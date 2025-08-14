  • Cotizaciones
    Nicolas Jaar y Luciano Supervielle en el Festival Quebrada, en Sitio

    El músico chilenoestadounidense y el uruguayo encabezan la grilla del festival de electrónica alternativa en la carpa de espectáculos instalada en el Velódromo de Montevideo

    Nicolas Jaar

    Nicolas Jaar

    FOTO

    Difusión Quebrada
    Búsqueda | Javier Alfonso
    Por Javier Alfonso

    Con el DJ, compositor y productor estadounidense Nicolas Jaar como figura central, el sábado 16 tendrá lugar en Sitio el Festival Quebrada, dedicado a la música electrónica alternativa. La gran carpa de conciertos instalada en el Velódromo de Montevideo durante la temporada invierno-primavera albergará desde las 20 horas la mayor edición hasta el momento de este festival uruguayo de vanguardia. Hijo del artista visual chileno Alfredo Jaar y nacido en Nueva York en 1990, Jaar llega en gira latinoamericana para presentar Archivos de Radio Piedras, publicado este año. El disco reúne músicas y relatos escritos por Jaar vinculados a la historia reciente chilena, combina géneros y lenguajes locales y globales y contiene fragmentos de canciones de referentes de la canción latinoamericana como Amparo Ochoa, Atahualpa Yupanqui, Mercedes Sosa, Víctor Jara, Violeta Parra y Facundo Cabral.

    Junto a Jaar, el line up de Quebrada reúne la chilena Eli Wewentxu, de origen mapuche, que fusiona sus raíces indígenas con tendencias globales, a la británica Anthea, referente del underground londinense, y a una selección de músicos uruguayos de varios ambientes que se presentarán en formato live set: los DJ Fede Lijt, Shuriken y Pi, el dúo compuesto por Luciano Supervielle y Mateo Ottonello y la cantautora solista Victoria Brion. Entradas en entraste.com de $ 1.730 a $ 3.500.

    Q1_JaarPAUTA

    Melaní Luraschi en el Artesano

    La cantautora uruguaya Melaní Luraschi actuará en el Centro Cultural Artesano (Aparicio Saravia 4697, Peñarol) mañana viernes 15 a las 20, con entrada libre. La artista, radicada en París desde 2021, presentará su disco Je suis Nenette, publicado en 2024 y dedicado a revalorizar y reinterpretar la figura de la pianista francesa Antonietta Paule Pepin Fitzpatrick, conocida como Nenette. Esta compositora coescribió con Atahualpa Yupanqui piezas fundamentales del cancionero latinoamericano, como Luna tucumana y El arriero, y las firmó con el seudónimo Pablo del Cerro para mantener el anonimato.

    El proyecto de la artista fernandina, que culminó con este disco, surgió de una investigación realizada en la Casa Museo Atahualpa Yupanqui, situada en la localidad argentina de Cerro Colorado, en la provincia de Córdoba. La residencia de dos meses en el lugar generó un álbum de ocho canciones y un documental, ambos grabados y producidos en la misma casa que compartieron Atahualpa y Nenette. Junto al concierto se proyectará el documental Je suis Nenette y tendrá lugar un conversatorio con Luraschi moderado por Diego Barnabé. Las entradas, sin costo, se deben reservar al 19503997 o por WhatsApp al 091 224 997.

    Melani Luraschi

    Jazz en el Club del Lago

    El sábado 16 a las 11.30 tendrá lugar en el Club del Lago (laguna del Sauce, Maldonado) el lanzamiento del ciclo Jazz en el Bosque. En el salón La Augusta se presentarán los músicos Juan Ibarra (batería), Damián Taveira (percusión) y Germán Lamonega (bajo y contrabajo). Reservas al 099644548.

    Juan Ibarra
    Juan Ibarra

    Juan Ibarra

    Ottonello padre e hijo

    Los bateristas Rubén y Mateo Ottonello, padre e hijo, referentes de su instrumento en las escenas del rock y del jazz, respectivamente, se presentarán por primera vez juntos para rendir tributo a Tutu, el emblemático disco de Miles Davis que representa una fuerte influencia para ambos músicos. Será el martes 26 a las 21 en Inmigrantes (Paullier y Guaná), junto con Juan Olivera (trompeta), Andoni Gajduk (guitarra), Rodrigo Calzada (bajo), Augusto Durañona (teclados) y Gabriel Manzanares (saxo). Entradas en RedTickets a $ 600.

    Ottonello

