Neurociencia y mucho más en ‘Una red viva: La historia interna de nuestro cerebro en cambio permanente’, de David Eagleman

Eagleman (Nuevo México, 1971) es profesor en la Universidad de Stanford y director del Center of Science and Law. A menudo es saludado como el Carl Sagan de la neurociencia . Su obra más popular, Incógnito: Las vidas secretas del cerebro, expone investigaciones asombrosas y casos insólitos, desde la dinámica de los recuerdos hasta la posibilidad de que las personas ciegas puedan aprender a ver con la lengua. Se trata de una modélica labor de divulgación científica para el gran público. Al autor le llueven elogios precisamente por la forma en la que hace accesibles temas complicados. Y también cada tanto le dan algún palo por eso: algunas voces sentencian que simplifica demasiado, generaliza un poco de más y recurre a unas analogías que quizá no sean las más ajustadas, lo cual también es una simplificación.

Ejemplo. Un varano de Komodo nacido hace 30.000 años se comportaría casi igual que uno actual. El hecho de que los humanos, en cambio, lleguen al mundo con un cerebro “incompleto”, que se moldea según la cultura, la tecnología y las experiencias, permite que un bebé en Silicon Valley maneje una tablet tan naturalmente como un niño en una comunidad agrícola usa herramientas. Esta flexibilidad es la clave detrás de la capacidad humana para componer sinfonías o construir rascacielos.

Eagleman es un maestro para crear analogías imaginativas. La manera en la cual las personas entablan amistad en un barrio le sirve para explicar cómo se producen los llamados potenciales de acción (pulsos eléctricos) en la actividad cerebral. En virtud de hacer comprensibles sus teorías, compara el proceso de colonización de Norteamérica con la forma en que las neuronas compiten y se reorganizan para adaptarse a las experiencias y necesidades de cada persona. El oído musical absoluto está sobrerrepresentado en los ciegos (Stevie Wonder, Andrea Bocelli, Ray Charles), 10 veces mejores a la hora de determinar si la altura de un sonido está un poco por encima o por debajo de lo que corresponde. El cerebro de las personas ciegas reasigna áreas de la corteza visual para procesar información táctil o auditiva. Dicho de otro modo: conquista más territorio cerebral dedicado a la tarea de escuchar. Las fronteras neuronales se redefinen constantemente, como un mapa vivo que se ajusta a los objetivos y las experiencias.

La forma en la que operan las aerolíneas en un aeropuerto es la imagen que utiliza para ilustrar lo que ocurre en la interacción del cerebro con los inputs sensoriales, los estímulos que el cuerpo recibe a través de los sentidos. En otros tramos, invita a imaginar el cerebro como una ciudad. El ejemplo que usa de la evolución de Tokio a lo largo de las décadas es sencillamente magistral. “Una ciudad siempre fluye. No la diseñan unos urbanistas y luego queda petrificada como una pieza de museo. Está en constante evolución”. Y, al igual que las ciudades, el cerebro nunca alcanza su punto final.

A lo largo del recorrido por esa ciudad vibrante en la que viven 86.000 millones de neuronas, que se acomodan conforme a la información que llega desde el otro lado del cráneo, Eagleman logra conectar neurociencia con psicología, ingeniería, robótica, ciencias de la computación y filosofía. Cuestiona y explora qué hace humanos a los humanos. Muestra vínculos sorprendentes como el que existe entre la rotación del planeta y el acto de dormir. Explica por qué los sueños son pictóricos y fílmicos en lugar de conceptuales o abstractos.

Eagleman ofrece evidencias acerca de cómo el cerebro puede utilizar información procedente de la piel del mismo modo que si viniera de los ojos; presenta estudios sobre la anafia, la incapacidad de percibir el tacto, y también casos asombrosos, como el de niños que nacieron sin orejas o el de una mujer brasileña que nació sin lengua. Vale decir que el neurocientífico también es el fundador de NeoSensory, una compañía que se dedica a la creación de dispositivos de ayuda y ampliación sensorial.

En concordancia con el neurocientífico español Santiago Ramón y Cajal, que sostiene que cada ser humano puede ser el escultor de su propio cerebro —y, en consecuencia, artífice de su destino—, presenta estudios como los realizados por el MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts) sobre cómo los cerebros de los bebés podan conexiones neuronales para especializarse en su lengua materna. Lo que hace fuerte al cerebro es su flexibilidad, incluso cuando le falta la otra mitad.

El caso paradigmático presente en este libro es el de Matthew, un niño de tres años que sufría convulsiones constantes por una extraña condición cerebral. Sus padres tuvieron que decidir entre dejar que las convulsiones continuaran o permitir que los médicos quitaran la mitad de su cerebro. Eligieron la cirugía. Tras la operación, el niño no podía caminar ni hablar. Sin embargo, con el tiempo, recuperó el habla y otras habilidades, viviendo solo con la mitad de su cerebro, que se adaptó reorganizando sus conexiones neuronales.

La mejor manera de predecir el futuro es creándolo, sostiene el autor, e invita a una cata de cómo se está esculpiendo parte de ese futuro. Con dispositivos como el BrainPort, por ejemplo, que convierten datos visuales en patrones eléctricos que estimulan la lengua y que el cerebro traduce en una especie de visión. “Millones de años de evolución no presagiaron la llegada del lenguaje escrito, mucho menos del teclado, y sin embargo nuestro cerebro no tuvo ningún problema a la hora de aprovechar estas innovaciones”, escribe, abriéndose a las posibilidades de que esta red viva pueda fusionarse con inteligencia artificial y adaptarse a otros planetas. El autor va más allá y se pregunta cómo sería tener un nuevo sentido. Plantea hipótesis acerca de cómo los datos procesados por el cerebro pueden dar lugar a nuevos qualias —experiencias subjetivas de cómo se perciben las sensaciones—.

Si la idea de aprender un nuevo sentido parece demasiado extraña, quizá convenga recordar que los humanos lo hacen desde bebés. Así lo cuenta David Eagleman: “Los bebés aprenden a utilizar el oído dando palmadas o balbuciendo algo y captando el sonido con el oído. Al principio, las compresiones del aire no son más que actividad eléctrica en el cerebro. Con el tiempo se experimentan como sonido. Dicho aprendizaje se puede ver en personas sordas de nacimiento a las que de adultos se les practican implantes cocleares (dispositivos médicos electrónicos que reemplazan la función del oído interno dañado). Al principio, la experiencia del implante coclear no se parece en absoluto al sonido. Una amiga a la que se lo hicieron describió que el primer efecto era como indoloras descargas eléctricas dentro de la cabeza. Lo que le llegaba no tenía nada que ver con el sonido. Pero al cabo de un mes se convirtió en sonido, aunque horrible, como una radio de sonido metálico y distorsionado. Con el tiempo acabó yendo bastante bien. Este es el mismo proceso que ha ocurrido en cada uno de nosotros cuando aprendíamos a utilizar nuestro oído, solo que no lo recordamos”.