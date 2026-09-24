'Bardo', primera muestra individual de Juan Bautista Crosa en el espacio cultural Universal, de Ciudad Vieja

Lo primero que asombra es la atmósfera misteriosa y antigua de lo que fue un hotel del siglo XIX y después fue un depósito portuario hasta convertirse en un espacio cultural llamado Universal (Piedras 544). Fueron Romina Galperin e Ignacio Artensztein (director del lugar) quienes vieron el potencial de esa vieja casona para realizar sesiones de fotos, ferias de emprendedores y muestras artísticas, entre otras actividades. Justamente allí, entre paredes agrietadas, vestigios de lo que pudo ser algún mural o pintura, sólidas columnas y un techo altísimo con hermosas molduras, se exhibe hasta el jueves 1 de octubre Bardo , la primera muestra individual de óleos e instalaciones de Juan Bautista Crosa (Montevideo, 1997), con curaduría de Gimena Pino. Puede visitarse de lunes a viernes de 18 a 20 y sábados y domingos de 15 a 20 horas.

El lugar es especialmente adecuado para los temas que atraviesan la muestra: el caos y el orden, rituales pasados y presentes. Crosa había expuesto fotografías en Milán en una exposición colectiva, estudió arquitectura y ahora trabaja con renders. Pero para entender Bardo hay que retroceder hacia 2020, cuando empezó a alejarse de la carrera, que coincidió con el inicio de la pandemia por Covid-19. “Me sentía en otro plano y la parte académica me hacía un poco de ruido. Llegó la pandemia, me despidieron de mi trabajo y dejé con mi novia. Fue un sacudón y en cierta forma dentro del encierro me empecé a conectar conmigo mismo”. Entonces se reencontró con el dibujo y la pintura que desarrollaba desde niño. Había estudiado dibujo con Luis Sei Fong hasta los 11 años y asistió a un par de clases de óleo con Guillermo García Cruz, pero él considera que “se tiró a la cancha” para empezar a dibujar. “Cuando quise dibujar algo con un poco de significado fue como un agujero negro, me di cuenta de que no es nada fácil, no tanto hacerlo, sino sentirme cómodo con lo que se hace. Empecé a hacer terapia y me lo fui tomando como algo más serio”. Durante el viaje de Arquitectura y después de ver arte y museos, quiso tener su taller propio en Montevideo. Y lo tuvo.

Crosa le puso Bardo a la muestra porque quería darle un nombre que lo representara. “Creo que todas las obras tienen que ver con algo de caos. También yo me considero como alguien, dentro de mi orden, un poco caótico”. En la descripción de la muestra, la curadora la describió como “un recorrido que juega con los umbrales, la temporalidad y los ritos de paso”. Las obras tienen mucho que ver con la vida y la muerte, con los opuestos que se atraen y con el bardo en su acepción de lío, barullo, desorden.

El cuadro se llama Sinécdoque y es un entrevero de piernas, brazos, cuerpos, puños. Podría ser un pogo gigante o una gresca en un partido de fútbol o un festejo que se fue de las manos. Se distinguen partes que integran un todo, que representan ese todo.

En Bacanal hay un ambiente onírico, con personajes que están en un salón, aparentemente después de una cena. Son seres mitológicos, irreales o reales tras una máscara. El entorno es rojo y blanco y el conjunto es muy lynchiano. “Para mí David Lynch es un referente, no solo por las películas, que me encantan, sino por su práctica artística, por cómo se acercaba al arte”, dice Crosa, quien leyó Atrapa el pez dorado, libro en el que Lynch mostró su particular forma de crear.

Bacanal, obra de Juan Bautista Crosa en Bardo. Fotografía del artista

A su lado, Pulsión de límite, jouissance parece ser el después de la cena o lo que sucede detrás del telón rojo: el disfrute, la orgía y de nuevo la pérdida de identidad detrás de las máscaras. “Las figuras del medio son robadas a Pablo Picasso de un cuadro que se llama Bacanal, danza bajo las estrellas, pero sus personajes son azules y marrones”, dice Crosa. Los de él son blancos y rojos y contrastan con el resto por la forma, además del color. Se podría decir que la suya es una orgía picassiana.

Y en La extracción de la piedra de la cordura juega con el cuadro de El Bosco para tratar el tema de la locura/cordura. “La locura es un mecanismo vital hoy en día. Leí a Benjamín Labatut y me agrada su forma de pensar caótica, me siento identificado”. Antes de pintar este cuadro Crosa leyó el libro de Labatut La piedra de la locura, en el que usa el cuadro de El Bosco para reflexionar sobre la percepción de la realidad y la experiencia humana.

Pulsión de límite, jouissance, obra en Bardo. Fotografía del artista

Máscaras y ramas

La máscara es uno de los leitmotiv de la muestra y una simbología de los rituales. Aparece en los rostros de algunas figuras de los óleos como forma de transmutar su personalidad y también en una de sus instalaciones. Se trata de una máscara hecha con barro crudo y está concebida como una instalación efímera. En un cuenco de mármol el artista colocó la máscara y el día de la inauguración la cubrió de agua poco antes de que llegara el público. “En el correr de una hora la máscara absorbió el agua y recobró sus cualidades plásticas y elásticas. Pero algo pasó en las primeras horas de la inauguración. La idea era que el haz de luz que apunta hacia la obra se tapara con la nuca de las personas que se inclinaban a ver la máscara, para generar una sombra sobre ella y que la persona pudiera ver su rostro reflejado en el agua. Eso pasó, pero muy poco tiempo, porque la máscara comenzó a romperse. La idea es que al final de la muestra se vea algo muy diferente”.

Axis Ceiba, instalación en Bardo. Victoria Macanskas

En el origen de esta instalación hay una historia de Eduardo Galeano sobre unos alfareros indígenas de Norteamérica. Cuando un alfarero viejo estaba a punto de retirarse, le entregaba su vasija más preciada a uno de sus discípulos y él, en lugar de ponerla en un lugar destacado, la rompía para construir una nueva. “Me gusta esa idea de que si querés construir algo, tenés que tener la capacidad de destruirlo”. Crosa fue alumno del taller de cerámica de Candela Bado en 2022 y quiso tener algo escultórico en la muestra.

La otra instalación está hecha con ramas y se llama Axis Ceiba. Inspirada en una escena de Melancolía, película de Lars von Trier, remite a la infancia del artista, a cuando jugaba a construir casas y castillos. “Fue también como amigarme de nuevo con la arquitectura”, dice ahora. “Encontré que los mayas usaban el ceiba como punto de encuentro. Creo que uno siempre se encuentra en los árboles”.

La luz alumbra las ramas en forma de choza y la sombra se proyecta en la pared como si fuera una extensión de la obra, o tal vez otra obra. La ornamentación en forma de círculo en el techo de la vieja casa se integra con la instalación, igual que las grietas y la falta de pintura. La tierra y el cielo. El ritual y lo abstracto.