficial

En José Ignacio, el cineasta pareció bajar un poco la guardia. Su presentación ante un pequeño grupo de prensa y el equipo del festival se llevó a cabo en Bajo el Alma, una tienda y taller que les brindó a él y a su estrella un entorno relajado. Entre plantas, café de especialidad y algún que otro par de pies descalzos, el director y la estrella se encontraron con un ambiente de curiosidad y admiración, además de los nervios de quienes se encargaban de que su estadía fuera lo más apacible posible.

La vestimenta del director, compuesta por una camisa animal print y unos Adidas que le hacen juego, contrasta con la simpleza del atuendo de Gascón. El cineasta se mueve constantemente; sus ojos buscan respuestas en el aire y, de necesitarlo, recurre al contacto físico para mostrar su apoyo a la actriz. Juntos saben escudarse el uno al otro.

Cuando Audiard habla, la ópera se menciona en numerosas ocasiones. Concibió Emilia Pérez como una ópera en cuatro actos, con personajes arquetípicos, y escribió un libreto de 30 páginas dividido en actos, que luego se transformaría en la película musical actual. “Entendí, después de haber escrito el guion, cuál era el tema central del filme: ¿la violencia está estrictamente ligada a la virilidad, a los hombres? La pregunta que Emilia Pérez me plantea, para mí, es esta: ¿cómo encuentra Emilia una respuesta? ¿Es ella ingenua al resolver las cosas de esta manera, o hay una idea detrás?”, se preguntó ante la prensa.

Confesó que, al presentar la película en Cannes, no esperaba una recepción favorable, pero fue todo lo contrario: se sintió “extremadamente” orgulloso, tanto de su película como del premio para sus actrices. Desde entonces, asegura que sigue aprendiendo de la película, no sobre sí mismo, según los países en los que se presenta. Al reflexionar sobre lo que ve en Emilia Pérez al mostrarla al público, señaló que se encuentra con una imagen muy diferente a lo que había imaginado, pasando de la incredulidad inicial a descubrir nuevas capas y significados en su obra.

La primera proyección de la película en Uruguay, realizada el día posterior a la conferencia ante alrededor de 300 personas en la Bajada de los Pescadores, fue recibida con aplausos, aunque la presencia del talento siempre puede influir en ese sentido. La película llegará en una semana, el jueves 6, y en unas más, Audiard, Gascón, Saldaña y Gomez se encontrarán en el Dolby Theatre de Hollywood, como los protagonistas inducidos de unos nuevos Premios Oscar. Con la Academia de su lado y el visto bueno de figuras como James Cameron y Meryl Streep, que se han mostrado como fanáticos de la película, las chances indican que los Oscar podrían entonar el nombre de Emilia Pérez.