Medio y Medio y Enjoy anunciaron sus conciertos de verano en Punta del Este y Punta Ballena

El hotel Enjoy, en alianza con la productora Piano Piano, anunció esta semana el ciclo de conciertos de verano Enjoy Live, dedicado a artistas de la región de gran popularidad y que se llevará a cabo en la sala principal del hotel. Palito Ortega cantará el jueves 9 de enero, Abel Pintos el domingo 12, Tabaré Cardozo el jueves 16. El viernes 7 de febrero llegará la gran banda brasileña Os Paralamas do Sucesso, en tanto que en marzo estarán Ruben Rada (domingo 2) y Armandinho (sábado 8). Todos los conciertos comienzan a las 21 horas y las entradas se venden en la ticketera suticket.com, desde US$ 60 a US$ 350.